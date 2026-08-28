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Megszólalt Brüsszel a magyar azbesztbotrányról: gyermekek egészsége is veszélybe kerülhet
Elismeri az Európai Bizottság a magyarországi azbesztszennyezés miatti aggodalmak súlyosságát - tájékoztatta a testület környezetvédelemért felelős főigazgatóságának vezetője Laurie Kazan-Allent, az azbeszt betiltását szorgalmazó nemzetközi szervezet koordinátorát. A levelet Holdosi Dániel szombathelyi aktivista juttatta el az MTI-hez csütörtökön.
Francois Wakenhut arra a nyílt levélre válaszolt, amelyet 14 nemzetközi azbesztellenes munkavédelmi és egészségügyi környezetvédelmi szervezet és szakértő írt az Európai Unió és Magyarország vezetőinek július elején. A dokumentumban felhívták a figyelmet a szombathelyi helyzet súlyosságára, rámutatva azokra a veszélyekre, amelyek különösen a gyermekek egészségét fenyegetik.
Az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök néveben írt levelében a főigazgatóság vezetője kiemelte: elsősorban az illetékes nemzeti hatóságok felelőssége az ilyen esetekben alkalmazandó uniós szabályok betartatása, a kockázatok felmérése és a szükséges védő- és kármentesítési intézkedések megtétele. Az Európai Bizottság bízik abban, hogy a nemzeti hatóságok továbbra is gyorsan és határozottan fellépnek a lakosság egészségének védelme érdekében az adott területeken - közölte Francois Wakenhut.
Az azbesztszennyezés ügye az országgyűlési választások után robbant ki Vas vármegyében, ahol a helyi kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának vezetője és Szombathely polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatón közölték, hogy a város egyik családi házas övezetében, az "Oladi plató" több utcájában azbeszt tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban. Az azbeszt levegőben szálló rostanyaga súlyosan egészségkárosító.
Orbán István, a kormányhivatal főigazgatója elmondta: értesülési szerint korábban a magas azbeszttartalom miatt négy kőbányát is bezártak az ausztriai Burgenlandban, gyanújuk szerint az anyag onnan származhat. Nemény András, Szombathely polgármestere közölte: a városrész utcáit 12 kilométer hosszúságban borítja azbesztes zúzalék, amelynek biztonságos eltávolítása és elszállítása meghaladja a város anyagi lehetőségeit.
A vis major keret megnyitásáért akkor a távozó kormányhoz és a felálló új kormányhoz egyaránt segítségért fordult. Navracsics Tibor távozó területfejlesztési miniszter a keret megnyitását ígérte, támogató kormányhatározat is született, de konkrét lépéseket csak az önkormányzat tudott tenni; a kiporzás megakadályozására rendszeresen locsolni kezdték az érintett utcákat és egy részt bitumenes réteggel is elláttak, miközben a szakemberek iránymutatására vártak, hogy pontosan mit is kell tenniük.
A következő hetekben számos vasi önkormányzat, közöttük Kőszeg, Lukácsháza, Bük és Sárvár jelezte, hogy szintén érintettek lehetnek, a laboratóriumi vizsgálatok mindenhol a határértéket meghaladó azbeszttartalmat mutattak ki. Táplánszentkereszten a bölcsőde, óvoda és iskola előtti részt borították akaratukon kívül azbesztes anyaggal, ott sem marad más eszköze az önkormányzatnak, mint a kalcium-kloridos locsolás. Bükről az önkormányzat saját költségén elszállították az anyagot a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályok betartásával. Szombathelyen hetente tartottak lakossági fórumokat, a területen az elrendelt korlátozások miatt leálltak az építkezések, átmenetileg kitiltották, majd bizonyos időszakokra korlátozták a tehergépjármű-forgalmat.
Május 21-én a magyar kormányfő Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Bejelentették, hogy magyar-osztrák közös bizottságot hoznak létre a helyzet vizsgálatára. Magyar Péter közölte: még nem tudják, ki a felelős, egy cég, egy magánszemély, vagy a politika, "de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja".
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Július elején 14 nemzetközi azbesztellenes munkavédelmi és egészségügyi környezetvédelmi szervezet és szakértő közös nyílt levélben fordult az Európai Unió és a magyar állam vezetőihez. Levelükben felhívták a figyelmet a szombathelyi helyzet súlyosságára, rámutatva azokra a veszélyekre, amelyek különösen a gyermekek egészségét fenyegetik. A nyílt levelet Holdosi Dániel szombathelyi aktivista kezdeményezte, és Laurie Kazah-Allen, az International Ban Asbestos Secretariat (IBAS) koordinátorának segítségével jutott el a nemzetközi szervezetekhez.
Július 23-án a kormányszóvivő jelentette be, hogy a magyar kormány úgy döntött, hárommilliárd forintos, felülről nyitott alapot hoz létre az azbesztkérdés megoldására. Bejelentették, hogy az Oladi Plató utcáiról nem szállítják el az anyagot, hanem speciális eszközökkel, biztonságos körülmények között leaszfaltozzák az utcákat.
A kormány rendelkezése szerint a mentesítési munkálatokat az önkormányzatok szervezik meg a kormányhivatalok támogatásával, minden érintett önkormányzatnak létre kell hoznia egy azbeszttérképet. Szombathely már ajánlatokat is bekért a mentesítés elvégzésére. A kormányrendelet végrehajtási utasítása még nem jelent meg, erre várnak az önkormányzatok, az azbesztes településeken élők pedig a mentesítési munkák megindulását szeretnék látni.
Címlapkép: MTI/Filep István
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