Ledobta a bombát a Pandora: elképesztő dologra készül a világ legnépszerűbb ékszermárkája

A dán ékszergyártó óriás, a Pandora szerdán nyitotta meg 150 millió dolláros új üzemét Ho Si Minh-városban. A világ legnagyobb ékszerkészítő létesítménye egyben a vállalat első Thaiföldön kívüli gyára, amelynek elsődleges célja a gyártási kapacitás bővítése és az ellátási lánc ellenálló képességének növelése.

A vietnámi gyáramely a Pandora negyedik üzeme a világon, mintegy 50 százalékkal bővíti a vállalat teljes gyártókapacitását. A teljes kapacitás elérése után a létesítmény akár évi 60 millió ékszer előállítására is képes lesz, és mintegy 7000 munkavállalót foglalkoztat majd. A Pandora eddig kizárólag Thaiföldön termelt, ahol három üzemet működtet; a cég 2025-ben 112 millió darab ékszert értékesített.

Berta de Pablos-Barbier, a Pandora januárban kinevezett vezérigazgatója az avatási ünnepségen elmondta, hogy az induláskor a vietnámi telephely a globális kapacitás mintegy 15 százalékát adja, de 2030-ra ez az arány egyharmadra emelkedik. "Ezt a létesítményt a következő évtizedre építjük, nem a következő negyedévre" – hangsúlyozta a cégvezető az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanságokat firtató kérdésre válaszolva - tudósított a Reuters.

A beruházás egy 7,5 hektáros Ho Si Minh-városi telken valósult meg, közvetlenül a szintén dán Lego üzeme mellett. A gyár nem egyetlen exportpiacot szolgál ki, hanem a Pandora teljes globális keresletét támogatja. A vezérigazgató szerint a választás azért esett Vietnámra, mert az ország képzett munkaerővel, komoly ékszerkészítő hagyományokkal, fejlett infrastruktúrával és kedvező üzleti környezettel rendelkezik.

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Az új telephely kulcsszerepet játszik a platinabevonatú ékszerek gyártásának felfuttatásában is. Ezzel a lépéssel a Pandora csökkenteni kívánja a hagyományos ezüstalapú termelés kitettségét az ezüstpiac heves áringadozásaival szemben. A gyártósorokon túlnyomórészt húszas-harmincas éveikben járó vietnámi dolgozók kezelik a csiszológépeket és ellenőrzik a színes köveket, amelyeket kis rózsaszín robotok szállítanak tovább.

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