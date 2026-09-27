Rendkívüli! Három jelentős kormányzati intézkedést jelentett be Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök szombati szolnoki országjárásán három jelentős kormányzati intézkedést jelentett be. Még idén elindul egy tízmilliárd forintos egészségügyi várólista-csökkentési program, 2027-től a tervezetthez képest szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót, emellett újra széles körben elérhetővé teszik a kata adózási formát.

A várólista-csökkentési programra szánt tízmilliárd forintból a kórházi kapacitásokat bővítik és új orvosi csoportokat hoznak létre, hogy a leghosszabb várakozási idővel rendelkező beavatkozások – például a csípő- és térdprotézis-, illetve a szürkehályog-műtétek – minél hamarabb lezajoljanak. A beavatkozásokat szükség esetén éjszaka is elvégzik, a cél pedig az, hogy a járóbeteg-szakellátásban legfeljebb két, a fekvőbeteg-ellátásban pedig hat hónapra csökkenjen a várakozási idő.

A program legkésőbb január 1-jéig látható eredményeket hoz, siker esetén pedig más egészségügyi területekre is kiterjesztik. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza-kormány első teljes évében, 2027-ben ötszázmilliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén.

2027. január 1-jétől az eredeti vállalásoknál szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó. A jelenlegi tervek szerint egy bizonyos összeghatár, várhatóan 500 milliárd forint felett az adó mértéke meghaladhatja az egy százalékot. A pontos részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni.

A kormány emellett a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) visszaállításán és kibővítésén is dolgozik. Az új rendszerben a vállalkozók ismét számlázhatnak cégeknek és szervezeteknek. A kedvező adózási forma a jövőben a mellékállásban dolgozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták számára is elérhető lesz, ami százezernél is több új belépőt jelenthet, az éves bevételi értékhatárt pedig 19 millió forintra emelnék.

A kiterjesztéssel párhuzamosan rendezik a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát, elkerülve, hogy tömegek maradjanak időskori ellátás nélkül. Ennek fedezésére a kata havi díja is emelkedni fog, ami egy nagyobb vagy két kisebb lépésben valósulhat meg.

Fotó: Katona Tibor, MTI/MTVA