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Áttörés jöhet a magyar–ukrán viszonyban: a szomszédos magyarlakta területen találkozhat Magyar Péter és Zelenszkij
November 24-én, kedden kerülhet sor Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij találkozójára Kárpátalján – írja a Népszabadság. A két ország vezetőinek egyeztetése a magyar–ukrán kapcsolatok rendezésének fontos állomása lehet. Előzetes információk szerint a program akár három várost is érinthet, a politikai tárgyalások mellett pedig kulturális eseményeket is tervezhetnek.
A találkozó előkészítése már napok óta zajlik. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy nem Budapesten és nem is Kijevben, hanem Kárpátalján találkozhat az ukrán elnökkel. A két vezető legutóbb az Európai Politikai Közösség dublini találkozóján egyeztetett röviden, és akkor is szóba került a személyes találkozó megszervezése.
A magyar–ukrán kapcsolatok egyik régóta vitatott kérdése a kárpátaljai magyar kisebbség anyanyelvi oktatása és nyelvhasználata. Az oktatási jogok rendezése a magyar kormány számára is kiemelt ügy volt, a kétoldalú viszony javításához pedig az elmúlt hetekben több diplomáciai egyeztetés is hozzájárult.
Október 12-én az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítéséről szóló törvénymódosítást. A jogszabály az Európai Unió hivatalos nyelveit használó kisebbségek számára szélesebb lehetőségeket biztosít az anyanyelvi oktatásban, emellett az intézmények jogállását és az anyanyelven folytatható oktatás feltételeit is szabályozza.
A törvény értelmében nemzetiségi oktatási intézményi státuszt kaphatnak azok az iskolák, ahol a tanulók több mint fele valamely uniós hivatalos nyelvnek számító kisebbségi nyelven tanul. A módosítás a magyar kisebbség számára is fontos változás lehet, bár a végrehajtás és a gyakorlati érvényesülés további kérdéseket vethet fel.
A gazdasági és uniós kérdések is napirendre kerülhetnek
A diplomáciai kapcsolatok rendezése nem merül ki a kisebbségi jogok ügyében. A magyar és az ukrán külügyminiszter korábbi brüsszeli egyeztetésén az infrastruktúra, a közlekedés, a kereskedelem és az energetika mellett a regionális biztonság, valamint Ukrajna európai integrációja is szóba került.
A találkozó előkészítéséről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is beszélt. A november 18-i tájékoztatás szerint a felek célja az volt, hogy még a hónap végéig tető alá hozzák a legmagasabb szintű magyar–ukrán egyeztetést.
Magyar Péter ugyanakkor korábban jelezte, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A két ország viszonyában tehát továbbra is maradtak vitás kérdések, a mostani találkozó azonban lehetőséget adhat ezek áttekintésére és a további együttműködés kereteinek kijelölésére.
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Hivatalosan még nem ismert a teljes program
A keddre tervezett találkozó pontos menetrendjét egyelőre nem tették közzé. A Népszabadság előzetes információi szerint három kárpátaljai várost is érinthet a program, a miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalásában azonban biztonsági okokra hivatkozva nem részletezte a várható útitervet.
A Reuters és az Associated Press hétfői beszámolója szerint Magyar Péter azt közölte, hogy hamarosan Kárpátaljára utazik, de konkrét dátumot nem jelentett be. A keddi találkozó tehát egyelőre a sajtóértesülések alapján várható, a hivatalos megerősítés és a részletes program még hiányzik.
Amennyiben létrejön az egyeztetés, Magyar Péter 2015 óta az első magyar miniszterelnök lehet, aki hivatalban lévő kormányfőként Kárpátaljára látogat. A látogatás politikai jelentőségét az is növeli, hogy a térségben jelentős magyar közösség él, amelynek helyzete évek óta a két ország közötti diplomáciai viták egyik központi kérdése.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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