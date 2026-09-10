Magyarország uniós csatlakozásával vállalta az euró későbbi bevezetését, több mint két évtized elteltével pedig ismét konkrét célként került napirendre a közös fizetőeszköz.
Fordulat az európai kamatpolitikában: már másodszor hozott fontos döntést az EKB
Újabb kamatemelésről döntött az Európai Központi Bank, miután az eurózónában ismét jelentősen megugrott az infláció, elsősorban az energiaárak emelkedése miatt. Az EKB 25 bázisponttal, 2,50 százalékra emelte a betéti kamatot. Ez már a második kamatemelés az idén. A jegybank közben rontott az inflációs kilátásokon, miközben kissé javította a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését.
Az EKB Kormányzótanácsa csütörtöki ülésén 25 bázisponttal emelte a betéti rendelkezésre állás kamatát, így az 2,50 százalékra került. A fő refinanszírozási műveletek kamata 2,65 százalékra, az aktív oldali rendelkezésre állás kamata pedig 2,90 százalékra emelkedett. A döntés nem érte váratlanul a piacot. Az EKB júniusban már emelt, majd júliusban szünetet tartott. A mostani lépés mögött elsősorban az energiaárak megugrása áll. A közel-keleti konfliktus miatt az olaj- és gázárak jelentősen emelkedtek, ami újra felfelé hajtja az eurózóna inflációját.
Az euróövezet inflációja augusztusban 3,3 százalékra gyorsult, jóval az EKB 2 százalékos célja fölé. A jegybank új előrejelzése szerint az éves infláció 2026-ban átlagosan 3,0 százalék lehet, 2027-ben pedig 2,5 százalék. Ez azt jelenti, hogy az árnyomás a korábban vártnál tartósabb lehet.
A helyzetet elsősorban az energiaárak alakítják. A Brent olaj ára ismét 100 dollár körüli szintre emelkedett, miközben az európai földgáz ára is jelentősen megugrott. Az EKB szerint a közel-keleti konfliktus továbbra is inflációs nyomást okoz, és a jegybank arra számít, hogy ez hosszabb ideig fennmaradhat.
Az EKB számára ugyanakkor kedvező jel, hogy az úgynevezett maginfláció, amely kiszűri az energia- és élelmiszerárak változását, nem gyorsul ugyanilyen ütemben. A szolgáltatások inflációja mérséklődött, miközben a béremelkedés is lassul. Ez arra utal, hogy egyelőre nem alakult ki olyan széles körű másodkörös inflációs folyamat, amelyben az energiaárak emelkedése tartósan átterjedne a gazdaság többi részére.
A gazdasági növekedés közben valamivel kedvezőbb képet mutat a korábban vártnál. Az EKB 2026-ra 0,9 százalékos GDP-növekedést vár, szemben a júniusban jelzett 0,8 százalékkal. Ez azt jelzi, hogy az eurózóna gazdasága a magasabb energiaárak és a szigorúbb pénzügyi kondíciók ellenére egyelőre ellenállóbbnak bizonyul.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A kamatemelés azonban nem jelenti azt, hogy az EKB előre meghatározott pályát követne. A jegybank továbbra is adatfüggő, ülésről ülésre meghozott döntéseket ígér. A következő lépések elsősorban attól függnek majd, hogy az energiaárak emelkedése mennyire épül be a bérekbe, a szolgáltatások áraiba és az egyéb termékek költségeibe.
A piac egyelőre további kamatemeléseket áraz. A Reuters szerint ugyanakkor az EKB várhatóan óvatos lesz, mivel a maginfláció már kedvezőbb képet mutat, miközben a magas energiaárak a gazdasági növekedést is visszafoghatják.
Ez különösen fontos lehet a következő hónapokban. Ha az energiaárak tartósan magasak maradnak, az EKB-nak továbbra is az infláció elleni küzdelemre kell koncentrálnia. Ha viszont a közel-keleti feszültségek enyhülnek és az olaj- és gázárak visszaesnek, kisebb lehet a további kamatemelések szükségessége. Az EKB következő kamatdöntő ülése október 28-29-én lesz, ezt követően december 16-17-én ül össze újra a Kormányzótanács.
Foglalkozni fog az augusztus 20-i tűzijáték ügyével az Élő Környezetért Felelős Minisztérium.
A Financial Times értesülései szerint Reis volt a poszt első számú várományosa, a kinevezését azonban végül lefújták.
Kiderült a fájó igazság a magyar költségvetésről: éveken át elvétették a célt, nagy árat fizethetünk érte
Az elmúlt öt évben rendre magasabb lett a költségvetési hiány a korábban kitűzött célnál – hívta fel a figyelmet Kármán András pénzügyminiszter.
Brüsszel szerint egyelőre nincs megerősítés hivatalos osztrák panaszról, Bécs pedig azt mondja, nem fordultak panasszal az EU-hoz.
A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg.
A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a csütörtöki kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat, a hangulat azonban továbbra is érzékeny lehet az Iránból érkező hírekre.
Kegyetlen tempót diktálnak a kínaiak Szegeden: kiderült, valójában hány magyar céggel üzletel a BYD-gyár
A BYD szegedi autógyárának építése és a beszállítói lánc kialakítása folyamatosan halad, a kínai óriásvállalat már közel kétszáz magyarországi partnerrel áll üzleti kapcsolatban.
Erősödött kissé csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A fiskális folyamatok és a makrogazdasági környezet változása mellett az államadósságot alakító egyik legfontosabb tényező a forintárfolyam.
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul
Nagyon fontos figyelmeztetést kaptak a magyar vállalkozások: súlyos árat fizethet, aki elköveti ezt a hibát
Az MNB alelnöke szerint a forint gyengítése inflációs spirált indíthat el, a tartós felzárkózás kulcsa a termelékenység.
A hivatalos értesítés befogadását követően az Európai Bizottságnak alapesetben egy hónapja van az értékelésre és arra, hogy javaslatot tegyen a tagállami minisztereknek.
Azonnali lezárást és kényszerirtást rendeltek el két magyar baromfitelepen: elképesztő pusztítást végzett a vírus
Mintegy 220 ezer brojlercsirkét tartó két fülöpházi telepen mutatták ki a baromfipestis-vírust.
A döntéshozók egyetértettek abban is, hogy az alapkamat további pályájáról a szeptemberi Inflációs jelentés alapján döntenek.
A kormány nem hatósági árstopban gondolkodik: célzott támogatással segítenék a dízellel közlekedő autósokat.
Július óta nem volt ilyen magasan a Brent ára: már 99,5 dollárba kerül egy hordó.
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
A kormány első száz napja után egyre sürgetőbbé válik a választási ígéretek számonkérése és a súlyos gazdasági örökség kezelése.
Két évvel Mario Draghi uniós versenyképességi jelentésének közzététele után a javaslatok alig 16 százaléka valósult meg teljesen.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul