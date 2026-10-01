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Megmozdult a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben
Kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése szinte változatlan maradt, a dollárral szemben gyengült, míg a svájci frankkal szemben erősödött a magyar fizetőeszköz. A szeptember eleji szinthez képest vegyesen alakult a forint teljesítménye. Az év eleje óta ugyanakkor mindhárom vizsgált devizával szemben erősödést mutat.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hét órakor 366,75 forinton jegyezték a 24 órával korábbi 366,63 forintos jegyzés után, a dollár jegyzése 324,07 forintra ment fel 323,54 forintról, a svájci franké pedig 387,29 forintra csökkent 387,57 forintról.
A forint október első napján vegyesen állt a főbb devizákkal szemben a szeptemberi kezdéshez képest: közel fél százalékkal gyengébben az euróval és közel három százalékkal gyengébben a dollárral szemben, de közel fél százalékkal erősödött a svájci frank ellenében.
Az év eleji kezdéshez képest a forint nyereséget mutat mindhárom devizával szemben: több mint négy és fél százalékot az euró, egy százalékot a dollár és több mint hat százalékot a svájci frank ellenében.
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