Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj

Akár 5 millió forintos kárt is okozhat egyetlen vadgázolás, az őszi szarvasbőgés időszakában pedig különösen nagy veszély leselkedik az autósokra az erdős, bokros útszakaszokon. A szarvasok ilyenkor jóval aktívabbá válnak, és akár nappal is az utakra tévedhetnek, egy ütközés pedig a modern autókban a karosszéria mellett a méregdrága fényszórókat, radarokat, kamerákat és egyéb szenzorokat is tönkreteheti. A Pénzcentrum körképében biztosítók és autójavítási szakemberek mutatják meg, mekkora kárt okozhat egy vadgázolás, mire kell figyelni az utakon, és mit tegyünk, ha már megtörtént a baj.

Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá. A héten az ősz egyik legnagyobb veszélyével, a vadgázolással foglalkoztunk, hiszen az elmúlt hetekben az őzek párzási időszakban megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, az előttünk álló egy hónapban pedig a szarvasok miatt nőhet meg a balesetveszély az erdővel határos útszakaszokon.

Az őszi szarvasbőgés idején a bikák párkeresés közben aktívabbá válnak, gyakrabban mozognak, és akár nappal is felbukkanhatnak az utakon. A tehenek és a fiatal állatok szintén útra tévedhetnek, ráadásul a szarvasok gyakran csapatokban közlekednek, így egyetlen példány felbukkanása után további állatok is érkezhetnek. Különösen hajnalban és alkonyatkor, valamint erdők és mezők találkozásánál érdemes lassítani, és fokozottan figyelni az út menti területeket, hiszen egy nagytestű szarvassal való ütközés súlyos következményekkel járhat.

A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy a biztosítók adatai szerint 2025-ben több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, ami 16 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban regisztrált 6650-es értéket, a járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt is hosszú évek óta trendszerűen nő a vadbalesetek száma.

Körképünkben az Allianz Hungária, a Groupama Biztosító és a K&H Biztosító osztotta meg tapasztalatait, a javítási költségek kapcsán pedig Komáromi Krisztián, a Duna Autó Karosszéria Javítóközpontjának szervizvezetőjét kérdeztük.

Milliós tétel lehet a modern autók javítása

Megkeresésünkre Komáromi Krisztián, a Duna Autó Karosszéria Javítóközpontjának szervizvezetője arról számolt be, hogy a vállalat saját szerviztapasztalatai alapján az elmúlt időszakban inkább csökkenő tendenciát látni a vadgázolás miatt hozzájuk kerülő gépjárművek számában.

Tavaly például mindössze egy-két ilyen esetünk volt, az idei évben pedig eddig még ennél is kevesebbel találkoztunk. Ennek pontos okát természetesen nehéz egyetlen tényezőre visszavezetni, de azt látjuk, hogy az autósok egyre tudatosabban kezelik a vadveszélyes útszakaszokat. Több helyen találkozhatnak erre figyelmeztető jelzésekkel, és tapasztalataink szerint ezeken a területeken óvatosabban, körültekintőbben vezetnek

- magyarázta a szakember. Elmondta, egy vadgázolásnál jellemzően az autó első része sérül: a lökhárító, a fényszórók, a motorháztető, a hűtőrendszer elemei, súlyosabb esetben pedig a szélvédő is érintett lehet. A kár mértéke természetesen nagyban függ az ütközési sebességtől, a vad méretétől és attól is, hogy az állat az ütközés után felcsapódik-e a motorháztetőre vagy a szélvédőre.

A modern autóknál azonban sok esetben már nem maga a karosszériaelem jelenti a legnagyobb költséget. A LED-es vagy összetett intelligens fényszórók, valamint a lökhárítóba és a szélvédő környezetébe épített kamerák, radarok és egyéb vezetéstámogató szenzorok jelentősen megemelhetik a javítás végösszegét. Egy korszerű fényszóró ára felszereltségtől és típustól függően akár az 1,5-2 millió forintos nagyságrendet is elérheti

- magyarázta Komáromi Krisztián. Hozzátette: az utóbbi néhány évben az alkatrészáraknál nem tapasztaltak újabb, kiugró mértékű drágulást, mivel számos modern karosszéria- és elektronikai alkatrész ára már korábban is magas szintre került.

