Itt a következő: letartóztatják Seszták Miklóst

Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája - közölte a szerdai tárgyalást követően a Fővárosi Törvényszék szóvivője. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH).

Bozó Gergő úgy fogalmazott, hogy a bíróságban a korrupciós bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja kapcsán nem merült fel kétely, ezért az NVVH indítványa alapján 30 napra elrendelték a gyanúsított letartóztatását.

A bíróság azzal indokolta a döntést, hogy a bizonyítási eljárás sérthetetlensége elsődleges érdek. Vagyis az, hogy az eljárásba később kerülő személyek a vallomásukat szabadon, külső befolyástól mentesen tehessék meg.

A bizonyítási eljárás sértetlenségét kizárólag a terhelt kommunikációjának teljes ellenőrzés alatt tartásával lehet biztosítani.

Erre figyelemmel pedig a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére a bíróság nem látott lehetőséget. A végzése nem végleges, azzal szemben a gyanúsított, valamint a védője fellebbezést jelentett be - tette hozzá.

(Címlapkép: Hatházi Tamás, MTI/MTVA)