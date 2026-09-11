Már októberben újabb kamatemelés jöhet Európában: az energiaárak miatt léphet a Központi Bank

Az Európai Központi Bank két döntéshozója is jelezte, hogy amennyiben az energiaárak háború okozta emelkedése folytatódik és más területekre is begyűrűzik, további kamatemelésekre lehet szükség az euróövezetben - jelentette a Reuters.

Az EKB csütörtökön idén második alkalommal emelte meg az irányadó kamatot – 2,25-ről 2,50 százalékra –, amivel a kamatszint az úgynevezett semleges sáv felső szélére került. Ez a szint elméletileg sem nem élénkíti, sem nem fékezi a gazdaságot. A Reuters értesülései szerint a döntéshozók az elkövetkező hónapokban további monetáris szigorítással számolnak, így egy újabb emelés már októberben is elképzelhető.

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke a CNBC-nek adott interjújában nem zárta ki, hogy az EKB-nak enyhén restriktív tartományba kell léptetnie a kamatszintet. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nagymértékben függ az energiaárak és az általános árszínvonal következő hetekben várható alakulásától.

EZ IS ÉRDEKELHET Fordulat az európai kamatpolitikában: már másodszor hozott fontos döntést az EKB Újabb kamatemelésről döntött az Európai Központi Bank, miután az eurózónában ismét jelentősen megugrott az infláció, elsősorban az energiaárak emelkedése miatt.

Ülo Kaasik, az észt jegybank elnöke blogbejegyzésében "érthetőnek" nevezte a piaci várakozásokat, amelyek legalább három további kamatemelést áraznak be a következő évre. Mint írta, az energiapiacok legutóbbi fejleményei arra utalnak, hogy a gáz- és üzemanyagárak emelkedése a korábban vártnál nagyobb és tartósabb lehet, emellett az élelmiszerárak további drágulásának kockázata is fennáll.

Primož Dolenc, a szlovén jegybank elnöke szintén az őszi és téli hónapokban várható emelkedő energia- és áramköltségekre figyelmeztetett. Az EKB csütörtökön kissé felfelé módosította növekedési és inflációs előrejelzéseit, ám ezek a projekciók még nem tükrözték a legutóbbi energiapiaci ármozgásokat.