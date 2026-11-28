Szívhez szóló üzenetben mondott köszönetet a november 24-i mezőkövesdi vonatbalesetben elhunyt fiatal nő családja mindazoknak, akik küzdöttek lányuk életéért
Megszólalt a MÁV-vezér a mezőkövesdi balesetről: nem műszaki hiba okozta a tragédiát, többször is tesztelték az érintett vonatot
Az eddigi vizsgálatok alapján nem műszaki hiba okozta azt a keddi mezőkövesdi vonatbalesetet, amelyben egy egyetemista lány vesztette életét – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója. A tragédia miatt a rendőrség büntetőeljárást folytat, miközben az eset nyomán éles politikai vita bontakozott ki a szerelvények állapotáról és a felelősség kérdéséről
A végzetes baleset kedd este történt, amikor a Hernád–Zemplén InterCity több száz méteren át vonszolt egy fiatalt. Bár az orvosok napokig küzdöttek az életéért, a kórház pénteken bejelentette, hogy a lány belehalt a sérüléseibe. A térfigyelő kamerák felvételei alapján az áldozat feltehetően már a mozgó vonatról próbált meg leszállni, miután a jegyvizsgálók megadták a felhatalmazást az indulásra. A rendőrség vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt indított eljárást.
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója szombati bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a szerelvény Keleti pályaudvari indulása előtt a munkatársak elvégezték az előírt ajtó- és fékpróbákat, és a jegyzőkönyvek szerint mindent rendben találtak.
A balesetet követően Miskolcon megismételték a teszteket, de ekkor sem mutattak ki rendellenességet. A cégvezető arra kért mindenkit, hogy a hivatalos vizsgálatok lezárásáig kerüljék a találgatásokat. Hozzátette, hogy az érintett vasúti dolgozóknak minden szükséges segítséget, így pszichológiai támogatást is megadnak.
A baleset kapcsán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban elismerte, hogy a szerelvényben volt olyan régi típusú kocsi, amely nem rendelkezik központi ajtózáró és -ellenőrző rendszerrel. Mivel a közösségi médiában már hónapokkal ezelőtt is jelentek meg utaspanaszok a járat ajtóhibáival kapcsolatban, Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a miniszter felelősségre vonását követelte. A frakció már csütörtökön kezdeményezte Vitézy Dávid és Hegyi Zsolt soron kívüli meghallgatását a parlament közlekedési bizottságában.
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Az elhunyt lány családja szombaton közleményben mondott köszönetet a nyilvánosságnak az együttérzésért. Mint írták, hálásak azért a támogatásért, amellyel az egész ország egy emberként állt mellettük a tragédia után.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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