Hétfő délelőtt részben korrigálta reggeli erősödését a forint, de dél körül az euróval és a dollárral szemben is mintegy 0,4 százalékos nyereségben állt a péntek esti szinthez képest. A nemzetközi hangulat javulása és a dollár gyengülése mellett vegyes gazdasági hírek érkeztek: miközben Magyarországon tovább zuhantak a beruházások, Németországban több mint négyéves csúcsra gyorsult a magánszektor növekedése.

Az eurót hétfőn dél körül 372,6 forinton jegyezték, miután délelőtt átmenetileg 371,8 forintig csökkent az árfolyama. A dollár jegyzése közben 338,2 forintról 339,7 forintra emelkedett. A forint ezzel mindkét devizával szemben visszaadott korábbi nyereségéből, de a péntek esti szinthez képest az euró és a dollár egyaránt 1,3 forinttal, megközelítőleg 0,4 százalékkal került kevesebbe.

A reggeli kereskedésben a magyar fizetőeszköz a régiós devizáknál is jobban teljesített: a lengyel zlotyval szemben 0,2, a cseh koronához képest 0,3 százalékkal erősödött. A nemzetközi devizapiacon eközben az euró reggel 0,35 százalékkal drágult a dollár ellenében, jegyzése az 1,10-es szint közelébe emelkedett.

Mérséklődtek az amerikai kamatemelési várakozások

A hét eleji kereskedést a múlt heti eladási hullám után javuló nemzetközi hangulat és a dollár gyengülése jellemezte. A dollár több vezető devizával szembeni teljesítményét követő dollárindex kora reggel 0,1 százalékkal, 103,72 pontra csökkent.

A befektetők közben kisebb amerikai kamatemelésre számítanak. A határidős piaci árazások hétfő reggel 93,5 százalékos esélyt jeleztek arra, hogy a Federal Reserve december 8–9-i ülésén 25 bázisponttal, vagyis 0,25 százalékponttal emeli az irányadó kamatot. A kamattartás valószínűsége 6,5 százalék volt. Az 50 bázispontos emelés lehetősége már nem szerepelt az árazásokban, miközben egy héttel korábban még 11,5 százalékos esélyt rendeltek hozzá.

A következő fontos amerikai adat szerdán érkezik: a személyes fogyasztási kiadások árindexének változását mérő PCE-inflációs mutató újabb támpontot adhat a Fed várható döntéséhez.

Újabb kétszámjegyű visszaesés a hazai beruházásokban

A hétfő reggel közzétett magyar beruházási adatok rendkívül gyenge képet mutattak. A harmadik negyedévben a beruházások volumene 2,8 százalékkal maradt el az előző negyedévitől, éves összevetésben pedig a szezonálisan kiigazított adatok szerint 10,2 százalékkal csökkent.

A visszaesés már négy éve tart, a fejlesztések volumene pedig több mint 30 százalékkal alacsonyabb a 2022-es csúcsnál. Bár 2024 és 2025 fordulóján átmenetileg a stabilizálódás jelei mutatkoztak, 2025 második felében ismét felgyorsult a csökkenés.

A KSH szerint a visszaeséshez leginkább a feldolgozóipar járult hozzá, míg az energiaipar növekvő beruházásai fékezték azt. A vállalkozások és a költségvetési szervezetek fejlesztései egyaránt csökkentek, a háztartások beruházásai viszont a lakásépítésekhez kapcsolódóan emelkedtek.

A gyenge beruházási teljesítmény a gazdasági növekedési kilátásokat is rontja. Az elmaradó fejlesztések rövid távon közvetlenül visszafogják a gazdasági aktivitást, hosszabb távon pedig a termelési kapacitások bővülését korlátozzák. Ez komoly lefelé mutató kockázatot jelent a 2027-re várt, mintegy 2,5 százalékos GDP-növekedésre nézve.

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Átmeneti hatásokkal magyarázza a visszaesést a kormány

A Tisza-kormány a beruházások csökkenését részben a gazdaság szerkezeti átalakításával, a korábbi állami szerződések felülvizsgálatával, valamint az előző kabinet döntéseivel indokolta. Értékelése szerint az adatokban még a vállalatok választások előtti kivárása is tükröződik.

A kabinet közlése szerint jogsértő összejátszásra és több mint 350 milliárd forintnyi uniós támogatás veszélyeztetésére hivatkozva felbontották a Déli Körvasút kivitelezési szerződését Mészáros Lőrinc érdekeltségével. Emellett több államigazgatási informatikai beruházást leállítottak, egy irodakomplexum projektjét pedig felülvizsgálják.

A kormány elismerte, hogy ezek a döntések rövid távon mérséklik a beruházások volumenét, álláspontja szerint azonban hosszabb távon az egyenlő versenyfeltételeket és a fenntartható növekedést szolgálják. Kedvező jelként említette az üzleti bizalom októberi javulását, valamint azt, hogy az ipari bizalmi index több mint négyéves csúcsra emelkedett. A kabinet várakozása szerint a következő években elérhetővé váló uniós források többek között a vasútfejlesztést, a lakásépítést, az energetikai korszerűsítéseket és a kis- és középvállalkozások beruházásait támogathatják.

Németországban szélesedik a fellendülés

A magyar beruházási adatokkal szemben kedvező képet mutatott a német magánszektor novemberi előzetes felmérése. A feldolgozóipar és a szolgáltatások teljesítményét összesítő beszerzésimenedzser-index, a kompozit BMI az októberi 53,4 pontról 55,0 pontra emelkedett, ami 2022 márciusa óta a legmagasabb érték. A mutató 50 pont feletti szintje a gazdasági aktivitás expanzióját jelzi.

A feldolgozóipari index 54,2 pontról 55,0 pontra nőtt, ezzel 56 havi csúcsot ért el. A szolgáltatási szektor mutatója 52,5 pontról 54,0 pontra emelkedett, az ágazat üzleti aktivitása tavaly október óta nem bővült ilyen gyors ütemben.

Az ipari fellendülést az exportmegrendelések növekedése támogatta, miközben a főként belföldi keresletre támaszkodó szolgáltatásoknál is élénkülés mutatkozott. Ez arra utal, hogy a német gazdaság kilábalása egyre több ágazatra terjed ki.

A munkaerőpiaci kép ugyanakkor vegyes maradt. A feldolgozóipari cégek 2023 közepe óta először növelték létszámukat, a szolgáltatóknál folytatódó leépítések miatt azonban az összesített foglalkoztatottság második hónapja enyhén csökkent. A vállalatok költségeinek emelkedése kissé lassult, háromhavi mélypontra került, de hosszabb távú összevetésben továbbra is magas maradt.