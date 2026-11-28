Az eddigi vizsgálatok alapján nem műszaki hiba okozta azt a keddi mezőkövesdi vonatbalesetet, amelyben egy egyetemista lány vesztette életét – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója. A tragédia miatt a rendőrség büntetőeljárást folytat, miközben az eset nyomán éles politikai vita bontakozott ki a szerelvények állapotáról és a felelősség kérdéséről

A végzetes baleset kedd este történt, amikor a Hernád–Zemplén InterCity több száz méteren át vonszolt egy fiatalt. Bár az orvosok napokig küzdöttek az életéért, a kórház pénteken bejelentette, hogy a lány belehalt a sérüléseibe. A térfigyelő kamerák felvételei alapján az áldozat feltehetően már a mozgó vonatról próbált meg leszállni, miután a jegyvizsgálók megadták a felhatalmazást az indulásra. A rendőrség vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt indított eljárást.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója szombati bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a szerelvény Keleti pályaudvari indulása előtt a munkatársak elvégezték az előírt ajtó- és fékpróbákat, és a jegyzőkönyvek szerint mindent rendben találtak.

A balesetet követően Miskolcon megismételték a teszteket, de ekkor sem mutattak ki rendellenességet. A cégvezető arra kért mindenkit, hogy a hivatalos vizsgálatok lezárásáig kerüljék a találgatásokat. Hozzátette, hogy az érintett vasúti dolgozóknak minden szükséges segítséget, így pszichológiai támogatást is megadnak.

A baleset kapcsán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban elismerte, hogy a szerelvényben volt olyan régi típusú kocsi, amely nem rendelkezik központi ajtózáró és -ellenőrző rendszerrel. Mivel a közösségi médiában már hónapokkal ezelőtt is jelentek meg utaspanaszok a járat ajtóhibáival kapcsolatban, Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a miniszter felelősségre vonását követelte. A frakció már csütörtökön kezdeményezte Vitézy Dávid és Hegyi Zsolt soron kívüli meghallgatását a parlament közlekedési bizottságában.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az elhunyt lány családja szombaton közleményben mondott köszönetet a nyilvánosságnak az együttérzésért. Mint írták, hálásak azért a támogatásért, amellyel az egész ország egy emberként állt mellettük a tragédia után.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA