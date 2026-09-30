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Gazdaság

Itt a következő: letartóztatják Seszták Miklóst

MTI
2026. szeptember 30. 12:21

Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája - közölte a szerdai tárgyalást követően a Fővárosi Törvényszék szóvivője. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH).

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Bozó Gergő úgy fogalmazott, hogy a bíróságban a korrupciós bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja kapcsán nem merült fel kétely, ezért az NVVH indítványa alapján 30 napra elrendelték a gyanúsított letartóztatását.

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A bíróság azzal indokolta a döntést, hogy a bizonyítási eljárás sérthetetlensége elsődleges érdek. Vagyis az, hogy az eljárásba később kerülő személyek a vallomásukat szabadon, külső befolyástól mentesen tehessék meg.

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A bizonyítási eljárás sértetlenségét kizárólag a terhelt kommunikációjának teljes ellenőrzés alatt tartásával lehet biztosítani.

Erre figyelemmel pedig a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére a bíróság nem látott lehetőséget. A végzése nem végleges, azzal szemben a gyanúsított, valamint a védője fellebbezést jelentett be - tette hozzá.

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(Címlapkép: Hatházi Tamás, MTI/MTVA)
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