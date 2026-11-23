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Drámai fordulat a borpiacon: tömegével vágják ki a szőlőültetvényeket a csökkenő kereslet miatt
Sorozatban negyedik éve marad el az átlagtól, és történelmi mélypont közelében alakul a globális bortermelés. A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) friss adatai szerint a jelentős visszaesést elsősorban a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, valamint a világszerte folyamatosan csökkenő kereslet magyarázza - jelentette a Portfolio.
Az OIV az idei évre vonatkozó előrejelzésében nagyjából 225 millió hektoliterre – mintegy 30 milliárd palackra – becsüli a világ bortermelését. Ez a mennyiség némileg elmarad a 2025-ös szinttől, és gyakorlatilag megegyezik a 2024-es mélyponttal, amikor 1961 óta a legalacsonyabb adatot regisztrálták. John Barker, a szervezet főigazgatója kiemelte, hogy a csökkenés fő oka továbbra is a klímaváltozás, amely miatt a szüret a legtöbb országban egyre kiszámíthatatlanabbá válik.
A termelést az időjárási szélsőségek mellett a szűkülő kereslet is visszafogja. A túlkínálat enyhítése érdekében több meghatározó régióban – például Franciaországban, Spanyolországban és Dél-Amerikában – szőlőültetvényeket számoltak fel, miután különösen a vörösborok iránt csappant meg az érdeklődés. A fogyasztás globális visszaesése mögött gazdasági okok és életmódbeli változások egyaránt meghúzódnak. A szűkülő családi költségvetések miatt a vásárlók könnyebben lemondanak a borról, miközben a társasági szokások is átalakulóban vannak. Bár a borászok termelési költségei jelentősen megemelkedtek, a jelenlegi piaci környezetben szinte semmi mozgásterük nincs az árak csökkentésére - jelentette az ESM magazin alapján a Portfolio.
A világ bortermelésének mintegy 60 százalékát adó Európai Unióban vegyes a kép. Bár a kibocsátás tavalyhoz képest minimálisan, 1 százalékkal nőtt, a nyugati tagállamokat sújtó nyári forróság miatt a mennyiség még mindig jócskán elmarad a sokéves átlagtól. A világ legnagyobb termelőjének számító Olaszországban a perzselő nyár miatt kisebb hozamra számítanak, és Franciaországban is a valaha volt egyik leggyengébb szüret ígérkezik, miközben Spanyolország és Románia termelése némileg magára talált.
Az Európán kívüli piacokat sem kímélte az időjárás. Az Egyesült Államok sorozatban a harmadik gyenge évét zárja, mivel a termelés 5 százalékkal csökkent 2025-höz képest, miután a tavaszi időjárás megzavarta a szőlő fejlődését a legfőbb borvidéknek számító Kaliforniában. A déli féltekén a Dél-afrikai Köztársaság jó eredményei nem tudták ellensúlyozni az ausztráliai visszaesést, ahol aszály, fagy, hőhullámok és áradások egyaránt pusztították az ültetvényeket.
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A kedvezőtlen mennyiségi adatok ellenére a minőségre kevés panasz lehet, ugyanis több, aszály sújtotta országban – köztük Franciaországban – az alacsony hozamok ellenére kiváló minőségű idei évjáratról számoltak be a szakemberek. Az OIV főigazgatója szerint a klímaváltozás ugyan globálisan komoly kihívást jelent, az ágazaton belül mégis hatalmas lendületet ad az innovációnak és a termelési módszerek megújításának.
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