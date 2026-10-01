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Dubaj, Egyesült Arab Emírségek – 2024. február 16.: A FlyDubai Boeing 737 MAX 8 típusú repülőgépe az Egyesült Arab Emírségekbeli dubaji repülőtéren.
Utazás

Egyre nehezebb eljutni Dubajba: újabb légitársaságok törlik a közel-keleti járatokat

Pénzcentrum
2026. október 1. 20:14

Továbbra is óvatosak a nemzetközi légitársaságok a közel-keleti járatokkal, több társaság pedig már hónapokkal későbbre halasztotta egyes útvonalainak újraindítását. Dubaj és Abu-Dzabi különösen érintett, a Flydubai egyik járatán történt incidens pedig tovább nehezítheti a helyzetet. A térségbe közlekedő járatok felfüggesztését több légitársaság is meghosszabbította, miközben mások fokozatos újraindítást terveznek. A Flydubai Tel-Avivba tartó gépén ráadásul vészjelzést és gépeltérítési jelzést is leadtak, mielőtt a repülő kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában, szemlézte a Telex a Nationalt.

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Egyre több légitársaság hosszabbítja meg a közel-keleti járatok felfüggesztését, így az utazóknak továbbra is nehezebb lehet eljutni a térség több fontos célállomására. A National összesítése szerint többek között az Air Canada, a Cathay Pacific, a Finnair, a KLM és a Singapore Airlines is későbbre tolta egyes dubaji vagy rijádi járatainak újraindítását. A Wizz Air október 24-ig nem repül Dubajba és Abu-Dzabiba, míg a British Airways novemberben indítaná újra dubaji járatait.

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Más társaságok ugyanakkor már készülnek a fokozatos visszatérésre. A Lufthansa-csoport légitársaságai október végétől indítanák újra a Dubajba tartó járatokat, az Air France pedig már újra közlekedik Tel-Avivba és Bejrútba. A járatok visszaállítása azonban nem minden útvonalat érint: Rijád és Dubaj esetében például továbbra is vannak felfüggesztések.

A helyzetet tovább bonyolíthatja a Flydubai FZ1073-as járatának incidense. A 174 utast, köztük 27 gyereket szállító Boeing 737 Max 8-as az Egyesült Arab Emírségekből Tel-Avivba tartott, amikor a pilótafülkéből vészhelyzeti jelzést, majd géprablási jelzést is küldtek. A repülő két perc alatt mintegy 5300 métert süllyedt, ezt követően pedig a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén hajtott végre kényszerleszállást.

A beszámolók szerint az incidens során az egyik pilóta megkéselte a másikat, és megpróbálta átvenni a gép irányítását. Ezt azonban az utasok a kapitány segítségével megakadályozták. Az eset újabb bizonytalanságot jelenthet a térségbe tartó légiközlekedésben, miközben több légitársaság már most is hosszabb időre felfüggesztette egyes közel-keleti útvonalait.
Címlapkép: Getty Images
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1 órája
Dubaj az Európát mérgező közel-keleti drogbárók paradicsoma, mi lesz most így szegényekkel, brühühü.
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