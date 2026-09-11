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Gazdaság

Már októberben újabb kamatemelés jöhet Európában: az energiaárak miatt léphet a Központi Bank

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 15:18

Az Európai Központi Bank két döntéshozója is jelezte, hogy amennyiben az energiaárak háború okozta emelkedése folytatódik és más területekre is begyűrűzik, további kamatemelésekre lehet szükség az euróövezetben - jelentette a Reuters.

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Az EKB csütörtökön idén második alkalommal emelte meg az irányadó kamatot – 2,25-ről 2,50 százalékra –, amivel a kamatszint az úgynevezett semleges sáv felső szélére került. Ez a szint elméletileg sem nem élénkíti, sem nem fékezi a gazdaságot. A Reuters értesülései szerint a döntéshozók az elkövetkező hónapokban további monetáris szigorítással számolnak, így egy újabb emelés már októberben is elképzelhető.

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Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke a CNBC-nek adott interjújában nem zárta ki, hogy az EKB-nak enyhén restriktív tartományba kell léptetnie a kamatszintet. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nagymértékben függ az energiaárak és az általános árszínvonal következő hetekben várható alakulásától.

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Újabb kamatemelésről döntött az Európai Központi Bank, miután az eurózónában ismét jelentősen megugrott az infláció, elsősorban az energiaárak emelkedése miatt.

Ülo Kaasik, az észt jegybank elnöke blogbejegyzésében "érthetőnek" nevezte a piaci várakozásokat, amelyek legalább három további kamatemelést áraznak be a következő évre. Mint írta, az energiapiacok legutóbbi fejleményei arra utalnak, hogy a gáz- és üzemanyagárak emelkedése a korábban vártnál nagyobb és tartósabb lehet, emellett az élelmiszerárak további drágulásának kockázata is fennáll.

Primož Dolenc, a szlovén jegybank elnöke szintén az őszi és téli hónapokban várható emelkedő energia- és áramköltségekre figyelmeztetett. Az EKB csütörtökön kissé felfelé módosította növekedési és inflációs előrejelzéseit, ám ezek a projekciók még nem tükrözték a legutóbbi energiapiaci ármozgásokat.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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