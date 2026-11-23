Emelkedéssel indult a hét a magyar és a vezető európai tőzsdéken a pénteki nagy esések után, miközben az amerikai határidős indexek is jelentős felpattanást jeleznek. Budapesten az OTP vezeti az erősödést, és a nemesfémek is drágulnak. Az ázsiai piacokon ugyanakkor folytatódott az eladási hullám, a befektetők pedig továbbra is a mesterségesintelligencia-beruházások megtérülése és finanszírozása miatt aggódnak.

A hétfői nyitást követően a BUX 0,8 százalékkal, 138 756 pontra emelkedett. A vezető hazai blue chipek közül az OTP teljesített a legjobban 1,5 százalékos erősödéssel, a Richter 0,5, a Mol 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom 0,1 százalékot gyengült a pénteki záráshoz képest. Európában szintén mérsékelt optimizmussal indult a kereskedés, a német DAX és a francia CAC egyaránt 0,4, a brit FTSE mintegy 0,2 százalékos pluszban állt.

A kispapírok piacán vegyes volt a kép. Reggel a Masterplast és a PannErgy a jobban teljesítő papírok közé tartozott, míg a Duna House és a CIG Pannónia gyengébben indította a napot. A BUX index továbbra is a 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodik, ami technikai szempontból hosszabb távon kedvező jelzés, a 20 és az 50 napos mozgóátlag alatti szint ugyanakkor a közelmúlt gyengélkedését mutatja.

Amerikában felpattanást várnak, Ázsiában folytatódott az esés

Az amerikai határidős részvényindexek hétfő reggel jelentős emelkedést vetítettek előre. A reggeli adatok alapján a Nasdaq futures 2,8, az S&P 500 futures 2,1, a Dow Jones futures pedig 1,5 százalékos pluszt jelzett a délutáni Wall Street-i piacnyitás előtt.

A javuló hangulatot súlyos pénteki veszteségek előzték meg. Az S&P 500 akkor 3,7, a Dow Jones 1,9 százalékot zuhant, és különösen erős eladói nyomás nehezedett a technológiai papírokra. Az S&P 500 péntekre már 11,6 százalékkal került az október eleji történelmi csúcsa alá, ezzel korrekciós zónába lépett.

Ázsiában hétfő reggel még nem látszott fordulat. A kínai CSI 300 2,37, a dél-koreai Kospi 2,5, a hongkongi Hang Seng 0,22 százalékos mínuszban zárt. Japánban nemzeti ünnep miatt nem volt kereskedés.

A nemesfémek piacán viszont a múlt heti korrekció után visszatértek a vevők: az arany jegyzése kora reggel 2,5, az ezüsté 3,6 százalékkal került feljebb.

Rendkívüli intézkedésekkel támasztanák meg az ázsiai piacokat

A múlt heti eladási hullám több ázsiai országban azonnali hatósági beavatkozást váltott ki. Dél-Korea vasárnap közölte, hogy felkészül a tőzsdestabilizációs alap bevetésére, amelyből legutóbb a 2008-as pénzügyi válság idején használtak fel forrásokat. November 24-től három hónapra enyhítik a vállalati részvény-visszavásárlások napi korlátozásait, és szigorúbban lépnek fel az illegális shortügyletekkel, vagyis a fedezetlen shortolással szemben.

Tajvan hétfőtől megtiltja a részvények előző napi záróár alatti shortolását, az ügyletekhez szükséges fedezeti követelményt pedig 130-ról 150 százalékra emeli. Emellett felfüggesztik az új eladási (put) warrantok kibocsátási kérelmeinek befogadását is.

Kínában november 30-tól a sanghaji tőzsdén 100-ról 80 százalékra csökkentik a tőkeáttételes, hitelből finanszírozott részvényvásárlások minimális letéti követelményét. Piaci becslések szerint ez elméletileg akár 400 milliárd jüannal is növelheti a rendelkezésre álló likviditást.

Az AI-beruházások körüli aggodalmak nem múltak el

Elon Musk a hétvégén arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok 2027-ben komoly finanszírozási nehézségekkel szembesülhetnek. Az adatközpontokhoz szükséges chipeket és infrastruktúrát ugyanis jóval azelőtt ki kell fizetni, hogy a projektek érdemi bevételt kezdenének termelni.

Az áramellátás, a hűtés és a megbízható hálózati működés kiépítése rendkívül időigényes. Musk szerint már néhány hónapos csúszás is több száz milliárd dollárral növelheti a szektor forgótőke-igényét. A pontos kalkulációkat ugyanakkor nem ismertette, így a finanszírozási rés valós mértéke egyelőre bizonytalan.

Donald Trump vasárnap a demokraták november eleji választási győzelmét tette felelőssé a részvénypiaci zuhanásért, és további esésre figyelmeztetett. A piaci szereplők valóban tarthatnak attól, hogy a demokrata kongresszusi többség szigorúbb szabályozást vezet be a mesterséges intelligencia és az adatközpontok területén, az eladási hullám azonban nem magyarázható kizárólag a politikai folyamatokkal.

A technológiai szektor feszített árazása, az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos piaci kételyek és a szigorú amerikai kamatkörnyezet egyaránt rányomta a bélyegét a hangulatra. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter is több makrogazdasági és piaci tényező együttes hatásával magyarázta a korrekciót.

Gyorsjelentések és csonka hét jön a Wall Streeten

A héten érkező vállalati gyorsjelentések új iránymutatást adhatnak a befektetőknek. Hétfőn a Hewlett Packard Enterprise és a Zoom, kedden pedig többek között a Dell, a HP, az Autodesk, a Workday és az Analog Devices teszi közzé számait. Különösen a Dell jelentése lehet meghatározó az AI-infrastruktúra iránti kereslet alakulása szempontjából. A hét folyamán publikálja számait a Best Buy, a Dollar Tree, a Medtronic, valamint a szerdán jelentő Deere is.

A makronaptárban a magyar harmadik negyedéves beruházási adatok és az októberi államháztartási folyamatok részletes bontása érdemel figyelmet. Emellett több vezető gazdaság novemberi előzetes beszerzésimenedzser-indexe (PMI), valamint a Chicagói Fed gazdasági aktivitási mutatója is napvilágot lát.

Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt csütörtökön zárva tartanak, pénteken pedig rövidített kereskedési nap lesz, magyar idő szerint már 19 órakor csengetnek. Az ünnepi időszakban megszokott alacsonyabb piaci likviditás a múlt heti turbulenciák után megnövelheti a hirtelen árfolyamkilengések kockázatát.