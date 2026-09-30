Kína komolyan megfenyegette az EU-t: ennek a fele sem tréfa, kezdhetünk félni

Peking határozottan figyelmeztette az Európai Uniót a jövő hétre tervezett pekingi kereskedelmi tárgyalások előtt, kijelentve, hogy amennyiben az EU korlátozásokat vezet be a kínai vállalatokkal vagy termékekkel szemben, Kína kemény válaszlépésekre szánja el magát - tudósított a CNBC.

A kínai kereskedelmi minisztérium keddi közleménye szerint az ilyen intézkedések – különösen a folyamatban lévő tárgyalások idején – súlyosan aláássák a kölcsönös bizalmat és megzavarják az egyeztetéseket. A nyilatkozatban kifejezetten arra reagáltak, hogy Európa az amerikai 301-es cikkely alapján hozott vámintézkedésekhez hasonló eszközök bevezetését fontolgatja.

A tárgyalások hátterében az áll, hogy az EU októberig szeretné csökkenteni a Kínával szembeni rekordméretű kereskedelmi hiányát. Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos az Euronewsnak adott nyilatkozatában figyelmeztetett, hogy ha Peking nem mutat fel konkrét eredményeket októberig, az EU keményebb intézkedéseket vezet be. A biztos a jövő héten Pekingbe látogat.

A Rhodium Group elemzője, Noah Barkin európai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy Németország és Franciaország közös javaslatot készít elő. Ebben arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel egy olyan eszköz kidolgozását, amellyel Brüsszel akár 24 órán belül kizárhatná Kínát az európai piacról. Az intézkedések az Egyesült Államok 301-es cikkelyen alapuló vámrendszerét vennék mintául.

Az EU és Kína közötti kereskedelmi forgalom értéke tavaly a szolgáltatásokkal együtt elérte a 880 milliárd eurót. Bár az ASEAN-országok már 2020-ban megelőzték az EU-t Kína legnagyobb árukereskedelmi partnereként, az Európai Unió Kínával szembeni kereskedelmi hiánya mára a legnagyobb a világon, és a kínai vámadatok szerint nemrégiben még az Egyesült Államok deficitjét is meghaladta.