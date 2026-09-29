2026. szeptember 29. kedd Mihály
14 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
könyvelő nő dokumentumokkal és laptopon dolgozik. adózás számlák papír iratok
Gazdaság

Fordulat jöhet a KATA-szabályokban: havi 130 ezer forintos adóteher érkezik a vállalkozóknak?

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 21:04

A kata tételes adójának esetleges emelése egy bizonyos értékhatárig nem adóemelésnek, hanem a minimálbér növekedéséhez igazodó, elmaradt korrekciónak tekinthető. A számítások szerint a társadalombiztosítási jogosultságok szinten tartása érdekében a havi teher 130 ezer forintra emelése is indokolt lehet, amelyet egy 40 százalékos kulcsú progresszív adó egészíthetne ki a kiugró bevételek és a bújtatott foglalkoztatás visszaszorítására.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ahhoz, hogy megállapíthassuk, hol végződik a korrekció és hol kezdődik a tényleges adóemelés, a kata havi összegét nem az inflációhoz vagy az átlagbérekhez, hanem a minimálbérhez érdemes viszonyítani - írja Angyal József okleveles adószakértő. Ez határozza meg ugyanis a társadalombiztosítási ellátások minimális összegét. Amikor az adónemet 2013-ban bevezették, a minimálbér 98 ezer forint volt. Az 50 ezer forintos tételes adóhoz akkor 81 300 forintos járulékalap társult, ami az akkori minimálbér 83 százalékát tette ki, viszonylag stabil alapot biztosítva a teljes tb-ellátáshoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelenleg, 2026-ban a minimálbér már 322 800 forint. Ezzel szemben a kata 50 ezer forintos tételes adója után járó járulékalap csupán 108 ezer forint, ami az idei kötelező legkisebb bérnek mindössze a 33 százaléka. Ez az eltolódás jelentős visszaesést eredményez a katás vállalkozók jövőbeli ellátásaiban.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakember egy plldával is illusztrál. Ha például a havi adóteher folyamatosan követte volna a minimálbér emelkedését, az idei évben már 267 924 forintos járulékalapot kellett volna elérni, ami havi 124 585 forintos adófizetést indokolna. Egy ekkora mértékű emelés tehát csupán az eddig elmaradt kiigazítást pótolná, megvédve a vállalkozókat a nyugdíj és a gyes elértéktelenedésétől. A 2027-re várható minimálbér-emelést is számításba véve a kata havi díjának 130 ezer forintra módosítása még mindig csak a szükséges arányosításnak felelne meg.

A rendszer tisztítása érdekében a szabályozást is érdemes lenne finomhangolni - írja Angyal József. A cégek felé történő számlázás önmagában nem jelent bújtatott munkaviszonyt, a visszaélések azonban elkerülhetők lennének, ha az egyazon megrendelő felé kiállított, évi 6 millió forintot meghaladó számlaérték feletti részre 40 százalékos adót vetnének ki. Emellett indokolt lenne a progresszív adózás bevezetése is, ahol az alapvető éves bevételi keretet 12 millió forintnál húznák meg, és bár efelett is megmaradhatna a katás jogviszony, a határértéket meghaladó összegre szintén 40 százalékos adókulcs vonatkozna.
Címlapkép: Getty Images
#adozas #nyugdij #tb #minimálbér #adó #gazdaság #adóemelés #szakértő #vállalkozók #társadalombiztosítás #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
Totál igazságtalan hogy a havi 150 ezres és 1,5 milliós bevétellel rendelkező katázónak egyformán ugyanannyit kell fizetnie. A bevétel valahány százalékában kéne meghatározni a közterhet, akkor lenne értelme az egésznek.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:01
21:04
20:31
20:11
20:05
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 29. 19:06
Szivárognak a részletek a vagyonadóról: akár költözhetnek is a magyar milliárdosok  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 29. 18:46
Lemond a Médiatanács néhány napja megválasztott egyetlen ellenzéki tagja - Tóth Mátét Radetzky András válthatja
Dr. Tóth Máté, a Mi Hazánk által delegált és az Országgyűlés által szeptember 22-én egyedüli ellenzé...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 29. 15:48
Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra
Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvé...
Holdblog  |  2026. szeptember 29. 10:00
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegybő...
iO Charts  |  2026. szeptember 28. 11:01
Adobe 2026 Q3 - Szentiment hatás mozgatja az árfolyamot?
Mit tartalmaz a tőzsdéről jelentem rovat? Az Adobe 2026 Q3-as jelentése előtt a részvény árfolyama m...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 28.
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
2026. szeptember 29.
Időzített bomba a magyar nyugdíjrendszer: brutális adósságcsapda fenyeget, ha nem lépünk időben
2026. szeptember 29.
Vagyonokat spórolhatsz a fűtésen 2026-ban ezekkel a trükkökkel: bárkinél működnek, nem is kerülnek sokba
2026. szeptember 29.
Egy vagyont bukhatunk az őszi járványszezonban: rengeteg magyar követi el ezeket a hibákat a patikákban
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 29. kedd
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne
2
2 napja
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
3
1 napja
Kiderült, teljesen kivonulhat az OTP: már megindultak a leépítések
4
5 napja
Rendkívüli! Elkaszálták a kormány százmilliárdos sarcát: hatalmas bajban a költségvetés
5
1 hete
Most érkezett! Leállt a gázszállítás a Török Áramlaton: nem érkezik rajta földgáz Magyarországra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 19:00
Elképesztő, de sok helyen már ezért is fizetni kell: sokakat váratlanul ért a lépés, irtó nehéz megkerülni
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 18:02
Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 29. 20:28
Kilőttek az árak: durva, mennyibe kerül egy kiló paradicsom a lengyeleknél