Nagyságrendileg 5-10 százalék körüli áremelkedést lehetett érzékelni az érintett alkatrészek egy részénél, ugyanakkor az egyes márkák és modellek között nagyon jelentős eltérések vannak. Egy vadgázolásos javítás költsége emiatt rendkívül széles skálán mozoghat. Egy kisebb sérülés esetén körülbelül 500 ezer forintról indulhat a javítás, egy komolyabb, több karosszériaelemet, világítást és elektronikai rendszert is érintő káreseménynél viszont 3-4 millió, szélsőségesebb esetben akár 5 millió forintos összeg is kialakulhat

- összegezte. A szervizvezető emlékeztetett: a kárösszeg nagyban függ attól, pontosan milyen autó szenvedett balesetet. Egy 10-15 éves, egyszerűbb autónál általában kevesebb elektronika található a sérülésnek leginkább kitett első részen, így a javítás is egyszerűbb lehet.

Ugyanakkor egy régebbi autónál az értékéhez képest hamarabb bekövetkezhet gazdasági totálkár

- tette hozzá. A modern autóknál viszont egy lökhárító mögött vagy egy fényszóró környezetében ma már radarok, kamerák, kábelkötegek és különböző vezetéstámogató rendszerek elemei is megtalálhatók. Ilyenkor nem pusztán egy műanyag elem cseréjéről beszélünk.

A javítás után ráadásul bizonyos rendszereket kalibrálni és ellenőrizni is kell, ami megfelelő szakértelmet, műszerezettséget és munkaidőt igényel. Ezeket a kapcsolódó munkafolyamatokat is a Duna Autónál házon belül tudjuk kezelni, szükség esetén az adott márka szakszervizének bevonásával. Ez is jól mutatja, hogy egy mai karambolos javítás egyre inkább összetett műszaki feladat, amely megfelelő diagnosztikai háttér és típusismeret nélkül nem végezhető el megfelelően

- ismertette. Az alkatrészárak tekintetében márkánként is komoly eltérésekkel találkoznak. Egyes márkáknál kifejezetten magas lehet bizonyos karosszéria- és világítástechnikai alkatrészek ára. Az elektromos hajtás ugyanakkor önmagában nem jelent drágább javítást: inkább az adott modell felépítése és technológiai összetettsége számít. A sérülés mértékét az autó kialakítása is befolyásolja: egy alacsonyabb személyautónál nagyobb az esélye, hogy a vad a motorháztetőre vagy a szélvédőre csapódik, mint egy magasabb SUV esetében.

Fontos ugyanakkor, hogy a korszerű technológia nemcsak a javítás összetettségét növeli, hanem az ütközések megelőzésében, illetve azok következményeinek mérséklésében is egyre nagyobb szerepet játszik. A mai autókban elérhető kamerákra, radarokra és egyéb érzékelőkre épülő vezetéstámogató rendszerek bizonyos helyzetekben képesek időben figyelmeztetni a vezetőt a veszélyre, illetve automatikus vészfékezéssel csökkenthetik az ütközés kockázatát vagy annak súlyosságát. Vagyis miközben egy modern, technológiailag összetettebb autó sérülése költségesebb lehet, ugyanezek a fejlesztések egyre többet tesznek azért is, hogy maga a baleset elkerülhető legyen, vagy kisebb kárral járjon

- magyarázta Komáromi Krisztián. Arra a kérdésünkre, mit tapasztalnak az alkatrészellátásban, a szervizvezető azt mondta, ez jelenleg erősen gyártó- és alkatrészfüggő. A cégcsoportnál jelen lévő 30 márkának köszönhetően széles körű rálátásuk van az egyes gyártók javítási, alkatrészár- és technológiai tendenciáira.

Tapasztalataink szerint az alkatrész-logisztikában jelentős különbségek lehetnek az egyes gyártók között: van, ahol akár napi több szállítás is rendelkezésre állhat, így megfelelő raktárkészlet esetén egy alkatrész akár már aznap vagy másnap megérkezhet. Más esetekben ugyanakkor továbbra is előfordul hiány vagy hosszabb várakozási idő. Általánosságban ma már egy hét körüli beszerzési idő egyáltalán nem számít szokatlannak, problémásabb alkatrészeknél pedig ennél jóval hosszabb várakozás is kialakulhat. Ha minden szükséges alkatrész rendelkezésre áll, és a javítási kapacitás is adott, maga a karambolos javítás jellemzően már jóval tervezhetőbb

- ismertette Komáromi Krisztián.

