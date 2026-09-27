Megkezdődik a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakítása. Ennek keretében a kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell többé vizsgázniuk.
Rendkívüli! Három jelentős kormányzati intézkedést jelentett be Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök szombati szolnoki országjárásán három jelentős kormányzati intézkedést jelentett be. Még idén elindul egy tízmilliárd forintos egészségügyi várólista-csökkentési program, 2027-től a tervezetthez képest szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót, emellett újra széles körben elérhetővé teszik a kata adózási formát.
A várólista-csökkentési programra szánt tízmilliárd forintból a kórházi kapacitásokat bővítik és új orvosi csoportokat hoznak létre, hogy a leghosszabb várakozási idővel rendelkező beavatkozások – például a csípő- és térdprotézis-, illetve a szürkehályog-műtétek – minél hamarabb lezajoljanak. A beavatkozásokat szükség esetén éjszaka is elvégzik, a cél pedig az, hogy a járóbeteg-szakellátásban legfeljebb két, a fekvőbeteg-ellátásban pedig hat hónapra csökkenjen a várakozási idő.
A program legkésőbb január 1-jéig látható eredményeket hoz, siker esetén pedig más egészségügyi területekre is kiterjesztik. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza-kormány első teljes évében, 2027-ben ötszázmilliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén.
2027. január 1-jétől az eredeti vállalásoknál szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó. A jelenlegi tervek szerint egy bizonyos összeghatár, várhatóan 500 milliárd forint felett az adó mértéke meghaladhatja az egy százalékot. A pontos részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni.
A kormány emellett a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) visszaállításán és kibővítésén is dolgozik. Az új rendszerben a vállalkozók ismét számlázhatnak cégeknek és szervezeteknek. A kedvező adózási forma a jövőben a mellékállásban dolgozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták számára is elérhető lesz, ami százezernél is több új belépőt jelenthet, az éves bevételi értékhatárt pedig 19 millió forintra emelnék.
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A kiterjesztéssel párhuzamosan rendezik a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát, elkerülve, hogy tömegek maradjanak időskori ellátás nélkül. Ennek fedezésére a kata havi díja is emelkedni fog, ami egy nagyobb vagy két kisebb lépésben valósulhat meg.
Fotó: Katona Tibor, MTI/MTVA
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