Hózáporokkal indult a kedd reggel az ország északkeleti részén: Vásárosnamény és Mátészalka környékén több helyen 1–2 centiméteres hótakaró borította be a tájat. A hó azonban nem marad sokáig, a következő napokban viszont újabb havazás érkezhet, és már a Dunántúlon is fehéredhet a táj.

Téliesre fordult az időjárás november 24-én reggel az ország északkeleti részén: az éjszakai fagyokat követően hajnalban többfelé hózáporok vonultak át, Vásárosnamény és Mátészalka környékén pedig néhány óra alatt fehérbe borult a táj. Mátészalka térségében mintegy 2 centiméter hó hullott, a havas, jeges utak pedig a közlekedést is megnehezítik: csúszóssá vált az útfelület, és balesetekről is érkeztek hírek. Az Időkép beszámolója szerint Pusztadoboson 2 centiméteres hóréteg alakult ki, Vásárosnaményban pedig az őszi avart is hó fedte be.

A havazást a fagypont alatti hőmérséklet is segítette, ám a nap folyamán már nem sokáig marad meg a fehér takaró. A hőmérséklet ugyanis fagypont fölé emelkedik, így a lehullott hó várhatóan gyorsan elolvad.

Nem ez lesz az utolsó havazás a héten

HungaroMet előrejelzése szerint kedden napközben még elsősorban az északkeleti országrészben fordulhatnak elő hózáporok, az ország nagyobb részén azonban naposabb, szárazabb időre van kilátás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 6 fok között alakul.

Szerdán már délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik, és délutántól egyre többfelé növekedhet a csapadék esélye. A déli, délnyugati tájakon eső is előfordulhat, máshol hószállingózás, kisebb havazás vagy havas eső jöhet.

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A hét második felében még változékonyabbra fordulhat az idő. Csütörtökön sokfelé várható csapadék: délen és délkeleten inkább eső, az ország más részein vegyes halmazállapotú csapadék lehet a jellemző. Tisztán hóra elsősorban az északi és északnyugati tájakon van nagyobb esély, így az Alpokalján is havazhat.