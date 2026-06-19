Még mindig gyűrűzik a súlyos azbesztbotrány: népszerű túraútvonalak is érintettek lehetnek

Nemcsak a nyugat-magyarországi települések utcáit, hanem a népszerű túraútvonalakat – köztük az Országos Kéktúra egyes szakaszait – is azbeszttartalmú kőzúzalékkal borították be. A Magyar Természetjáró Szövetség már feltérképezte a szennyezett szakaszokat, és a kirándulók biztonsága érdekében a nyomvonalak módosítását mérlegeli - írta meg a Telex.

A bizonyítottan vagy valószínűsíthetően rákkeltő hatású kőzettel borított utak mintegy öt kilométeren érintik az Országos Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra nyomvonalát. Emellett nagyjából további huszonöt kilométernyi egyéb jelzett turistautat is beszennyeztek az osztrák határ közelében.

A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) az illetékes vagyonkezelőkkel és önkormányzatokkal együttműködve folyamatosan gyűjti az adatokat a 18 ezer kilométeres hazai turistaút-hálózatról, az érintett szakaszokat bemutató térképét pedig az újabb információk alapján rendszeresen frissíti.

A szervezet arra kéri a túrázókat, hogy ha az adatbázisban még nem szereplő, szennyezett útszakaszt észlelnek, vagy a terepen figyelmeztető táblával találkoznak, azt fotókkal és a pontos helyszín megadásával jelezzék.

Bár a turistautakon való eseti áthaladás nem jelent számottevő egészségügyi kockázatot, a szálló azbesztpor tartós belélegzése rendkívül veszélyes, és daganatos megbetegedéseket okozhat. A több települést érintő probléma eddig leginkább Szombathely külterületein került a figyelem középpontjába, ahol utakat és kocsibeállókat is a veszélyes zúzott kővel szórtak le.

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A kármentesítés és a veszélyes anyag elszállítása ráadásul rendkívül nehézkes, mivel a munkálatok során még több rákkeltő rost juthat a levegőbe. Ez azért is aggályos, mert az azbesztkoncentráció több helyen már most is jelentősen meghaladja a megengedett egészségügyi határértéket.