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Lépett az E.ON: 237 ezer fogyasztónál jön az óracsere, ezért van szükség az új mérőórákra
Az E.ON Hungária Csoport 2028 végéig több, mint 237 ezer intelligens villamosenergia-fogyasztásmérő telepítését vállalta. A fejlesztés az országos pályázati célkitűzés közel kétharmadát adja. Az okosmérők részletes és automatikusan rendelkezésre álló hiteles adatokkal támogatják a hálózat hatékonyabb működését, valamint az ügyfelek tudatosabb energiafelhasználását. A 13,504 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásból létrejött 6.7.1.-26 kódszámú „Az okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzésének és telepítésének támogatása” elnevezésű beruházás, a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió finanszírozásával a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) pénzügyi forrásainak felhasználásával valósul meg.
A villamosenergia-rendszer gyors ütemben alakul át. Egyre több napelemes rendszer, energiatároló, elektromosjármű-töltő és más, villamos energiára épülő megoldás kapcsolódik a hálózathoz. Az új igények biztonságos kiszolgálásához ma már nemcsak nagyobb hálózati kapacitásra, hanem intelligensebb működésre és pontosabb információkra is szükség van. Ebben játszanak kulcsszerepet az intelligens villamosenergia-fogyasztásmérők.
Az E.ON Hungária Csoport az RRF2 program keretében 2028 végéig több, mint 237 ezer darab intelligens villamosenergia-fogyasztásmérő telepítését vállalta. Ez az országos pályázati célkitűzés közel kétharmadát jelenti, így a vállalatcsoport meghatározó szerepet vállal a hazai intelligens mérési infrastruktúra további fejlesztésében. Az új mérők telepítése szervesen kapcsolódik az E.ON hálózatfejlesztési és digitalizációs programjához. Az okosmérők által biztosított adatok támogatják a hálózat hatékonyabb működtetését, a fejlesztések megalapozott tervezését, valamint a megújuló energiaforrások, az energiatárolók és az új fogyasztói igények biztonságos hálózati integrációját.
Az E.ON Hungária Csoport évek óta meghatározó szerepet tölt be a hazai intelligens mérési infrastruktúra fejlesztésében. Az elmúlt években összesen közel 600 ezer intelligens mérőt helyezett üzembe a vállalatcsoport szolgáltatási területén.
Az okosmérők hiteles, pontos és automatikusan rendelkezésre álló mérési adatokat biztosítanak. A készülékek folyamatos kapcsolatban állnak az E.ON mérési központjával, ezért a mérési adatok automatikusan továbbítódnak, így nincs szükség rendszeres helyszíni mérőleolvasásra.
A részletes információk segítséget nyújtanak az ügyfeleknek fogyasztási adatainak nyomon követésében és tudatosabb alakításában. A saját napelemes rendszerrel rendelkező ügyfelek számára az okosmérők a megtermelt és a felhasznált villamos energiáról is részletes információkat biztosítanak, így még átláthatóbbá válik energiafelhasználásuk.
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Az intelligens mérők nemcsak az ügyfelek számára jelentenek előnyt, hanem a villamosenergia-hálózat működését is hatékonyabbá teszik. Az általuk biztosított mérési adatok támogatják a hálózat folyamatos megfigyelését, a gyorsabb hibaazonosítást és a hatékonyabb üzemirányítást. Áramszünet esetén a hálózatüzemeltető számos esetben már az ügyfelek bejelentése előtt érzékeli a meghibásodást, így a hibaelhárítás is hamarabb megkezdődhet.
Az intelligens mérési infrastruktúra fejlesztése a villamosenergia-hálózat digitalizációjának egyik meghatározó eleme. A Budapest, Pest vármegye és a Dunántúl villamosenergia-elosztó hálózatát üzemeltető E.ON Hungária Csoport olyan korszerű és digitális energiarendszer kialakításán dolgozik, amely hosszú távon is biztonságosan és rugalmasan képes kiszolgálni az ügyfelek, a gazdaság és az energiaátmenet növekvő igényeit.
A 13,504 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásból létrejött beruházás a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió finanszírozásával a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) pénzügyi forrásainak felhasználásával valósul meg.
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