Már alacsony sebességgel is komoly lehet a kár

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján évente mintegy 1000-1500 vadgázolással összefüggő káreseményre számít. A kárgyakoriság változásának pontos megítélését nehezíti, hogy az összehasonlítható adatok köre az évek során folyamatosan bővült. Az állattal történő ütközésekre vonatkozó adatok ma már részletesebben követhetők, ami alapján a bejelentett káresemények számában növekvő tendencia látható - magyarázta kérdésünkre Borbély Krisztián, az Allianz Hungária Zrt. kárrendezési igazgatóságának vezetője.

Mint részletezte: a bejelentett vadgázolások mintegy felében őzek érintettek, ezért továbbra is ez a faj okozza a legtöbb kárt. Jelentős kockázatot jelentenek emellett a vaddisznók, amelyek nagy testtömegük miatt súlyos sérüléseket okozhatnak a járművekben, valamint a szarvasfélék. Utóbbiaknál a balesetek súlyossága különösen jelentős lehet, hiszen egy kifejlett gímszarvas tömege a 200 kilogrammot is meghaladhatja, és 60 km/h-s ütközésnél az ütközési erő egy 5 tonnás elefánt súlyának felel meg. A káresetek között rendszeresen előfordulnak kisebb vadfajokkal, például rókával, borzzal, nyúllal vagy fácánnal történt ütközések is.

Az ősz a legkritikusabb időszak a vadgázolások szempontjából. Októberben és novemberben különösen aktívak a vadállatok, a szarvasfélék párzási időszaka, valamint a tél előtti intenzív táplálkozás miatt. A kockázatot tovább növeli az óraátállítás utáni időszak, amikor a reggeli csúcsforgalom egybeesik a szürkületi órákkal

- tette hozzá. A biztosító adatai szerint a legtöbb vadgázolás hajnalban és alkonyatkor történik, jellemzően 5 és 8 óra, valamint 17 és 20 óra között. Kiemelten veszélyesek az erdős, bokros területek melletti utak, a mezőgazdasági területek és erdők közötti átjárók, a vadveszélyt jelző táblákkal ellátott szakaszok, valamint azok az útszakaszok, ahol a sűrű növényzet korlátozza a beláthatóságot.

Borbély Krisztián arról beszélt, egy vadgázolás átlagos kárösszege jelenleg 1,2-1,3 millió forint körül mozog. Az átlagkár az elmúlt évek során jelentősen emelkedett, összhangban a gépjármű-javítási költségek általános drágulásával. Összességében az elmúlt egy évben a vadgázolásokkal kapcsolatos károkra fordított kifizetéseink összege meghaladta az 1,5 milliárd forintot a biztosítónál.

Felhívta a figyelmet, hogy vadgázolás esetén a saját gépjárműben keletkezett kár megtérítéséhez casco biztosítás szükséges. Az Allianz Hungáriánál jelenleg elérhető valamennyi casco csomag, vagyis a Plusz, Extra és Max konstrukció egyaránt tartalmazza az állattal való ütközés fedezetét.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás ezzel szemben kizárólag a másoknak okozott károk megtérítésére szolgál, így önmagában nem nyújt fedezetet a saját járműben keletkezett vadgázolási károkra

- húzta alá. Borbély Krisztián szerint a vadgázolásokkal kapcsolatban számos tévhit él a gépjárművezetők körében.

Az egyik leggyakoribb félreértés, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a saját járműben keletkezett károkra is, holott a KGFB kizárólag a másoknak okozott károk megtérítésére szolgál. A saját gépjárműben keletkezett vadkár fedezetéhez casco vagy megfelelő kiegészítő biztosítás szükséges.

Szintén gyakori tévhit, hogy a vadásztársaság automatikusan megtéríti az okozott kárt. Erre csak akkor van lehetőség, ha bizonyítható, hogy a vadgazdálkodó szervezet elmulasztotta valamely kötelezettségét, ami a gyakorlatban általában nehezen bizonyítható.

Ugyancsak sokan gondolják úgy, hogy vadgázolás esetén nincs szükség rendőri intézkedésre, pedig a megfelelő dokumentáció hiánya jelentősen megnehezítheti, sőt egyes esetekben ellehetetlenítheti a kárrendezést. Vezetés közben pedig az egyik legveszélyesebb reakció, amikor a sofőr mindenáron megpróbálja kikerülni az állatot. A hirtelen kormánymozdulat gyakran súlyosabb következményekkel járhat, mint maga az ütközés.

