Brutális zuhanás a magyar tőzsdén: rengeteg pénzt buktak a részvényesek az OTP miatt

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1738,59 pontos, 1,18 százalékos csökkenéssel, 145 390,27 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 54,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, a piaci forgalom az átlagosnál nagyobb volt, a BUX-ot az OTP húzta le.

Hozzátette, hogy óriási forgalomban nagyot esett az OTP, ami az elmúlt napok bejelentéseire vezethető vissza, amelyek szerint az OTP esetlegesen elhagyja Oroszországot, ahonnan a nyeresége csaknem 20 százaléka származik. Ez a hír kisebb félelmet keltett a befektetőkben, emiatt már napok óta esik a bankpapír árfolyama. Hozzátette, hogy a kivonulás összefügghet a balti Luminor bankcsoport akvizíciójával, ez azonban még a "levegőben lóg", mert Lettországban az állami szabályozói szervek nem igazán örülnek az OTP jövetelének, amely Oroszországban is jelen van.

A Mol árfolyama 76 forinttal, 1,5 százalékkal 4974 forintra csökkent, 5,9 milliárd forintos forgalomban.

árfolyama 76 forinttal, 1,5 százalékkal 4974 forintra csökkent, 5,9 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1100 forinttal, 2,51 százalékkal 42 700 forintra esett, forgalmuk 41,8 milliárd forintot tett ki.

ára 1100 forinttal, 2,51 százalékkal 42 700 forintra esett, forgalmuk 41,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2544 forintra erősödött, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2544 forintra erősödött, forgalma 1,1 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,32 százalékkal 12 370 forintra nőtt, a részvények forgalma 4,6 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9176,82 ponton zárt szerdán, ez 93,65 pontos, 1,03 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.