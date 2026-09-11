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Megállíthatatlanul emelkedik az olaj ára, újabb drágulás jöhet a kutakon
Tovább drágult az olaj péntek reggel a közel-keleti harcok újabb eszkalációja miatt. A Brent hordónkénti ára 108,4 dollár körül is járt, míg az amerikai WTI 103,2 dollárig emelkedett. A Brent május óta először zárhatja a hetet 100 dollár felett, miközben a heti drágulás már megközelítette a 13 százalékot, írja a Reuters.
A közel-keleti harcok újabb eszkalációja miatt újra drágult az olaj. A Brent május óta először zárhatja a hetet 100 dollár felett, miközben a heti drágulás már megközelítette a 13 százalékot.
A helyzetet súlyosbítja, hogy egyre kevesebb tanker és kereskedelmi hajó halad át a Hormuzi-szoroson, ami az olajszállításokat is veszélyezteti. A Hormuzi-szoroson csütörtökön mindössze hét tanker és más kereskedelmi hajó haladt át, szemben a háború előtti 125-tel.
Közben az Irán által támogatott jemeni húszik elfoglalták Mocha kikötőjét, valamint több dél-szaúd-arábiai várost is támadtak. Ez a Báb el-Mandeb-szoroson keresztül vezető fontos tengeri útvonalat is veszélyezteti, és növeli annak kockázatát, hogy a szaúdi olajexportban is fennakadások alakulnak ki.
Az emelkedő olajár miatt a befektetők magasabb inflációra és újabb jegybanki kamatemelésekre számítanak, ami már a kötvényhozamok emelkedésében is megmutatkozott. Az RBC szerint, ha tovább romlik a helyzet, a Brent ára az év során akár a 122 dolláros szintet is elérheti.
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