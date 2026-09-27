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Ennyit keres egy vidéki gyümölcsaszaló-mester 2026-ban: meg lehet élni az ősi mesterségből?

Pénzcentrum
2026. szeptember 27. 13:04

Meg lehet még élni az ősi mesterségből, ha valaki egy több mint 40 éves, fatüzeléses aszalóban dolgozik? A CashTag a zalai Aszalka családi vállalkozásnál járt utána, milyen gazdasági realitás áll a hagyományos szilvaaszalás mögött.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Aszalkánál egy több mint 40 éves, fatüzeléses aszalóban, hagyományos módszerrel készülnek az aszalt gyümölcsök. Szezonban az aszalót éjjel-nappal fűteni kell, így a munka szinte sosem áll meg. A veszteség is komoly: 100 kilogramm friss szilvából mindössze 20–22 kilogramm aszalvány marad, vagyis egy kiló kész termékhez nagyjából 4,5–5 kiló gyümölcs kell, és ebben még nincs benne a tűzifa és a kézi munka.

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Egy kilogramm magos aszalt szilva ma 4000 forintba kerül, a bevétel mégsem fedezi a család teljes megélhetését, ezért kell a pluszmunka is. Közben a piacok forgalmának visszaesését is érzik. „Nagyon szeretem csinálni, de nagyon fáradt vagyok” – mondta a CashTag stábjának Kiss Kati, az Aszalka családi vállalkozás tulajdonosa.

A Cashtag legújabb adásban megmutatjuk, hogyan működik a hagyományos aszaló, mitől más a fatüzeléses aszalás, és hogyan készül a töltött aszalt szilva. Szó esik egy ilyen családi vállalkozás legnagyobb költségeiről, a fejlesztési tervekről, és arról is, miért éri meg a családnak minden nehézség ellenére folytatni.

A CashTag korábbi adásában: Less be Hantos László órás műhelyébe!

A CashTag múlt heti adásában Hantos László órás műhelyébe látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan zajlik egy mechanikus óra javítása és szervizelése, mennyibe kerül ma az órajavítás, és milyen üzlet van a drága órák mögött.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Szóba került az is, hogy egy komoly óraüzlet készlete akár százmilliós nagyságrendű beruházást jelenthet, miért kerülhet egy mechanikus óra több millió forintba, illetve mi történik egy különleges arany Rolex belsejében.

Megnéztük továbbá azt is, miért lehetnek egyes luxusórák túlárazottak, mennyire gyakoriak a hamis órák, milyen órát választana magának egy szakember, és van-e jövője az órás szakmának egy olyan piacon, ahol egyre több gyártó csak saját szervizében teszi lehetővé a javítást.
Címlapkép: Getty Images
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