Itt a 2026-os nagy téligumi-teszt: 9 abroncs is megbukott, döbbenetes, hogy így el lehet adni őket

Kilenc a 16 vizsgált téli abroncs közül olyan gyengén szerepelt az ADAC tesztjén, hogy a szakemberek nem ajánlják őket megvételre. A legrosszabb három modellnél különösen súlyos problémákat találtak: a Sunny, az Atlas és a Rockblade gumijaival nedves úton 80 km/óráról fékezve még 38–47 km/órával haladt volna az autó azon a ponton, ahol a Bridgestone már teljesen megállt. Mindössze két abroncs kapott jó minősítést a 16-os mezőnyben.

Súlyos hiányosságokat talált az ADAC: 16 téli gumiból 9 nem ajánlható, veszélyesen hosszú fékutakat mértek

Az autósok többsége októbertől húsvétig téli gumival közlekedik, ám egyáltalán nem mindegy, milyen abroncs kerül az autóra.

Az ADAC legújabb tesztjén 16, kisautókra jellemző méretű téli gumiabroncsot vizsgáltak, az eredmény pedig kiábrándító: mindössze két modell kapott jó minősítést, miközben kilencet nem ajánlanak. Akadtak olyan abroncsok is, amelyekkel nedves úton akár 38–47 km/órás sebességgel haladhatott volna tovább az autó azon a ponton, ahol egy másik gumival már megállt.

Két abroncs kapott jó minősítést

A téli gumiabroncsoknak nemcsak havon és jégen kell megfelelő tapadást biztosítaniuk, hanem száraz és nedves úton is biztonságos közlekedést kell lehetővé tenniük. Bár az általános ajánlás szerint októbertől húsvétig érdemes téli gumira váltani, ebben az időszakban az autósok jellemzően jóval gyakrabban találkoznak száraz vagy nedves útburkolattal, mint hóval és jéggel.

Az ADAC legújabb tesztjén a népszerű, 185/65 R15-ös méretű téli gumiabroncsokat vizsgálták, amelyeket elsősorban kis- és alsó-középkategóriás autókon használnak. A 16 tesztelt modellből mindössze kettő kapott jó, öt pedig kielégítő minősítést. Hat abroncs elégséges, három pedig elégtelen eredményt ért el, így összesen kilencet nem ajánlanak a szakértők.

A tesztelők szerint a kisebb méretű abroncsok fejlesztése nem feltétlenül élvez elsőbbséget a gyártóknál. Erre példaként a Bridgestone-t említik, amely ebben a méretben nem a legújabb téli gumiját kínálja, hanem továbbra is egy korábbi modellt forgalmaz.

A Continental és a Michelin végzett az élen

A teszt győztese a Continental WinterContact TS 870 lett, amely minden vizsgált területen meggyőzően teljesített. A menetbiztonságra 2,0-s, a környezeti szempontokat is figyelembe vevő összesített értékelésben pedig 2,2-es osztályzatot kapott - az ötös skálán minél kevesebb pontot kap egy abroncs, annál jobb az értékelés.

Az abroncs száraz úton pontosan irányítható, nedves körülmények között jelentős tapadási tartalékokkal rendelkezik, és havon is jól szerepelt.

A második jó minősítést a Michelin Alpin 7 szerezte meg, amelynek összesített eredménye 2,5 lett. Ez a modell szintén korlátozás nélkül ajánlható, bár a Continentalhoz képest valamivel gyengébben teljesített az egyes vizsgálati területeken. A Michelin abroncsa ugyanakkor kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a különböző útviszonyok között.

Nedves úton és száraz aszfalton is elvéreztek egyes abroncsok

A teszt egyik fontos tanulsága, hogy a téli gumiabroncsok teljesítménye jelentősen eltérhet az egyes útviszonyok között. Az abroncsok több mint egyharmada enyhébb hőmérséklet mellett gyengébben szerepelt száraz úton, ami a menetbiztonságot is befolyásolja.

A Bridgestone Blizzak LM 005 például kifejezetten jól teljesített nedves úton, ahol 1,4-es osztályzatot kapott. Száraz aszfalton azonban pontatlanul irányítható, havon pedig a kezelhetőségi vizsgálatok során viszonylag kevés tapadást biztosított.

Ez különösen kanyarodáskor jelenthet problémát: míg más abroncsokkal még sikerülhet bevenni a havas kanyart, a Bridgestone-nal kritikus helyzetben előfordulhat, hogy az autó egyenesen halad tovább. A modell összesített eredménye 3,8 lett, ami elégséges minősítésnek felel meg.

A száraz úton nyújtott gyengébb teljesítmény miatt a Nokian Tyres Snowproof 2, a Vredestein Wintrac, a Barum Polaris 6, a Kumho WinterCraft WP52+ és a Viking WinTech NewGen is 3,8-as vagy 3,9-es értékelést kapott. Ezek az abroncsok téli körülmények között ugyanakkor kifejezetten jól teljesíthetnek.

A mezőny végén három olyan abroncs végzett, amelyek nedves úton különösen gyenge eredményt értek el. A Sunny Winter-max NW611 és a Rockblade Rock 868S havon és jégen még használhatónak bizonyult, utóbbi ebben a kategóriában 1,5-ös osztályzatot kapott. Az Atlas Polarbear HP-val együtt azonban mindhárman a teszt utolsó helyeire kerültek.

