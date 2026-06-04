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Tovább dagad az azbeszt-botrány: félmillió tonna kőzúzalék jött Magyarországra a rohonci bányából - itt az érintett települések friss listája

Pénzcentrum
2026. június 4. 17:15

Közel félmillió tonna anyag érkezett 2015 és 2026 között Magyarországra a rohonci bányából, amely az azbesztbotrányban érintett osztrák lelőhelyek közül a legtovább működött – tudta meg a Pénzcentrum. A NAV adatai szerint összesen 493 451 tonna, 2517-es vámtarifaszámú szállítmányról van szó, amelynek döntő része Vas vármegyébe került, jelentős mennyiség pedig Győr-Moson-Sopronba jutott. Eddig erről a bányáról nem voltak nyilvános adatok, most azonban új részletek derültek ki a szállításokról.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Újabb közérdekű adatigénylés eredményéről tájékoztatta a Pénzcentrumot Németh Martin, Bük Város Önkormányzatának képviselője. A korábban nyilvánosságra hozott, több mint 250 magyar települést érintő lista után ezúttal a rohonci (Rechnitz) bányából Magyarországra érkezett, 2517-es vámtarifaszámú szállítmányok adatait kérte ki a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV).

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A most közzétett adatok több szempontból is új információkat tartalmaznak. Míg a korábbi adatigénylés négy osztrák bánya – Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf és Rumpersdorf – magyarországi szállítmányaira vonatkozott, addig a mostani dokumentáció kizárólag a rohonci bányából érkező, 2517-es vámtarifaszámú anyagok útját mutatja be. A friss adatigénylésre azért került sor, mert felmerült a rohonci bánya érintettsége is egy lakossági bevizsgálást követően.

A NAV-tól megszerzett adatok alapján Rohoncról összesen 493 451 tonna ilyen anyag érkezett Magyarországra. A szállítmányok döntő többsége Vas vármegyébe került, ahová összesen 432 130 tonnát szállítottak. A második legnagyobb érintett terület Győr-Moson-Sopron vármegye volt, amelybe 53 745 tonna érkezett.

A Pénzcentrum összesítése szerint a rohonci bányából érkező szállítmányok összesen 187 magyar települést és 8 vármegyét érintettek.

A fennmaradó mennyiség az előbbi két vármegyéhez képest jóval kisebb volumenben oszlott meg több más térség között. Az adatok szerint Baranya, Somogy, Pest, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye is szerepel a célterületek között.

Németh Martin közlése szerint a frissen megszerzett adatok feldolgozását követően a martinkepviselo.hu oldalon új, fejlesztett keresőfelületek is elérhetővé váltak. Az érdeklődők településkereső, szállítási térkép és megyei bontású összesítő ábra segítségével tájékozódhatnak arról, hogy az egyes szállítmányok mely térségeket érinthették.

A képviselő bejegyzésében arra is kitért, hogy a korábban közzétett adatok nyomán az ország számos pontján önkormányzatok, képviselők és civilek kezdtek bele a lehetséges érintettség vizsgálatába, illetve a szállítmányok későbbi felhasználásának feltérképezésébe.

Korábban a Pénzcentrum számolt be elsőként arról, hogy a NAV-adatok alapján több mint 250 magyar településre érkezhetett az ausztriai bányákból származó potenciálisan problémás kőzúzalék. A most nyilvánosságra hozott dokumentumok ezt a képet bővítik tovább, ezúttal kifejezetten a rohonci bánya magyarországi szállítmányaira fókuszálva.

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Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
17 perce
Valószínűleg sok tíz- vagy százezer ember egészsége rámegy, de legalább valaki jól megszedte magát rajta és most bőségesen luxizhat belőle. Éljen soká a kapzsitalizmus!
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