Fordulat az európai kamatpolitikában: már másodszor hozott fontos döntést az EKB

Újabb kamatemelésről döntött az Európai Központi Bank, miután az eurózónában ismét jelentősen megugrott az infláció, elsősorban az energiaárak emelkedése miatt. Az EKB 25 bázisponttal, 2,50 százalékra emelte a betéti kamatot. Ez már a második kamatemelés az idén. A jegybank közben rontott az inflációs kilátásokon, miközben kissé javította a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését.

Az EKB Kormányzótanácsa csütörtöki ülésén 25 bázisponttal emelte a betéti rendelkezésre állás kamatát, így az 2,50 százalékra került. A fő refinanszírozási műveletek kamata 2,65 százalékra, az aktív oldali rendelkezésre állás kamata pedig 2,90 százalékra emelkedett. A döntés nem érte váratlanul a piacot. Az EKB júniusban már emelt, majd júliusban szünetet tartott. A mostani lépés mögött elsősorban az energiaárak megugrása áll. A közel-keleti konfliktus miatt az olaj- és gázárak jelentősen emelkedtek, ami újra felfelé hajtja az eurózóna inflációját.

Az euróövezet inflációja augusztusban 3,3 százalékra gyorsult, jóval az EKB 2 százalékos célja fölé. A jegybank új előrejelzése szerint az éves infláció 2026-ban átlagosan 3,0 százalék lehet, 2027-ben pedig 2,5 százalék. Ez azt jelenti, hogy az árnyomás a korábban vártnál tartósabb lehet.

A helyzetet elsősorban az energiaárak alakítják. A Brent olaj ára ismét 100 dollár körüli szintre emelkedett, miközben az európai földgáz ára is jelentősen megugrott. Az EKB szerint a közel-keleti konfliktus továbbra is inflációs nyomást okoz, és a jegybank arra számít, hogy ez hosszabb ideig fennmaradhat.

Az EKB számára ugyanakkor kedvező jel, hogy az úgynevezett maginfláció, amely kiszűri az energia- és élelmiszerárak változását, nem gyorsul ugyanilyen ütemben. A szolgáltatások inflációja mérséklődött, miközben a béremelkedés is lassul. Ez arra utal, hogy egyelőre nem alakult ki olyan széles körű másodkörös inflációs folyamat, amelyben az energiaárak emelkedése tartósan átterjedne a gazdaság többi részére.

A gazdasági növekedés közben valamivel kedvezőbb képet mutat a korábban vártnál. Az EKB 2026-ra 0,9 százalékos GDP-növekedést vár, szemben a júniusban jelzett 0,8 százalékkal. Ez azt jelzi, hogy az eurózóna gazdasága a magasabb energiaárak és a szigorúbb pénzügyi kondíciók ellenére egyelőre ellenállóbbnak bizonyul.

A kamatemelés azonban nem jelenti azt, hogy az EKB előre meghatározott pályát követne. A jegybank továbbra is adatfüggő, ülésről ülésre meghozott döntéseket ígér. A következő lépések elsősorban attól függnek majd, hogy az energiaárak emelkedése mennyire épül be a bérekbe, a szolgáltatások áraiba és az egyéb termékek költségeibe.

A piac egyelőre további kamatemeléseket áraz. A Reuters szerint ugyanakkor az EKB várhatóan óvatos lesz, mivel a maginfláció már kedvezőbb képet mutat, miközben a magas energiaárak a gazdasági növekedést is visszafoghatják.

Ez különösen fontos lehet a következő hónapokban. Ha az energiaárak tartósan magasak maradnak, az EKB-nak továbbra is az infláció elleni küzdelemre kell koncentrálnia. Ha viszont a közel-keleti feszültségek enyhülnek és az olaj- és gázárak visszaesnek, kisebb lehet a további kamatemelések szükségessége. Az EKB következő kamatdöntő ülése október 28-29-én lesz, ezt követően december 16-17-én ül össze újra a Kormányzótanács.