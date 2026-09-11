A friss tranzakció lehetővé teszi, hogy az üzemben a jövőben is folytatódhasson az édességgyártási tevékenység.
Súlyos következménye lehet a háborúnak: erre a lépésre kényszerülhetnek a jegybankok az elszabaduló árak miatt
Az amerikai–iráni háború miatt megugró olajárak világszerte felfelé nyomják az inflációt, a jegybankok pedig ismét a kamatemelés eszközéhez nyúlnak – vagy legalábbis fontolgatják azt. Az Európai Központi Bank már lépett, az amerikai Fed és a Bank of England pedig a jövő héten hozza meg döntését - számolt be a BBC.
Az EKB a héten 2,5 százalékra emelte az irányadó kamatot a közel-keleti konfliktusra és a tartósan a célérték felett alakuló inflációra hivatkozva. A figyelem most az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-re irányul, amely szerdán hozza meg döntését. A Fed öt egymást követő ülésen tartotta változatlanul a kamatot a 3,5–3,75 százalékos sávban, és utoljára decemberben módosított a szinten, amikor csökkentést hajtott végre. Most azonban a 3,4 százalékos infláció, az erős munkaerőpiac és az olajárak kilátásai miatt a Wall Street elemzőinek többsége kamatemelésre számít.
Kevin Warsh, a Fed újonnan kinevezett elnöke ugyan nem árulta el, merre tarthatnak a kamatok, de többször hangsúlyozta, hogy a jegybank fő feladata az áremelkedés fékezése, ami tovább erősítette a szigorítási várakozásokat. A Deutsche Bank elemzői szerint a kamatemelés a "legvalószínűbb forgatókönyv". Donald Trump ugyanakkor továbbra is alacsonyabb kamatokat követel, és a közösségi médiában arra szólította fel a Fedet, hogy legyen "hazafias".
A háború miatt a Hormuzi-szoroson – a világ egyik legfontosabb olaj- és gázútvonalán – keresztül zajló szállítmányozás akadozik. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára megközelíti a 105 dollárt, amire a konfliktus kirobbanása óta nem volt példa. Trump szerint az olajárak addig nem fognak csökkenni, amíg a háború véget nem ér, amire szerinte csak a novemberi választások után kerülhet sor.
A magasabb energiaárak nemcsak közvetlenül terhelik a háztartásokat és a vállalkozásokat, hanem az áruszállítás drágulásán keresztül az élelmiszerek és más alapvető termékek árát is felfelé tolják. A jegybankok ezt a kamatok emelésével próbálják megfékezni, hiszen a drágább hitelek – legyen szó jelzáloghitelről vagy hitelkártyatartozásról – visszafogják a fogyasztást, és ezzel az inflációt is. A magasabb kamatok ugyanakkor a beruházásokat és a munkaerő-felvételt is lassíthatják.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A brit jegybank a jövő hét második felében dönt, és várhatóan változatlanul 3,75 százalékon hagyja az alapkamatot. Teszi ezt annak ellenére, hogy az Egyesült Királyságban az infláció 2,9 százalékra emelkedett, az energiaszámlák hároméves csúcsra nőnek a tél közeledtével, a gáz ára pedig 2022 vége óta először lépte át a thermenkénti 200 pennyt. Az Oxford Economics elemzői szerint ugyanis egyelőre nincs jele annak, hogy az ársokknak lennének másodkörös hatásai, hiszen a munkavállalók nem követelnek érdemi béremelést, a vállalkozások pedig nem emelnek árat a vártnál nagyobb mértékben.
Az elemzők arra is rámutatnak, hogy a jelenlegi gazdasági környezet lényegesen gyengébb, mint 2022-ben, az előző inflációs sokk idején volt. Akkor a cégek agresszívan toboroztak, a betöltetlen álláshelyek száma rekordot döntött, a munkavállalók pedig erős alkupozícióból harcolhattak ki magasabb béreket. Most a munkaerő-felvétel az átlagosnál gyengébb, a dolgozóknak pedig kevesebb esélyük van érdemi fizetésemelést kialkudni, ami némi mozgásteret ad a jegybanknak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3083,82 pontos, 2,06 százalékos emelkedéssel, 152 518,27 ponton, történelmi csúcson zárt pénteken.
Egy esetleges üzemanyag védett ár bevezetése Magyarországon rövid távon bekövetkező és súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne.
Amennyiben az energiaárak háború okozta emelkedése folytatódik és más területekre is begyűrűzik, további kamatemelésekre lehet szükség az euróövezetben.
Több száz doboz zárjegy nélküli cigaretta és egy fegyver került elő egy hátrahagyott autóból Budapesten.
Elszálló energiaárak szorongatják Európát: sokan a bevásárlásról és az orvosról is lemondanak a számlák miatt
Egyre több európai háztartás kerül nehéz helyzetbe az energia- és üzemanyagköltségek miatt.
Csak kevéssel javult a forint az euróhoz képest, a dollárral szemben azonban gyengült az árfolyam.
Nagy változás kapujában a magyar boltok: megszólalt a jegybank, erre kell készülnie minden vásárlónak
Tovább mérséklődött az infláció, augusztusban mindössze 1,3 százalékos volt a pénzromlás üteme, az élelmiszerboltok árszintje pedig már február óta folyamatosan csökken.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a nemzetközi devizakereskedelemben.
A 64. Közgazdász-vándorgyűlésen vezető szakértők értékelték a magyar gazdaság és a foglalkoztatás jelenlegi helyzetét.
Valami egészen elképesztő történt a magyar tőzsdén: miközben a világ remeg, a Mol történelmi csúcsra tört
A magyar tőzsde ezzel szembement a nemzetközi piacokkal, miközben a Mol új történelmi csúcsra emelkedett.
Hiába az eső, súlyos krízis sújtja Magyarországot: nagy a baj, szinte az ország teljes területe érintett
A csütörtökön és pénteken érkező eső többfelé enyhíthet az aszályon, számottevő javulásra azonban elsősorban a Dunántúl egyes részein van esély.
Foglalkozni fog az augusztus 20-i tűzijáték ügyével az Élő Környezetért Felelős Minisztérium.
A Financial Times értesülései szerint Reis volt a poszt első számú várományosa, a kinevezését azonban végül lefújták.
Újabb kamatemelésről döntött az Európai Központi Bank, miután az eurózónában ismét jelentősen megugrott az infláció, elsősorban az energiaárak emelkedése miatt.
Magyarország uniós csatlakozásával vállalta az euró későbbi bevezetését, több mint két évtized elteltével pedig ismét konkrét célként került napirendre a közös fizetőeszköz.
Magyarországon a lakosság 80 százaléka támogatja az euró bevezetését, ugyanakkor mindössze minden negyedik magyar gondolja úgy, hogy az ország fel is készült erre.
Kiderült az igazság az árrésstop további sorsáról: erre a forgatókönyvre kevesen számítottak a boltokban
Újra lendületet vehet a magyar gazdaság, az Erste friss előrejelzése szerint a tavalyi 0,5 százalékos növekedés után idén 1,7 százalékkal bővülhet a GDP
Kiderült a fájó igazság a magyar költségvetésről: éveken át elvétették a célt, nagy árat fizethetünk érte
Az elmúlt öt évben rendre magasabb lett a költségvetési hiány a korábban kitűzött célnál – hívta fel a figyelmet Kármán András pénzügyminiszter.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul