Emelkedéssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken, miután a vártnál kedvezőbb inflációs adatok mérsékelték az októberi kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat.
Brutális zuhanás a magyar tőzsdén: rengeteg pénzt buktak a részvényesek az OTP miatt
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1738,59 pontos, 1,18 százalékos csökkenéssel, 145 390,27 ponton zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 54,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, a piaci forgalom az átlagosnál nagyobb volt, a BUX-ot az OTP húzta le.
Hozzátette, hogy óriási forgalomban nagyot esett az OTP, ami az elmúlt napok bejelentéseire vezethető vissza, amelyek szerint az OTP esetlegesen elhagyja Oroszországot, ahonnan a nyeresége csaknem 20 százaléka származik. Ez a hír kisebb félelmet keltett a befektetőkben, emiatt már napok óta esik a bankpapír árfolyama. Hozzátette, hogy a kivonulás összefügghet a balti Luminor bankcsoport akvizíciójával, ez azonban még a "levegőben lóg", mert Lettországban az állami szabályozói szervek nem igazán örülnek az OTP jövetelének, amely Oroszországban is jelen van.
- A Mol árfolyama 76 forinttal, 1,5 százalékkal 4974 forintra csökkent, 5,9 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1100 forinttal, 2,51 százalékkal 42 700 forintra esett, forgalmuk 41,8 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2544 forintra erősödött, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,32 százalékkal 12 370 forintra nőtt, a részvények forgalma 4,6 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9176,82 ponton zárt szerdán, ez 93,65 pontos, 1,03 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
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