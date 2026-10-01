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Kvíz

Kvíz: Lételemed a zene? Lássuk, mennyire ismered ki magad az egyes zenei stílusok között!

Pénzcentrum
2026. október 1. 18:00

A zene világnapját minden év október 1-jén tartják meg világszerte a muzsika egyetemes nyelvének és közösségépítő erejének ünneplésére. Ebből az alkalomból a mai kvíz során a különböző zene stílusok történetével, zenei kölcsönhatásokkal foglalkozunk. Te mennyire mélyedtél el a zenei műfajokban, otthonosan mozogsz az alműfajok között is? Lássuk, lesz-e 10 pontod a 10-ből.

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Kvíz: Lételemed a zene? Lássuk, mennyire ismered ki magad az egyes zenei stílusok között!

1/10 kérdés
Melyik a szamba országa?
Jamaica
Argentína
Brazília
Kuba
2/10 kérdés
Melyik évtized végén alakult ki a rock and roll zenei stílus alakult ki a rhythm and blues, a hillbilly vagy más néven rockabilly és a western swing elemeiből?
1980
1940
1960
1920
3/10 kérdés
Melyik műfaj volt a reggae egyik előfutára az alábbiak közül?
ska
fado
calypso
mambo
4/10 kérdés
Melyik New York-i városrészben született meg a hip-hop kultúra 1973-ban?
Manhattan
Brooklyn
Bronx
Queens
5/10 kérdés
Melyik műfajt képviseli Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac Shakur, Kendrick Lamar, Kanye West, Eminem, 50 Cent, vagy MC Hammer is?
metal
rap
dance
rock
6/10 kérdés
Melyik nem egy rock zenei stílus is az alábbiak közül?
prograsszív
boogie-woogie
glam
indie
7/10 kérdés
Hol a legnépszerűbb a kantopop műfaj a világon?
Délkelet-Ázsia országaiban
Svájcban
Mexikóban
Franciaországban és Olaszországban
8/10 kérdés
Melyik zenei irányzat alakult ki az alábbiak közül a legkésőbb?
punk
techno
jazz
gospel
9/10 kérdés
Hol alakult ki a goa trance elektronikus zenei stílus?
Indiában
Kolumbiában
a Dominikai Közösségben
Etiópiában
10/10 kérdés
Melyik egy nagyon fiatal zenei stílus az alábbiak közül?
nicecore
edgelord
cloud rock
brainrot
Címlapkép: Getty Images
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