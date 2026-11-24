Donald Trump amerikai elnök újabb lépést tett a halálbüntetés szövetségi alkalmazásának kiterjesztése érdekében. Hétfőn, az igazságügyi minisztériumban tartott beszédében arra utasította a tárcát, hogy gyorsítsa fel a szövetségi halálos ítéletek végrehajtását, és több súlyos bűncselekmény esetében is törekedjen a halálbüntetés kiszabására.

A Guardian szerint Trump egyúttal élesen bírálta Gavin Newsom kaliforniai kormányzót, aki november elején bejelentette, hogy az állam mind az 548 halálraítéltjének büntetését életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatná, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Az amerikai elnök szerint a döntés az igazságszolgáltatás súlyos sérelme, és úgy fogalmazott, hogy a kegyelmi intézkedéseknek nem szabadna hatályba lépniük.

Az elnök november 23-án aláírt elnöki memorandumában arra utasította az igazságügyi minisztert, hogy a jogszabályokkal összhangban törekedjen a halálbüntetés alkalmazására bizonyos különösen súlyos szövetségi bűncselekmények esetében. A felsorolásban szerepel a kiskorú sérelmére elkövetett elsőfokú gyilkosság, valamint az olyan emberölés, amely nemi erőszakhoz, szexuális visszaéléshez, gyermekek szexuális kizsákmányolásához vagy szexkereskedelemhez kapcsolódik.

A memorandum az emberrablás és az emberkereskedelem során elkövetett gyilkosságokra is kiterjed. Vagyis a halálbüntetés kiterjesztése nem egyszerűen az erőszakos szexuális bűncselekmények elkövetőire vonatkozik, hanem az ezekhez kapcsolódó emberölésekre.

Trump emellett azt is elrendelte, hogy az igazságügyi minisztérium gyorsítsa fel a már kiszabott szövetségi halálos ítéletek végrehajtását. Ennek részeként előtérbe kerülhetnek a fellebbezések és a perújítási eljárások gyorsabb lezárását célzó intézkedések, a késleltető jogi lépések elleni fellépés, valamint a szükségtelen adminisztratív akadályok felszámolása.

Todd Blanche igazságügyi miniszter a hétfői rendezvényen arról beszélt, hogy a minisztérium Trump hivatalba lépése óta 49 ügyben kezdeményezte a halálbüntetés kiszabását, míg Joe Biden elnöksége alatt mindössze egy ilyen ügy volt.

548 halálraítélt büntetését változtatná meg a kaliforniai kormányzó

A konfliktus közvetlen előzménye Gavin Newsom november 5-i bejelentése. Kalifornia demokrata kormányzója úgy döntött, hogy él kegyelmi jogkörével, és az állam valamennyi halálos ítéletét életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatná, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

Az intézkedés 548 elítéltet érintene, köztük 529 férfit és 19 nőt. Newsom szerint a halálbüntetés rendszere igazságtalan, egyenlőtlen, és a téves ítéletek kockázata miatt nem egyeztethető össze Kalifornia értékeivel. Az állam 2006 januárja óta egyébként sem hajtott végre kivégzést, 2019-ben pedig a kormányzó moratóriumot rendelt el.

A döntés azonban még nem jelenti azt, hogy az összes érintett büntetése automatikusan megváltozott. A szükséges jogi eljárásokat le kell folytatni, és azokban az ügyekben, amelyekben az elítéltet több bűncselekmény miatt is elmarasztalták, a kaliforniai legfelsőbb bíróság négy bírájának ajánlása is szükséges. Az intézkedés senkit nem engedne szabadon, nem változtatná meg az elítéltek bűnösségét megállapító ítéleteket, és a kártérítési kötelezettségeket sem törölné el.

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Trump és Newsom egymást támadja, az áldozatok hozzátartozói is megosztottak

Trump a washingtoni rendezvényen az áldozatok családtagjai előtt bírálta a kaliforniai kormányzó döntését. Több hozzátartozó is felszólalt, és elutasította a halálos ítéletek enyhítését. Az elnök Newsomot azzal vádolta, hogy olyan elítélteknek adott kegyelmet, akik különösen súlyos bűncselekményeket követtek el.

A kaliforniai kormányzó visszautasította Trump kritikáját. Közleményében azt írta, hogy nem fogad el erkölcsi kioktatást egy olyan elnöktől, aki szerinte saját kegyelmi jogkörét gazdag ismerősei és üzleti kapcsolatai érdekében használta fel.

Az áldozatok és hozzátartozók álláspontja sem egységes. Jess Nichol, akinek testvérét, Polly Klaast elrabolták és meggyilkolták, korábban támogatta az elkövető kivégzését, később azonban arra jutott, hogy a halálbüntetés nem segíti a hozzátartozók gyógyulását. Szerinte az áldozatoknak inkább pszichológiai, egészségügyi és pénzügyi támogatásra lenne szükségük.

A kivégzési eljárások körül is egyre több a kérdés

Trump újabb intézkedései olyan időszakban születnek, amikor az Egyesült Államokban a kivégzési eljárások biztonságossága is vitatéma. Szeptemberben Tennessee-ben Christa Pike túlélte a halálos injekció beadását, annak ellenére, hogy az eljárás során megkapta a kivégzéshez használt szereket. Az ügyben később vizsgálat indult.

A Guardian beszámolója szerint a múlt héten Texasban Reinaldo Dennes kivégzése is elhúzódott, miután a személyzetnek nehézségei támadtak a megfelelő véna megtalálásával.

A nemzetközi összehasonlítás is figyelemre méltó. Az Amnesty International adatai szerint 2025-ben mindössze 17 országban hajtottak végre kivégzéseket, miközben 145 ország jogilag vagy a gyakorlatban eltörölte a halálbüntetést. Az Egyesült Államokban ugyanakkor 47 embert végeztek ki tavaly, ami 2009 óta a legmagasabb szám volt. Trump és Newsom konfliktusa így nemcsak két politikus személyes vitája, hanem az amerikai halálbüntetési politika jövőjéről szóló, egyre élesebb országos vita része is.