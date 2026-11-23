Bár a forint az elmúlt hetekben többhavi mélypontra gyengült az euróval és a dollárral szemben, a folyamat hátterében nem a hazai makrogazdasági fundamentumok állnak
Már a robotok is menekülnek a tőzsdéről: sokan már az összeomlástól tartanak, rengeteg részvényt adtak el
A szélsőséges piaci pánik és az algoritmikus kereskedési rendszerek tömeges eladásai miatt meredek zuhanásba kezdtek az amerikai tőzsdék az elmúlt hetekben. Bár a trendkövető alapok eladói nyomása mostanra enyhülhetett, a tartós felpattanásig még komoly kockázatokkal kell számolniuk a befektetőknek.
A részvénypiacokon uralkodó félelem szinte soha nem látott szintre hágott, a volatilitási félelemindex a múlt hétvégéhez közeledve a maximális 10-ből 9,8-as értéken állt. A befektetők aggodalma nem megalapozatlan, hiszen az amerikai tőzsdék drasztikus veszteségeket szenvedtek el. A technológiai szektort tömörítő Nasdaq 100 index az október eleji történelmi csúcsához képest közel 20 százalékot zuhant, ezzel a medvepiac határára sodródott. Az S&P 500 eközben nagyjából 12 százalékkal esett vissza, ebből ráadásul 8,6 százalékot csak a múlt héten veszített, ami másfél éve a legdrasztikusabb heti beszakadásnak számít. Ezt a pattanásig feszült helyzetet tükrözi az is, hogy a piaci félelemindexként is ismert VIX (a CBOE volatilitási indexe) rövid időre ismét 19 havi csúcsra ugrott - írta a Telex.
A hirtelen jött lejtmenetet jelentősen felgyorsították a szisztematikus befektetési stratégiát követő alapok (CTA-k), vagyis a tőzsdei kereskedőrobotok. Ezek a hatalmas alapok nem a fundamentális hírek vagy a vállalatok teljesítménye, hanem tisztán az árfolyamtrendek alapján hoznak döntéseket. Amikor a piac esni kezdett, az algoritmusok érzelemmentesen és automatikusan szabadultak meg a papíroktól, valóságos hólabdaeffektust indítva el. Az elmúlt egy hónapban ezek a programok mintegy 57 milliárd dollár értékben adtak el amerikai részvényeket. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a rendszerek már nemcsak kiszálltak a piacról, hanem 19 milliárd dolláros nettó short pozícióval kifejezetten az árfolyamok további esésére fogadnak.
A Goldman Sachs elemzése szerint ez a hatalmas automatizált eladási hullám mostanra jórészt lezárulhatott. Ha a piac ismét emelkedésnek indul, a trendkövető alapok gyorsan visszatérhetnek a vételi oldalra. Ugyanakkor a tőzsdékre nehezedő nyomás még nem szűnt meg.
A bizonytalanságot tovább táplálja az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed esetleges kamatemelése, mesterségesintelligencia-beruházások megtérülése körüli egyre növekvő kétség, valamint a szűkülő piaci likviditás. Bár a jelenlegi szélsőséges pánik rövid távú, taktikai vételi lehetőségeket teremthet, a szakértők figyelmeztetnek, hogy a félelem önmagában még nem jelenti a piaci mélypont elérését. Egy tartós és stabil fellendüléshez egyértelműen pozitív makrogazdasági katalizátorokra lenne szükség.
Emelkedéssel indult a hét a magyar és a vezető európai tőzsdéken a pénteki nagy esések után, miközben az amerikai határidős indexek is jelentős felpattanást jeleznek.
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