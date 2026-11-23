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Szintet lépett a kiberháború Európában: egy pillanat alatt megbénulhat minden – emögött is az oroszok állnak?
A bolti hűtőrendszerek működését a karbantartók sok helyen már távolról is ellenőrizhetik, és szükség esetén módosíthatják a beállításokat. Ha azonban illetéktelenek férnek hozzá a vezérléshez, egy éjszaka alatt odaveszhet egy bolt hűtött árukészlete. Az európai szupermarketek esete után megnéztük, milyen hétköznapi eszközök lehetnek még veszélyben, hogyan gyorsíthatja fel a támadásokat a mesterséges intelligencia, és mit tehetnek a kereskedők a hasonló károk megelőzéséért.
November 2-án több európai ország üzleteiből jelentettek hűtési problémákat, néhány héttel azután, hogy Franciaországban mintegy 700 üzletet érintettek hasonló támadások. A svéd Coop hét üzleténél erősített meg kibertámadást, a belgiumi Carrefour 15 boltja jelzett problémát.
Erre reagálva a svédországi Sjöbo egyik ICA-üzlete közölte, hogy a fagyasztói hőmérsékletét 50 Celsius-fokra állították, Írországban pedig a Musgrave csoport 13 SuperValu üzletében az érintett termékeket elővigyázatosságból levették a polcokról. A cégek eltérő bizonyossággal beszéltek az incidensek okáról, és a Censys kutatói szerint egyelőre kérdéses, hogy az októberi és novemberi esetek mögött ugyanazok álltak-e. A támadások után hamarosan több érintett is orosz partizán hackerek akcióira gyanakodott.
A hűtő csak egy a kevésbé nyilvánvaló célpontok közül
Mindezek után felmerül a kérdés, hány olyan berendezést használunk nap mint nap, amelyről eszünkbe sem jutna, hogy meg lehet hekkelni. És mennyire készültek fel erre azok az üzletek, intézmények és szolgáltatók, amelyeknek korábban egészen más jellegű üzemzavarokkal kellett számolniuk?
A Pénzcentrum korábbi interjúja éppen ezt a problémát járta körül. Márton Miklós, a ViveTech Nyrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy miközben a bankok és a távközlési cégek évtizedek óta jelentős összegeket fordítanak kibervédelemre, a vízműveknél, az elektromos hálózatoknál és más közműszolgáltatóknál hosszú ideig kevesebb figyelem jutott erre. Pedig a víz- vagy energiaellátás megzavarása akár egy egész ország működésére is hatással lehet.
A szakértő szerint a kisebb vállalkozások helyzetét az is nehezíti, hogy sokuknak saját informatikai részlege sincs, a feladatokat külső szolgáltatóra bízzák. Közben a támadók automatizált rendszerekkel kereshetik a gyengén védett célpontokat. Egy kis üzlet így akkor is bajba kerülhet, ha a tulajdonosa úgy gondolja, az ő vállalkozása túl jelentéktelen ahhoz, hogy bárki foglalkozzon vele.
A bolti hűtők esetében is egy kényelmes megoldás teremthet lehetőséget a visszaélésre. A karbantartó távolról ellenőrizheti a berendezést, és kiszállás nélkül módosíthatja a beállításait. Ha azonban más is hozzáfér ehhez a felülethez, ugyanilyen könnyen belenyúlhat a működésébe.
Hasonló kockázatok egészen meglepő helyeken jelennek meg. A Forescout több millió hálózatra kapcsolt eszközt vizsgáló 2026-os elemzésében a veszélyeztetett berendezéstípusok között beléptetőrendszerek, biztonsági kamerák felvételeit tároló készülékek és szünetmentes tápegységek is szerepelnek. Utóbbiaknak éppen az lenne a feladatuk, hogy áramkimaradáskor is működésben tartsanak fontos eszközöket.
Az egészségügyben pedig gyógyszeradagoló rendszereknél és MRI-készülékeknél is azonosítottak kockázatokat. A következményeket a vásárló vagy a beteg akkor is megérezheti, ha ő maga semmilyen hibát nem követett el. Hiába vigyáz a jelszavaira, egy szolgáltató háttérrendszerének leállása miatt ugyanúgy elmaradhat a kiszolgálása.
Az AI lerövidítheti a támadók munkáját
A mesterséges intelligencia ebben a helyzetben azzal növelheti a veszélyt, hogy felgyorsítja a biztonsági hibák kihasználását. Amihez korábban hosszabb elemzés kellett, az megfelelő eszközökkel és szakértői irányítással jóval rövidebb idő alatt elvégezhető.
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Ezt próbálta ki egy kiberbiztonsági kutatócsoport egy hűtésvezérlőn. Már ismert sérülékenységekből indultak ki, és AI segítségével körülbelül 28 perc alatt teljes hozzáférést szereztek a laboratóriumi készülékhez. Az AI használata nagyjából hat dollárba került. A munkához továbbra is kellett emberi szakértelem, a kutatóknak egy téves következtetést is korrigálniuk kellett.
A kísérlet azt érzékelteti, mennyire felgyorsulhat a verseny a támadók és az üzemeltetők között. Amint kiderül egy berendezés hibája, a tulajdonosnak javítania kellene, miközben mások már azon dolgozhatnak, hogyan használják ki. A brit kibervédelmi központ novemberi értékelése szerint az AI a célpontok felmérését és a támadások előkészítését is gyorsíthatja, így egyre kevesebb idő maradhat a védekezésre. A bolti hűtőket érő konkrét támadásokban az AI szerepe egyelőre tisztázatlan.
Miért pont a hűtőrendszerek lettek a tömeges támadások célpontjai?
Egy kereskedő számára különösen nehéz döntés lehet lecserélni egy olyan rendszert, amely látszólag hibátlanul végzi a dolgát. A hűtő tartja a hőmérsékletet, az áru rendben van, a vezérléshez viszont már nem érkeznek biztonsági frissítések. A csere biztos kiadás, egy esetleges támadás időpontját és veszteségét pedig nehéz előre megbecsülni.
Egy, a Bloombergnek nyilatkozó szakértő szerint a kereskedők éppen ezt mérlegelhették. Mások arról sem feltétlenül tudtak, hogy a berendezéseik vezérlése az internet felől elérhető.
A novemberi esetekből az is kiderült, hogy egy üzletláncon belül sem feltétlenül egyforma a védelem. Finnországban néhány kisebb bolt olyan hűtőberendezéseinél észleltek rendellenességet, amelyekre nem terjedt ki a lánc központi védelme. Egy észt láncnál pedig éppen az az egyetlen üzlet volt érintett, amely még régebbi típusú vezérlőt használt.
A felkészülés ezért azzal kezdődik, hogy tisztázzák, ki fér hozzá a készülékekhez, ki frissíti őket, és ki intézkedik probléma esetén. A francia kibervédelmi központ a nyilvános internet felől közvetlenül elérhető vezérlők leválasztását, védett távoli kapcsolat kialakítását és a biztonsági javítások telepítését javasolta. Egy újraindítás kevés segítséget jelenthet, ha utána ugyanazon a hozzáférésen keresztül ismét be lehet jutni.
A bolt működéséhez végül az is hozzátartozik, hogy egy éjszakai hőmérsékleti riasztás időben eljusson valakihez, aki intézkedni tud. A megfelelő védelem és a gyors reagálás együtt döntheti el, hogy reggel néhány hibás beállítást kell helyrehozni, vagy a hűtött készletet is ki kell dobni.
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