A szakember szerint vadgázolás esetén elsőként a helyszín biztonságáról kell gondoskodni: be kell kapcsolni az elakadásjelzőt, fel kell venni a láthatósági mellényt, és el kell helyezni az elakadásjelző háromszöget. Ezt követően ellenőrizni kell, történt-e személyi sérülés, és szükség esetén értesíteni kell a mentőszolgálatot.

Fontos a rendőrség értesítése, valamint a területileg illetékes vadásztársaság vagy vadgazdálkodó tájékoztatása is.

A szakember kiemelte: a kárrendezéshez célszerű részletes fotódokumentációt készíteni a jármű sérüléseiről, a baleset helyszínéről és az ütközés nyomairól. Az elütött állatot nem szabad elmozdítani, mivel annak kezelése a vadgazdálkodó feladata. Érdemes vadkár-igazolást kérni a rendőrségtől vagy a vadásztól, és a járművet a kárbejelentésig lehetőség szerint változatlan állapotban hagyni, hogy a biztosító megfelelően meg tudja vizsgálni a sérüléseket. A kárt a biztosítónál mielőbb, de legkésőbb öt munkanapon belül javasolt bejelenteni.

A biztosító elutasíthatja a kárigényt, ha a jármű nem rendelkezik a szükséges biztosítási fedezettel, ha hiányzik a káresemény megfelelő dokumentációja vagy a rendelkezésre álló iratok nem támasztják alá a vadgázolás tényét. Szintén problémát jelenthet a rendezetlen díjfizetés, a késedelmes kárbejelentés, illetve az, ha a jármű sérülései nem egyeztethetők össze a bejelentett esemény körülményeivel

- tette hozzá. Ugyanakkor, mint folytatta, a vadgázolásoknál nemcsak az anyagi kártérítés fontos, hanem az azonnali segítségnyújtás is. A biztosító ügyfelei számára mind a kgfb, mind a casco biztosítások assistance szolgáltatást tartalmaznak.

Az Allianz Autóm Komfort csomag a kgfb mellé alap assistance fedezetet biztosít, amely helyszíni segítségnyújtást, szükség esetén vontatást, továbbá jogvédelmi támogatást és balesetbiztosítási fedezetet is magában foglal.

Az Allianz Autóm Plusz, Extra vagy Max csomagban lévő bővített assistance fedezetben pedig olyan további extra szolgáltatások is szerepelnek, amelyek vadgázolás után különösen értékesek: cseregépjármű a javítás idejére, elszállásolás vagy hazautaztatás, ha az eset éjszaka, távol az otthontól történik, valamint roncseltávolítás és segítség a szervezésben. Ez azt jelenti, hogy ha egy ügyfél gépjárműve éjszaka, egy erdős útszakaszon vadgázolás miatt menetképtelenné válik, egyetlen telefonhívással segítséget kap – legyen szó autómentésről, vontatásról vagy az utasok haza vagy tovább szállításáról.

Azok számára pedig, akinek még nincs Allianz gépjármű-biztosítása, annak ajánljuk az önállóan megköthető Allianz Autós Segélyszolgálatot, amely Alap és Bővített csomagban köthető és az alap és bővített assistance vonatkozásában ugyanazokat a szolgáltatásokat tartalmazza, mint az Allianz Autóm gépjármű-biztosítás. A gépjármű segélyszolgálat mindkét biztosítás esetén éjjel-nappal, a hét minden napján hívható, Magyarországon és Európa-szerte egyaránt, és nem csak személyautókra érhető el – motorkerékpárokra és 3,5 tonna alatti kistehergépjárművekre is választható, továbbá bármilyen korú járműre megköthető

- részletezte. Ugyanis vadgázolás esetén nemcsak a járműben keletkezett kár jelent kihívást, hanem az is, hogy az autó gyakran azonnal menetképtelenné válik. Egy sérült hűtő, összetört lökhárító vagy futóműhiba miatt a gépjármű sok esetben nem folytathatja biztonságosan az útját, ezért kiemelten fontos, hogy a sofőr gyors segítséget kaphasson. Ilyenkor az autómentés és a vontatás a legközelebbi szervizbe azonnali megoldást jelenthet.