A problémát a nedves úton mért, veszélyesen hosszú fékutak jelentették. Az ADAC összehasonlításában a tesztautóként használt Škoda Fabia 80 km/óráról végrehajtott fékezését vizsgálták.

A különbség különösen szemléletes: azon a ponton, ahol a Bridgestone abroncsával az autó már megállt volna, a Sunny, az Atlas és a Rockblade gumikkal felszerelt jármű még 38–47 km/órás sebességgel haladt volna tovább.

Egy ilyen tempónál bekövetkező ütközés súlyos következményekkel járhat, ezért a teszt eredményei jól mutatják, hogy a havas és jeges úton nyújtott teljesítmény önmagában nem elegendő a biztonságos téli közlekedéshez.

Ezek a téli gumik jelenthetnek alternatívát

A két jó minősítést szerző modell és a nem ajánlható abroncsok között öt olyan gumi végzett, amely kielégítő eredményt ért el. Ezek bizonyos korlátozásokkal ajánlhatók azoknak, akik ismerik saját vezetési szokásaikat, és tisztában vannak az adott abroncsok gyengeségeivel.

A csapadékosabb régiókban például a Hankook Winter i*cept RS3, az Optimo Winter Touring OW41 és a Goodyear UltraGrip Performance 3 is megfelelő választás lehet.

A kínai Linglong Sport Master Winter száraz úton teljesít jól, míg a GT Radial WinterPro2 Evo számára ugyanez nagyobb kihívást jelent. Az ADAC szerint ezért a vásárlás előtt érdemes nemcsak az összesített eredményt, hanem az egyes részterületeken elért pontszámokat is megvizsgálni.

Nem bírják sokáig a tesztelt téli gumik

A vizsgálat a várható futásteljesítményre is kitért, ezen a téren azonban összességében mérsékelt eredmények születtek. A tesztelt abroncsok között nem akadt igazán nagy futásteljesítményre képes modell.

A sokat autózók számára a Kumho lehet a leginkább megfelelő, amelynek becsült élettartama 40 ezer kilométer. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az abroncs a teljesítménye alapján is az ajánlott kategóriába tartozik.

Az Atlas és a Sunny várhatóan körülbelül 35 ezer kilométert bír, míg a tesztben utolsó helyen végző Bridgestone már mintegy 22 ezer kilométer után elérheti a kopási határát.

Milyen autókra szerelhető a tesztelt méret?

A 185/65 R15-ös téli gumiabroncsokat elsősorban kis- és alsó-középkategóriás autókhoz használják. A méret többek között az Alfa MiTo, az Audi A1, a Fiat 500e, a Kia Stonic, az Opel Adam, az Opel Corsa, a Peugeot 208, a Renault Clio, a Seat Ibiza és a Volkswagen Polo egyes változataihoz is megfelelő lehet.

Azt, hogy egy adott járműre pontosan milyen abroncsméretek szerelhetők fel, a forgalmi engedélyből és a CoC-dokumentumból lehet ellenőrizni.

Erre figyelj téli gumik vásárlásakor

A megfelelő abroncs kiválasztásakor a vezetési szokásokat és a jellemző útviszonyokat is figyelembe kell venni. A teszt részletes részpontszámai segítséget nyújthatnak annak eldöntésében, hogy melyik modell illeszkedik leginkább az adott autós igényeihez.

A szakértők azt javasolják, hogy mindig négy, azonos modellű és típusú gumiabroncsot használjunk, a guminyomást pedig rendszeresen ellenőrizzük. Nagyobb terhelés esetén a jármű gyártójának előírásai szerint kell növelni a nyomást.

Ha a gumiabroncsok profilmélysége eltérő, a jobb állapotúakat a hátsó tengelyre érdemes szerelni, mivel ezek oldalirányú tapadása meghatározó a jármű stabilitása szempontjából, különösen kanyarodáskor.

A téli és négyévszakos abroncsok cseréjét 4 milliméternél kisebb profilmélység esetén javasolják a menetbiztonság érdekében.

A vásárláskor nem érdemes kizárólag az EU-s abroncscímkére hagyatkozni, mivel az nem feltétlenül tükrözi a gumiabroncs teljesítményét minden nedves úti körülmény között. Az ADAC emellett azt ajánlja, hogy ne vásároljunk olyan abroncsot, amely a kiszállításkor már három évnél idősebb. A gyártás időpontjáról a DOT-jelölés ad tájékoztatást.

A teszteredmények bizonyos feltételek mellett más méretekre is átvihetők: a szélesség legfeljebb 10 milliméterrel, a magasság/szélesség aránya pedig legfeljebb 5 százalékponttal térhet el, miközben a felni átmérőjének és az abroncs szerkezeti kialakításának azonosnak kell lennie. A különböző sebességindexű, illetve terhelési osztályú abroncsok eredményei azonban nem minden esetben hasonlíthatók össze közvetlenül. Az ADAC értékelésében a menetbiztonság és a gazdaságosság mellett a környezeti és fenntarthatósági szempontok is szerepet kapnak.