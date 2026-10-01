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A zene világnapját minden év október 1-jén tartják meg világszerte a muzsika egyetemes nyelvének és közösségépítő erejének ünneplésére. Ebből az alkalomból a mai kvíz során a különböző zene stílusok történetével, zenei kölcsönhatásokkal foglalkozunk. Te mennyire mélyedtél el a zenei műfajokban, otthonosan mozogsz az alműfajok között is? Lássuk, lesz-e 10 pontod a 10-ből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Lételemed a zene? Lássuk, mennyire ismered ki magad az egyes zenei stílusok között! 1/10 kérdés Melyik a szamba országa? Jamaica Argentína Brazília Kuba Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik évtized végén alakult ki a rock and roll zenei stílus alakult ki a rhythm and blues, a hillbilly vagy más néven rockabilly és a western swing elemeiből? 1980 1940 1960 1920 Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik műfaj volt a reggae egyik előfutára az alábbiak közül? ska fado calypso mambo Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik New York-i városrészben született meg a hip-hop kultúra 1973-ban? Manhattan Brooklyn Bronx Queens Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik műfajt képviseli Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac Shakur, Kendrick Lamar, Kanye West, Eminem, 50 Cent, vagy MC Hammer is? metal rap dance rock Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik nem egy rock zenei stílus is az alábbiak közül? prograsszív boogie-woogie glam indie Következő kérdés 7/10 kérdés Hol a legnépszerűbb a kantopop műfaj a világon? Délkelet-Ázsia országaiban Svájcban Mexikóban Franciaországban és Olaszországban Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik zenei irányzat alakult ki az alábbiak közül a legkésőbb? punk techno jazz gospel Következő kérdés 9/10 kérdés Hol alakult ki a goa trance elektronikus zenei stílus? Indiában Kolumbiában a Dominikai Közösségben Etiópiában Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik egy nagyon fiatal zenei stílus az alábbiak közül? nicecore edgelord cloud rock brainrot Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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