Az assistance szolgáltatás emellett az utasok biztonságát is szolgálja. Egy erdős, ritkán lakott területen vagy éjszakai órákban bekövetkező vadgázolás után különösen fontos, hogy a járművezető és utasai ne maradjanak segítség nélkül az út szélén, hanem szükség esetén haza- vagy továbbszállításban, esetleg elszállásolásban is részesüljenek. A bővített assistance szolgáltatás további segítséget nyújthat azzal, hogy cseregépjárművet biztosít a javítás időszakára, ami különösen értékes lehet, ha a károsodott autó több napig vagy akár hetekig szervizben marad -sorolta Borbély Krisztián.

Saját kutatásunk szerint a megkérdezettek 56 százaléka számolt be arról, hogy életében már került olyan helyzetbe, amikor jól jött volna számára assistance szolgáltatás. A leggyakrabban igényelt segítségnek a helyszíni műszaki segítségnyújtás, illetve a cseregépjármű bizonyult. Az assistance szolgáltatás kézzelfogható pénzügyi segítséget is jelent: azoknál a káreseményeknél, amelyek során a szolgáltatást igénybe veszik, az átlagos kifizetett összeg mintegy 45 ezer forint, ami adott esetben akár egy teljes éves KGFB-díjnak is megfelelhet

- mondta a szakember.

Borbály Krisztián kiemelte, hogy a vadbalesetek kockázatának csökkentése érdekében az erdős, bokros útszakaszokon érdemes mérsékelni a sebességet, lehetőség szerint 50-60 km/h körülire, hogy szükség esetén legyen elegendő idő a reagálásra. Ahol a forgalmi helyzet és az előírások megengedik, célszerű távolsági fényszórót használni, ám ha vadat észlelünk az út közelében, ajánlott tompított fényre váltani, mert az erős fény megzavarhatja az állatot. A vadak szeme gyakran visszaveri a fényszóró fényét, ezért az út menti területek fokozott figyelésével már távolabbról észrevehetjük őket. Fontos azzal is számolni, hogy az állatok gyakran csoportosan mozognak, így ha egy őz vagy vaddisznó áthaladt az úton, további vadak is követhetik.

Ha vadat látunk az úttesten vagy annak közelében, a kürt használatával megpróbálhatjuk elriasztani. Amennyiben azonban elkerülhetetlennek tűnik az ütközés, a legbiztonságosabb megoldás az intenzív fékezés és a jármű egyenes irányban tartása. A hirtelen kormánymozdulatok ugyanis súlyosabb következményekkel járhatnak, például árokba hajthatunk vagy átsodródhatunk a szembesávba.

Különösen veszélyesek a hajnali és alkonyati órák, amikor a vadak a legaktívabbak, valamint az erdők és mezők találkozásánál húzódó utak, ahol az állatok rendszeresen mozognak pihenő- és táplálkozóhelyeik között. Ősszel a gyümölcsfák közelében vezető útszakaszokon is fokozott óvatosságra van szükség, mivel a lehullott termés odavonzhatja a vadakat. Az esős, ködös idő tovább növeli a kockázatot a romló látási viszonyok miatt, az óraátállítást követően pedig a reggeli és esti forgalom gyakrabban esik egybe a szürkülettel, ami szintén növelheti a vadgázolások veszélyét.

Érdemes alaposan dokumentálni a balesetet

Kérdésünkre a K&H Biztosító közölte: az elmúlt 3 évben - beleértve az idei eddig eltelt időszakot is - átlagosan évente 250-300 db vadkárként nyilvántartott káruk volt. Ezen károk darabszámában nem volt érzékelhető változás az elmúlt évek során, a kárköltségek változása pedig párhuzamosan mozgott a normál töréskárokéval. A társaság adatai szerint a vadgázolások esetében az idei évben közel 1,5 millió forint körüli átlagkárokról beszélhetünk, az így kifizetett átlagos kárösszeg alakulásában pedig ugyanúgy nyomon követhető a javítási és alkatrész költségek emelkedése.

