Azbesztgyanús kövek kerülhettek egy magyar vasútvonal töltésébe – most vizsgálják, mekkora a baj

Vizsgálatot indít a GYSEV, miután felmerült, hogy a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal felújításánál olyan kőanyagot is használhattak, amely azbesztet tartalmazhat. A vasúttársaság szerint a munkálatok idején minden előírásnak megfeleltek, és akkor elsősorban a kőzet statikai tulajdonságait ellenőrizték, írta meg az Átlátszó.

A GYSEV bevizsgáltatja a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal töltésében található köveket, miután felmerült, hogy a felújítás során azbeszttartalmú kőanyag is kerülhetett a vasúti pályába.

A vonal 2009-ben kezdődött korszerűsítésénél használhattak olyan követ, amely az ausztriai Badersdorf és Rumpersdorf térségéből származik. Ezekből a kőbányákból származó anyagokkal kapcsolatban korábban több helyen is felmerült azbesztszennyezettség gyanúja.

Az ügy tavasszal indult, amikor egy bozsoki parkolóban mutattak ki veszélyes mennyiségű azbesztet egy kőzúzalékban. Azóta több száz hasonló bejelentés érkezett a nyugat-magyarországi kormányhivatalokhoz. A szennyezett kőanyagok a Greenpeace és a NAV szerint több ausztriai bányából származhatnak.

Miután felmerült, hogy a GYSEV érintett vasútvonalának felújításához is használhattak ilyen követ, a munkálatokat végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. konzorcium és a vasúttársaság is reagált a megkeresésekre. Közölték, hogy a felhasznált anyagok megfeleltek az akkor érvényes előírásoknak.

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A GYSEV szerint a felújítás idején elsősorban a kőzet mechanikai, statikai tulajdonságait vizsgálták, az esetleges azbeszttartalomról pedig nem kaptak külön tájékoztatást. A társaság most új mintavételeket végez az érintett szakaszokon, hogy ellenőrizze a kőanyag összetételét.

A vasúttársaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vasúti pálya környezetében a kőzet porladásának és a por levegőbe kerülésének kockázata rendkívül alacsony. Indoklásuk szerint a vágányok melletti terület nem szolgál sem gyalogos-, sem gépjárműforgalomra, ezért a kőanyag közvetlen bolygatása szinte kizárt.