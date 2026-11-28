Az Országgyűlés döntése értelmében december 24-e hivatalos munkaszüneti nappá vált Magyarországon, ami európai összehasonlításban is átírja az év végi munkarendet, miközben egyes elemzések szerint a gazdaság teljesítményét érdemben nem rengeti meg, hiszen uniós viszonylatban így is sokat dolgoznak a magyarok. Más elemzők azonban a döntés GDP-csökkentő, a termelékenységet, a versenyképességet rontó hatásaira mutatnak rá. Mi az igazság? Az utóbbi időben napvilágra kerülő elemzéseket néztük meg, és Isztin Pétert, a Corvinus Egyetem adjunktusát kérdeztük.

Az Országgyűlés november elején elfogadta azt a döntést, amelynek értelmében december 24-e már idén önálló munkaszüneti nap lesz. A Tisza Párt javaslatára, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megszavazott törvény értelmében szenteste napján nemcsak a munka szünetel, de majdnem minden üzletnek zárva kell tartania. Ez alól kivételek a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek, a benzinkutak, valamint a vonat és buszpályaudvarokon, repülőtereken belül működő üzletek.

Meg kell jegyezni, hogy a gyakorlatban tulajdonképpen eddig is szünnap volt december 24.-e, a különbség annyi volt, hogy azt, rendszerint egy szombaton, le kellett dolgozni. 2026-ban december 24.-e egyébként egy csütörtökre esik: december 24–27. így négynapos pihenő hosszúhétvége lesz, és elmarad a december 12-i „ledolgozós” szombat.

December 24., szenteste napja a magyar társadalomban a karácsonyi ünnepkör szerves része: a családok együttlétének, az ünnepi készülődésnek és a közösségi, vallási hagyományok megélésének kiemelt napja

- indokolta a döntést a Kormány.

A döntés formailag a munka törvénykönyvének módosítását jelenti, és már hatályos.

A kezdeményezés egyébként nem új. A Jobbik többször gyűjtött aláírást a kérdésben, ahogyan a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) is. A döntést saját győzelmeként üdvözölte az arról 15 éve javaslatot benyújtó KDNP, de megszavazta a Tisza törvényjavaslatát a Mi Hazánk, és a kezdeményezést korábban ellenző Fidesz is.

A KASZ a szavazás után arról írt közösségi oldalán, hogy „hosszú évek munkája, kitartása és közös kiállása után” született meg a mai döntés. Karsai Zoltán, a KASZ elnöke a szavazás előtt pedig arról beszélt egy videóban, hogy a szakszervezet évek óta küzdött azért, hogy a kereskedelmi dolgozók is otthon, a szeretteik körében tölthessék a szentestét.

Pro: halálra dolgozzuk magunkat...

Nem véletlen, hogy sokan támogatták a döntést, és a Parlamentben kormány és ellenzék ezúttal együtt szavazott. Nemcsak a karácsonyhoz kapcsolódó vallási, vagy a hagyománnyal és az együtt töltött idővel érvelő tényezők játszanak ebben szerepet. Ugyanis kevésbé ismert tény, de Magyarországon dolgozunk az egyik legtöbbet Európán belül. Legalábbis ez derül ki az Eurofound által összegyűjtött 2025-ös, európai felméréséből. Itthon átlagosan 1832 órát dolgoznak a munkavállalók egy évben, míg az uniós átlag csak 1722 óra! Ezzel harmadikak vagyunk, rögtön az észtek és a szlovákok mögött.

Az adatsorból az is látszik, hogy érdekes módon, általában a gazdagabb, magasabb életszínvonalú országokban dolgoznak kevesebbet, és nem pedig fordítva. Szinte az összes gazdagabb tagállamban rövidebb a munkaidő, még a szomszédos Ausztriában is. A lista alján Franciaország van, ami nem is csoda, hiszen ott a jóléti állam minden csorbítására hangos, sokszor erőszakos tüntetés a válasz.

Érdemes azonban belekalkulálni, hogy egy másik mérés szerint – amely a heti munkaórák számát méri -, inkább a középmezőnyben van Magyarország. Az viszont így is tisztán látszik, hogy Nyugat-Európában kevesebbet dolgoznak az emberek, mint Kelet-Európában, vagy konkrétan Magyarországon. Igaz, a részmunkaidő aránya nagyban befolyásolja a nyugat-európai alacsonyabb átlagot.

És maga a munka sem mindig fenékig tejfel. A Randstad Workmonitor 2024-es kutatása szerint Magyarországon a munkavállalók 93%-a számára éppolyan fontos a munka–magánélet egyensúlya, mint a fizetés, és 83% pedig a rugalmas munkaidőt is elvárja. Mindeközben még nem elterjedt a rugalmas munkavégzés, a home office sem nevezhető általánosnak, és sok helyen kell túlórát végezni, akár megfelelős kompenzációs nélkül is. Sok helyen a törvényi maximum, azaz heti 40–48 óra számít a tényleges normának.

