Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról

Az őszi-téli időszakban sokan kezdenek C-vitamint szedni abban a reményben, hogy ezzel elkerülhetik a megfázást, az influenzát vagy más fertőzéseket. A nagy dózisú készítményektől azonban egy egészséges felnőtt immunrendszere nem feltétlenül működik jobban, a tartósan túlzott bevitel pedig még a vesekő kialakulásának kockázatát is növelheti. Dr. Takács Istvánnal, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika igazgatójával utána jártunk a nagy C-vitamin titoknak: a szakértő a Pénzcentrumnak elmondta, mennyi C-vitaminra van valójában szükségünk, és milyen esetekben lehet indokolt a pótlása. Azt is megnéztük, milyen árakra számíthatnak a vásárlók a patikákban 2026-ban.

Az ősz beköszöntével megtelnek a boltok és gyógyszertárak polcai különböző immunerősítő készítményekkel. Ezek egyik leggyakoribb összetevője a C-vitamin, amelyet sokan akár napi 1000–2000 milligrammos adagban is fogyasztanak. Bár a megfelelő C-vitamin-ellátottság valóban nélkülözhetetlen az immunrendszer működéséhez, ebből még nem következik, hogy a szükségesnél nagyobb mennyiség további védelmet nyújtana.

A legfrissebb szennyvízadatok alapján a SARS-CoV-2 örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja emelkedik, ami alapján a következő hetekben a Covid–19-esetek számának további növekedése várható, így egyre többen mennek majd a patikákba a megfelelő immunerősítés céljával. A legtöbben azonban még mindig rengeteg tévhitben élnek a C-vitamin szedése kapcsán, és azzal sincsenek tisztában, hogy nem kell vagyonokat költeni ahhoz, hogy megfelelően támogassuk az egészségünket a téli időszakban.

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Nem kell nagy dózisban szedni a C-vitamint

Az aszkorbinsav, köznapi nevén a C-vitamin egész évben nélkülözhetetlen a szervezet számára: hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, a kollagénképződéshez, valamint antioxidánsként segíti a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmét.

Takács István a Pénzcentrumnak elmondta: egy egészséges felnőtt napi C-vitamin-szükséglete megközelítőleg 100 milligramm. Ez kiegyensúlyozott étrend mellett általában külön készítmény nélkül is biztosítható. Ha valaki télen citrusféléket, savanyú káposztát, zöldségeket és gyümölcsöket fogyaszt, akkor egy átlagos étrenddel beviheti a szükséges mennyiséget.

Hogy könnyebben érzékelhető legyen a különbség: egy friss paprika C-vitamin-tartalma az érettségétől és fajtájától függően 100 grammonként akár a 300 milligrammot is elérheti, így önmagában bőven fedezheti a napi szükségletet. Egy közepes méretű narancs szintén jelentős, akár 70–80 milligrammos mennyiséget tartalmazhat, de jó C-vitamin-forrásnak számítanak a zöld leveles zöldségek is. Változatos táplálkozás mellett ezért jó eséllyel pusztán az élelmiszerekkel is bevihető az egészséges szervezet számára szükséges mennyiség, sokan azonban emellett még tablettát is szednek.

A szakember hangsúlyozta, hogy hiányállapot esetén valóban romolhat az immunrendszer reakciókészsége. Arra azonban nincs meggyőző tudományos bizonyíték, hogy az egészséges ember által bevitt extra C-vitamin a normál szükséglet kielégítésén túl tovább javítaná az immunrendszer működését.

Ez azt jelenti, hogy a napi 1000 vagy akár 2000 milligrammot tartalmazó készítmények rutinszerű szedésétől nem várható arányosan nagyobb egészségügyi előny. Tehát ha már valaki az étrend-kiegészítők szedése mellett dönt, érdemes ezt a szakértők ajánlásainak megfelelően tennie, hiszen sem a szervezetünk, sem a pénztárcánk szempontjából nem jó ötlet marékszámra szedni a C-vitamint.

A vesének sem tesz jót a túlzott bevitel

A szervezet egyébként a felesleges C-vitamin jelentős részét a vizelettel kiválasztja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy korlátlanul és kockázatok nélkül lehet nagy dózisban fogyasztani. A C-vitamin alacsony toxicitású, a szükségesnél nagyobb mennyiség jelentős része pedig a vizelettel távozik. A túlzott bevitel azonban nemcsak pazarlás lehet, hanem bizonyos esetekben egészségügyi kockázatot is jelenthet. A belgyógyász szerint a tartósan nagy mennyiségben szedett C-vitamin fokozhatja a vesekő kialakulásának kockázatát is, ezért az 1000–2000 milligrammos készítmények folyamatos fogyasztása nemcsak felesleges lehet, hanem bizonyos esetekben problémát is okozhat.

