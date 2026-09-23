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Megnyílik az EU-s pénzcsap: 4,2 milliárd euróhoz juthat Magyarország, itt van von der Leyen bejelentése
Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar kormány jogállamisági reformjait, így javaslatot tett 4,2 milliárd euró befagyasztott uniós forrás felszabadítására. A döntés értelmében a magyar egyetemek ismét csatlakozhatnak az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz, a végső szót azonban a tagállamokat képviselő Tanácsnak kell kimondania - számolt be a Portfolio.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán bejelentette, hogy a testület lezárta és megfelelőnek találta a magyar kormány szeptember 9-én benyújtott önértékelését. A Magyar Péter vezette kabinet az elmúlt hónapokban teljesítette a jogállamisági eljárásban előírt korrekciós intézkedéseket, megerősítve az Integritás Hatóság jogköreit és a vagyonnyilatkozati rendszert, emellett felszámolta a közérdekű vagyonkezelő alapítványi struktúrát.
A reformok eredményeként a Bizottság 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítására tett javaslatot. A döntés másik kiemelten fontos következménye, hogy megszűnik a közérdekű alapítványi fenntartású egyetemek kizárása a közvetlen uniós finanszírozású programokból, így a magyar hallgatók és kutatók ismét korlátozások nélkül vehetnek részt az Erasmus+ és a Horizont Európa programokban.
A források és a programok tényleges elérhetősége ugyanakkor nem automatikus, ahhoz az Európai Unió Tanácsának minősített többségű jóváhagyása szükséges. A testületnek főszabály szerint egy hónap áll rendelkezésére a döntéshozatalra, így a végleges határozat már az október közepi uniós csúcstalálkozóig megszülethet.
A mostani lépés egy májusban indult, átfogó rendezési folyamat része, amelynek köszönhetően Magyarország a számára elérhető 16,4 milliárd euróból már 14,2 milliárdhoz – 10 milliárd euró helyreállítási és 4,2 milliárd euró kohéziós forráshoz – férhet hozzá.
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