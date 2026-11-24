Előzetes információk szerint a program akár három várost is érinthet, a politikai tárgyalások mellett pedig kulturális eseményeket is tervezhetnek.
Fontos delegációval tárgyalt Vitézy Dávid: közvetlen repülőjárat indulhat Budapestről Japánba, a szupervasút is szóba került
Nagyszabású vasútfejlesztési projektekről, az új magyar beruházáspolitikai irányelvekről és egy közvetlen légi járat indításáról is tárgyalt a Magyarországra látogató japán üzleti delegációval Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, amiről egy Facebook-bejegyzésben számolt be.
Közel húsz év után, 2008-at követően először érkezett hazánkba a legnagyobb japán ipari szereplőket és kereskedőházakat tömörítő küldöttség. A kétoldalú kapcsolatok erősítését célzó tárgyalássorozatot a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban kezdték, ahol a magyar fél ismertette a beruházáspolitika legfontosabb célkitűzéseit. Ennek kapcsán a tárcavezető hangsúlyozta, hogy "azt szeretnénk, ha mostantól minden egyes közbeszerzésen a legmagasabb minőséget képviselő cégek valódi versenyben mérnék össze tudásukat".
A megbeszélésen kiemelt témaként szerepelt a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv is, amelynek keretében Magyarország a következő tíz évben 3550 milliárd forintot fordít a hazai vasúthálózat korszerűsítésére. Vitézy Dávid szerint "ez komoly lehetőséget teremthet a két ország közötti gazdasági kapcsolatok erősítésére is, hiszen Japán a vasúttechnológia területén a világ egyik vezető állama, így a nagy sebességű vasúti területen is van értelme együttműködni".
A kötöttpályás projektek mellett a légi közlekedés fejlesztése is napirendre került. Mivel a delegációban a két legnagyobb japán légitársaság, a Japan Airlines és az All Nippon Airways felső vezetői is helyet kaptak, a felek előzetes egyeztetéseket folytattak egy Magyarország és Japán közötti közvetlen repülőjárat elindításáról.
Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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