Általánosságban elmondható, hogy a vaddal történő ütközések száma jellemzően az őszi hónapokban emelkedik, amikor több vadfaj mozgása intenzívebbé válik. Ugyanakkor társaságunk nem tart nyilván olyan részletes statisztikát, amely a káreseményeket vadfajok, időszakok vagy konkrét útszakaszok szerint bontaná, ezért erre vonatkozóan pontos adatokat nem tudunk megosztani

- magyarázta a vállalat. A vaddal való ütközés normál töréskárnak minősül, amely a K&H casco biztosítás alapfedezeteinek része, így a töréskárra vonatkozó feltételek kerülnek alkalmazásra és az általános kizárások vonatkoznak rá, speciális kizárás nincs. A casco biztosítás szerződési feltételei részletesen tartalmazzák a kizárások, illetve a biztosító mentesülésének eseteit.

Vadgázolás esetén elsőként ellenőrizni kell, hogy történt-e személyi sérülés. Ezt követően értesíteni kell a rendőrséget akkor is, ha senki nem sérült meg. A sérült, elütött vadállatot nem szabad megközelíteni, mert veszélyes lehet, valamint a helyszínről sem szabad elszállítani. Fontos a baleset helyszínének biztosítása: be kell kapcsolni a vészvillogót, és ki kell helyezni az elakadásjelző háromszöget, míg a rendőrség a helyszínre nem ér. Az illetékes vadásztársaság értesítése már az ő feladatuk lesz. A későbbi kárrendezés érdekében érdemes fotókkal vagy videóval dokumentálni a jármű sérüléseit, a helyszínt és a baleset körülményeit

- részletezték, mit kell tenni, ha már megtörtént a baj. Felhívták a figyelmet, hogy az állatok megjelenésére utaló jelzőtábla láttán, valamint erdős vagy mezőgazdasági területek közelében lévő útszakaszokon – különösen kora reggel vagy az esti órákban - fokozott óvatossággal haladjanak, így szükség esetén időben meg tudnak állni. Amennyiben azt látják, hogy a vad már az úttesten vagy az útszélen van, ne dudáljanak rá és ne villogjanak a fényszóróval. Ehelyett inkább álljanak meg, vagy haladjanak lépésben, hogy az állatot biztonságosan ki tudják kerülni.

A vadásztársaságnem automatikusan felelős

A Groupama Biztosító megkeresésünkre arról számolt be, hogy idén a vadbalesetek számában egy kisebb 5-10%-os növekedést tapasztalnak az előző évhez képest, igaz, még csak most indult el az ilyen káresemények szezonja. Hozzátették, tekintettel, arra, hogy egyes nagyvadfajok száma jelentősen növekszik, a károk is ennek megfelelően alakulnak.

A legtöbb kárt szarvasok és őzek okozzák és nem csak erdős területek közelében. A káresetek jellemzően a hajnali órákban vagy az esti szürkületben következnek be

- részletezték. A társaság adatai szerint az átlagos kárösszeg közel 3 millió forint, az átlagkár 22%-kal növekedett a korábbiakhoz képest. Hozzátették: a biztosító casco módozatában a töréskár kockázat tartalmazza a vad elütésének kockázatát is.

A Groupama is arra hívta fel az autósok figyelmét hogy a jelenleg hatályos jogszabályok szerint nem felelős automatikusan a vadásztársaság egy vadgázolás esetén!

Ha vaddal ütközünk, az alábbiakat javasolt tenni:

Győződjön meg róla, hogy nem történt személyi sérülés. Ha mégis, szükség esetén hívja a 112-t.

Kapcsoljon vészvillogót, használjon elakadásjelző háromszöget.

Vizsgálja meg a járművet, ellenőrizze, hogy tudja-e biztonságosan folytatni az utat.

Mindenképpen készítsen fényképet a káresemény helyszínén, még akkor is, ha a vad tovább tudott menni.

Készítsen fényképet arról is, hogy volt-e vadveszélyt jelző tábla.

Ha messziről állatot látunk, lassítsunk, és vadveszélyt jelző tábla után, illetve erdős területeken is fokozott óvatossággal vezessünk. Ne nyugodjunk meg akkor sem, ha egy állat már áthaladt előttünk, hiszen a vadak általában nem járnak egyedül, így további példányok is követhetik. Ha az ütközés elkerülhetetlennek tűnik, ne rántsuk félre a kormányt, mert a hirtelen manőverezés súlyosabb következményekkel járhat: fának ütközhetünk, árokba hajthatunk, felborulhatunk, vagy akár a szembejövő forgalommal is összeütközhetünk.