Rendkívüli döntésre készül kedden az MNB: ez minden magyar pénztárcáját érinteni fogja

Megállhat a Magyar Nemzeti Bank nyári kamatcsökkentési sorozata, miután az Európai Központi Bank és az amerikai Fed is 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot. Elemzők szerint a magyar jegybank kedden várhatóan 5,5 százalékon tartja az alapkamatot, és az év végéig sem feltétlenül lesz újabb vágás. 2027-ben ugyanakkor ismét megnyílhat a tér a lazítás előtt, az irányadó ráta akár 4,5 százalékra is csökkenhet.

A nemzetközi kamatkörnyezet alakulását nagyban meghatározó Európai Központi Bank és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed is emelt a kamatszinten az elmúlt napokban. Mindkét jegybank 25 bázispontos szigorítást hajtott végre, így az eurózónában 2,5, az Egyesült Államokban pedig 3,75-4 százalék lett az irányadó ráta - írta a K&H Bank legfrissebb elemzésében.

Németh Dávid, a bank vezető elemzője a kamatemeléseket úgy értékelte, hogy elsősorban a geopolitikai konfliktusokból eredő energiadrágulás és más inflációs kockázatok miatt lépett az EKB és a Fed. „Az amerikai jegybankelnök arról beszélt, hogy jó állapotban van az amerikai gazdaság, kedvezőek a munkaerőpiaci folyamatok, de az infláció továbbra is a célérték felett van. Korábban pedig többször célzott rá, hogy az infláció elleni küzdelem kiemelten fontos. Érdekes volt az a Fed döntésnél az is, hogy minden amerikai jegybankár a kamatemelésre szavazott, valamint az is, hogy a döntéshozók még egy kamatemelést valószínűsíthetőnek tartanak az év végéig" - mondta.

"Az Európai Központi Bank is szigorú kommentárt fűzött a múlt heti kamatemeléshez, továbbá felfelé módosította az inflációs prognózisát. Az EKB külön foglalkozik azzal is, hogy a mostani környezetben és más kedvezőtlen szcenáriók esetén milyen másodkörös áremeléseket eredményezhet az energiadrágulás. Az európai jegybankárok összességében a következő hat hónapban újabb kamatemelésekről dönthetnek.” – fejtette ki véleményét a szakember.

Ebben a helyzetben kerül sor a jövő héten a Magyar Nemzeti Bank soron következő kamatdöntő ülésére. „A nyári hónapokban egy mini kamatcsökkentési ciklust láthatunk, amelyet nagy valószínűség szerint tartás követhet kedden, annak ellenére, hogy a magyarországi infláció továbbra is bőven a jegybanki célsáv alatt van. Fontos az is, hogy a magyar jegybank jövő héten publikálja az új inflációs jelentését, amiben elsősorban az lesz az érdekes, hogyan látja a jegybanki stáb azt a kettősséget, hogy az infláció alacsonyabban alakult az előző hónapokban a júniusi prognózishoz képest, míg az olajár pedig emelkedett a nyár folyamán.” – mondta az elemző.

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Az MNB többször kommunikálta, hogy szorosan figyeli a nagy jegybankok, így az EKB és a Fed döntéseit, s mivel utóbbiak kamatemelésről döntöttek, szűkebbé vált a magyar jegybank mozgástere. Tovább fontos tényező a kamatpálya szempontjából, hogy Magyarország kockázati felára és forint árfolyama hogyan változik. „A magyar deviza esetében láttunk némi gyengülést, ugyanakkor továbbra is viszonylag stabil 360-370 forintos sávban mozgott az euró. Az állampapíroktól elvárt kockázati felár pedig nagyjából változatlan maradt” – tette hozzá Németh Dávid, aki arra számít, hogy az év végén a jelenlegi 5,5 százalékos szinten lesz az alapkamat.

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„A már említett nemzetközi folyamatok alakulása mellett lényeges lesz az is, hogy milyen 2027-es költségvetési tervezetet nyújt be a Parlament elé kormány októberben, hiszen a büdzsé a kockázati felár jövőbeni alakulását nagyban befolyásolhatja.”- hangsúlyozta a szakember. Emellett a jegybank kiemelten figyeli majd a nagy nemzetközi jegybankok, az amerikai Fed és az Európai Központi Bank lépéseit is.

A K&H jelenlegi prognózisa szerint az alapkamat az év végén 5,5 százalékos lehet, de 2027-ben az inflációs környezet és Magyarország kockázati megítélésének ezen belül a kamatfelár alakulása határozhatja a jegybanki döntéséket. Most arra lehet számítani Németh Dávid szerint, hogy jövőre akár 4,5 százalékos szintre csökkenhet az irányadó ráta.