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Megjöttek a mérések az azbeszt-ügyben: ezt mutatták ki a levegőben Szombathelyen

Pénzcentrum
2026. július 15. 11:33

Megérkeztek a Szombathelyen, az Oladi Plató térségében végzett levegőmérések eredményei az azbesztszennyezés ügyében. A vizsgálatok szerint ugyan kimutatható azbesztrost a levegőben, de város polgármestere szerint annak koncentrációja minden mérési ponton az egészségügyi határérték alatt maradt. Az önkormányzat folytatja a porzás csökkentését célzó intézkedéseket, miközben továbbra is várja a kormány döntését a helyzet rendezéséről.

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Nemény András, Szombathely polgármestere közölte, hogy elkészültek az Oladi Plató környékén végzett levegőmérések eredményei. A vizsgálatokat azért végezték el, hogy kiderüljön, csökkent-e a kiporzás az ideiglenes intézkedések hatására.

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A mérések négy helyszínen – két ponton a Síp utcában, valamint a Sáfrány és a Márton Áron utcában – készültek. Az eredmények szerint minden vizsgált területen az egészségügyi határérték alatti azbesztrost-koncentrációt mértek. A polgármester ugyanakkor elmondta, hogy azbesztrost továbbra is kimutatható a levegőben, aminek egyik oka lehet, hogy a szennyezett útszakaszokról a por más környező utcákba is eljut.

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Az önkormányzat ezért továbbra próbálja mérsékelni a kockázatot: ahol lehetséges, kalcium-kloridot használnak, máshol rendszeres locsolással csökkentik a kiporzást. Nemény András szerint az önkormányzat lehetőségeit jogszabályok korlátozzák, ezért további lépésekhez a kormány döntésére várnak. A polgármester arról is beszámolt, hogy levelet írt Magyar Péter miniszterelnöknek, aki tájékoztatása szerint még ezen a héten döntés várható az ügyben.

Az azbesztbotrány tavasszal robbant ki, miután kiderült, hogy ausztriai bányákból Magyarországra is szállítottak azbeszttel szennyezett kőanyagot. A problémát először Szombathelyen azonosították, azóta azonban több nyugat-magyarországi településen, valamint Budapesten és Pest vármegyében is találtak hasonló burkolatokat. Az ügy Ausztriában is érint településeket, Bécsben szintén azonosítottak szennyezett utcákat.
Címlapkép: Getty Images
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