Mindezeknek komoly társadalmi következményei lehetnek. Elég csak az elvándorlásra, kivándorlásra, és a kiégésre gondolni. Éppen ezért sokak szerint fokozottan indokolt az új szünnap. Nemcsak azért, mert a túl sok munka komoly társadalmi hatásokkal jár. Hanem azért is, mert mivel a magyarok így is sokat dolgoznak, egy kisléptékű csökkenés nem vezet a produktivitás bezuhanásához.

Nem szabad azonban túlértékelni a lépés esetleges hatását a fenti problémák megoldása viszonylatában:

Egyetlen naptól szerintem sem jelentős pozitív, sem jelentős negatív hatást nem érdemes várni. A kiesést ráadásul a legtöbb helyen ellensúlyozhatják a munkaintenzitás más napokon való fokozásával– emiatt sem biztos, hogy csökken a „kiégés”, vagy pláne a kivándorlás

- mondja erről Isztin Péter közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Intézetének adjunktusa.

Ráadásul vannak ellenérvek is. Ugyanis a munkáltatók azonban nem ennyire derűlátóak.…

…és kontra: ki fizeti a cechet?

Az RTL Híradóban ismertetett számítások szerint az új munkaszüneti nap bevezetése akár 90 milliárd forintos veszteséget okozhat a gazdaságnak, a költségvetés pedig 20-30 milliárd forint bevételtől eshet el. Sőt! Így mindez akár a GDP 0.1%-os csökkenését is eredményezheti. Ilyen arányú változással számol a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) is. A munkáltatók Az RTL-nek arra is panaszkodtak, hogy a döntés előtt senki nem egyeztetett velük.

Ha a 0,1%-os GDP csökkenésből indulunk ki, az „szabad szemmel” nézve kis mértékű csökkenés. Másfelől, abszolút értelemben, 20-30 milliárd forint is számít természetesen. Kérdés, megéri-e a több szabadidő a családoknak. És ha igen, akkor kell-e ehhez a szabadnap állami elrendelése

- mondja erről Isztin Péter, aki szerint ez egyáltalán nem triviális kérdés, tekintve, hogy az elmúlt 100-150 évben a munkaidő csökkenése nem elsősorban kormányzati nyomásra történt, hanem a termelékenység növekedése kényszerítette ki azt. A közgazdász hozzátette: „Hagyományosan a közgazdaságtanban azzal szokás indokolni a pihenőnapok állami meghatározását, hogy ezzel lehetővé válik a koordinált szabadidő, a másokkal való együttlét. December 24. esetében ez az érv leginkább az egyes családok szintjén értelmezhető.”

A változás néhány apróbb, de a cégek számára jelentős kényelmetlenséggel, költséggel is jár. Gondot okozhat például a munkaidő-keret és a kiadott szabadságok kapcsán is. Ráadásul plusz terheket okoz a vállalkozások számára azzal is, hogy, akit dolgoztatni kényszerülnek aznap, annak 100%-os bérpótlékot kell fizetni alkalmazottai számára.

Azaz, ebből is látszik, hogy a gazdaságra igenis lesz hatása a lépésnek, csupán ez előreláthatólag inkább egy mérsékelt hatás lesz.

Fontos még kiemelni, hogy a tényező bezavarhat a karácsonyi nagybevásárlás utolsó rohamaiban is. A Kereskedelmi Szövetség azonban mégis üdvözölte a döntést, szerintük ugyanis az emberek nem fognak kevesebbet vásárolni, csupán előre hozzák a végső „rohamot”. Hozzá kell tenni azt is, hogy az év végén (karácsony környékén) sok gyár és üzem amúgy sem működik teljes kapacitással, ezért a tényleges termeléskiesés is kisebb lehet, mint egy átlagos munkanapon.

Igen, valószínűleg kisebb kibocsátás-kieséssel jár december 24.-ét szabadnappá nyilvánítani, mint szinte bármely másik napot, ami jelenleg nem szabadnap

- ért egyet ezekkel az érvekkel Isztin, aki szerint érezhetően valószínűleg a fogyasztást sem fogja visszavetni, tekintve, hogy a vásárlásra fordított idő átcsoportosítható.

A kérdés tehát adott: megéri-e ez a plusz szabadnap a gazdaságnak?

A december 24-ei munkaszüneti nap bevezetése egyszerre válasz a magyar munkavállalók hosszú évek óta fennálló igényére, és egyúttal mérsékelt, de valós gazdasági áldozatot is jelent. Miközben az Eurofound adatai szerint továbbra is az unió egyik legtöbbet dolgozó nemzete maradunk, a VOSZ és mások által jelzett mintegy 0,1 százalékos GDP-hatás, illetve a költségvetési bevételkiesés nem elhanyagolható. A kérdés így nem az, hogy van-e ára a plusz szabadnapnak – mert van - hanem hogy a társadalom hosszú távon nyer-e többet a pihenéssel és a családi idővel, mint amennyit a gazdaság rövid távon elveszít.