Megnyílik az EU-s pénzcsap: 4,2 milliárd euróhoz juthat Magyarország, itt van von der Leyen bejelentése

Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar kormány jogállamisági reformjait, így javaslatot tett 4,2 milliárd euró befagyasztott uniós forrás felszabadítására. A döntés értelmében a magyar egyetemek ismét csatlakozhatnak az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz, a végső szót azonban a tagállamokat képviselő Tanácsnak kell kimondania - számolt be a Portfolio.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán bejelentette, hogy a testület lezárta és megfelelőnek találta a magyar kormány szeptember 9-én benyújtott önértékelését. A Magyar Péter vezette kabinet az elmúlt hónapokban teljesítette a jogállamisági eljárásban előírt korrekciós intézkedéseket, megerősítve az Integritás Hatóság jogköreit és a vagyonnyilatkozati rendszert, emellett felszámolta a közérdekű vagyonkezelő alapítványi struktúrát.

A reformok eredményeként a Bizottság 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítására tett javaslatot. A döntés másik kiemelten fontos következménye, hogy megszűnik a közérdekű alapítványi fenntartású egyetemek kizárása a közvetlen uniós finanszírozású programokból, így a magyar hallgatók és kutatók ismét korlátozások nélkül vehetnek részt az Erasmus+ és a Horizont Európa programokban.

A források és a programok tényleges elérhetősége ugyanakkor nem automatikus, ahhoz az Európai Unió Tanácsának minősített többségű jóváhagyása szükséges. A testületnek főszabály szerint egy hónap áll rendelkezésére a döntéshozatalra, így a végleges határozat már az október közepi uniós csúcstalálkozóig megszülethet.

A mostani lépés egy májusban indult, átfogó rendezési folyamat része, amelynek köszönhetően Magyarország a számára elérhető 16,4 milliárd euróból már 14,2 milliárdhoz – 10 milliárd euró helyreállítási és 4,2 milliárd euró kohéziós forráshoz – férhet hozzá.

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Ugyanakkor továbbra is zárolva marad mintegy 2,2 milliárd euró az akadémiai szabadsággal kapcsolatos aggályok miatt, amelynek feloldása egy külön eljárás keretében dől el. Emellett komoly pénzügyi terhet jelent az Európai Unió Bírósága által a menekültügyi eljárásrendszer miatt kiszabott bírság is, amelynek nyomán 2024 közepe óta már több mint egymilliárd eurót vontak el az országtól, mivel a hazai szabályozás nem biztosította megfelelően a menedékkérelmek magyarországi benyújtásának lehetőségét.