Pótlásra elsősorban akkor lehet szükség, ha valaki legyengült állapotban van, krónikus betegsége miatt nem táplálkozik megfelelően, vagy átmenetileg nem tud elegendő zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Ilyenkor a szakember szerint napi 100–200 milligramm C-vitamin bevitele indokolt lehet.

Betegség idején sem feltétlenül szükséges ennél lényegesen nagyobb adaghoz nyúlni. Ha a beteg nem tud megfelelően étkezni, egy kisebb dózisú tabletta is segíthet elérni a szervezet alapvető szükségletét, de az ezres nagyságrendű adagok hatása ebben az esetben sem igazolt egyértelműen.

Tabletta vagy pezsgőtabletta?

A C-vitamin tabletta, kapszula és pezsgőtabletta formájában is elérhető. A belgyógyász szerint a különböző gyógyszerformák felszívódása között nincs akkora eltérés, amely egy átlagos fogyasztó számára érdemi különbséget jelentene. A készítményekben található mennyiség jellemzően így is bőven fedezi a napi szükségletet.

Sokkal fontosabb, hogy ellenőrzött, megbízható terméket válasszunk. A szakember elsősorban a gyógyszertárban forgalmazott, megfelelő gyártási és minőség-ellenőrzési háttérrel rendelkező készítményeket ajánlja. Az étrend-kiegészítők egy részét ugyanis nem ellenőrzik olyan szigorúan, ezért nem biztos, hogy a tabletta pontosan azt és annyit tartalmaz, amennyi a dobozán szerepel.

A kombinált, egyszerre több vitamint és ásványi anyagot tartalmazó termékek sem feltétlenül jobbak. Ezek akkor lehetnek hasznosak, ha az adott embernek valamennyi bennük található összetevőre szüksége van. A belgyógyász szerint azonban célszerűbb célzottan azt pótolni, amiből valóban hiány van.

A legfontosabb szabály tehát a mértékletesség: a túl kevés C-vitamin hiányállapotot idézhet elő, de az indokolatlanul nagy adag sem jelent erősebb immunvédelmet. Egy egészséges, változatosan táplálkozó felnőtt számára általában nincs szükség folyamatos C-vitamin-pótlásra, a több ezer milligrammos készítmények rendszeres szedése pedig kifejezetten kerülendő lehet.

Mellbevágó lehet az árkülönbség

Sokan nem is gondolnák, hogy mekkora árkülönbség lehet egyes készítmények között. A C-vitamin-készítményeket jóval nehezebb összehasonlítani, mint például az ásványvizeket vagy az öblítőket, mivel a gyógyszertárakban nem segíti a vásárlókat egységesen feltüntetett egységár. A termékek hatóanyag-tartalma 50-től akár 3000 milligrammig, kiszerelésük pedig 15-től 120 tablettáig terjedhet, miközben az árak és az elérhető kínálat is folyamatosan változik.

Ahogy a korábbi években, idén is néhány példán keresztül mutatjuk meg, milyen árakkal találkozhatnak a vásárlók. Mivel Takács István szerint – amennyiben egyáltalán szükség van pótlásra – a kisebb dózisú készítmények is elegendők lehetnek, az összehasonlításban kizárólag 200 milligrammos tabletták szerepelnek.

A Béres C-vitamin 200 milligrammos, 90 darabos kiszerelése 2026-ban 2800–3500 forintba kerül. Egy tabletta ára így körülbelül 31–39 forint.

A JutaVit 60 darabos, 200 milligrammos C-vitaminjának ára 800–900 forint között alakul, míg az előző két évben 800–1200 forintért lehetett hozzájutni. Egy tabletta jelenleg nagyjából 13–15 forintba kerül.

Az Egis Vitamin C 200 milligrammos, 40 darabos kiszerelésének ára idén jellemzően 1690 forint körül alakul, csakúgy, mint tavaly, de van, ahol 2300 forintot is elkérnek érte. Ez tablettánként körülbelül 42–58 forintos költséget jelent.

Az 1x1 C-vitamin 200 milligrammos, 90 darabos kiszerelése jelenleg 1990–2150 forintért kapható, így egy tabletta ára megközelítőleg 22–24 forint.

A felsoroltaknál olcsóbb és drágább készítmények is elérhetők, a gyűjtéssel a leggyakoribb árfekvéseket igyekeztünk bemutatni. Mivel valamennyi vizsgált tabletta 200 milligramm C-vitamint tartalmaz, az árkülönbségeket közvetlenül is össze lehet vetni: a legolcsóbb és a legdrágább készítmény tablettánkénti ára között akár több mint négyszeres eltérés is lehet.

Az ár azonban önmagában nem döntő. A magasabb hatóanyag-tartalom nem jelent automatikusan jobb ár-érték arányt, ha a szervezetnek nincs szüksége ekkora mennyiségre. Elsősorban megbízható forrásból származó, megfelelő minőségű és a tényleges szükséglethez igazodó dózisú készítményeket célszerű összehasonlítani.