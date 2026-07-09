Péntektől ismét megtelik zenével Siófok belvárosa: huszonharmadik alkalommal rendezik meg a New Orleans Jazz Fesztivált. A szabadtéri koncertek idén is ingyenesen látogathatók.
Azbesztgyanús kövek kerülhettek egy magyar vasútvonal töltésébe – most vizsgálják, mekkora a baj
Vizsgálatot indít a GYSEV, miután felmerült, hogy a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal felújításánál olyan kőanyagot is használhattak, amely azbesztet tartalmazhat. A vasúttársaság szerint a munkálatok idején minden előírásnak megfeleltek, és akkor elsősorban a kőzet statikai tulajdonságait ellenőrizték, írta meg az Átlátszó.
A GYSEV bevizsgáltatja a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal töltésében található köveket, miután felmerült, hogy a felújítás során azbeszttartalmú kőanyag is kerülhetett a vasúti pályába.
A vonal 2009-ben kezdődött korszerűsítésénél használhattak olyan követ, amely az ausztriai Badersdorf és Rumpersdorf térségéből származik. Ezekből a kőbányákból származó anyagokkal kapcsolatban korábban több helyen is felmerült azbesztszennyezettség gyanúja.
Az ügy tavasszal indult, amikor egy bozsoki parkolóban mutattak ki veszélyes mennyiségű azbesztet egy kőzúzalékban. Azóta több száz hasonló bejelentés érkezett a nyugat-magyarországi kormányhivatalokhoz. A szennyezett kőanyagok a Greenpeace és a NAV szerint több ausztriai bányából származhatnak.
Miután felmerült, hogy a GYSEV érintett vasútvonalának felújításához is használhattak ilyen követ, a munkálatokat végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. konzorcium és a vasúttársaság is reagált a megkeresésekre. Közölték, hogy a felhasznált anyagok megfeleltek az akkor érvényes előírásoknak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A GYSEV szerint a felújítás idején elsősorban a kőzet mechanikai, statikai tulajdonságait vizsgálták, az esetleges azbeszttartalomról pedig nem kaptak külön tájékoztatást. A társaság most új mintavételeket végez az érintett szakaszokon, hogy ellenőrizze a kőanyag összetételét.
A vasúttársaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vasúti pálya környezetében a kőzet porladásának és a por levegőbe kerülésének kockázata rendkívül alacsony. Indoklásuk szerint a vágányok melletti terület nem szolgál sem gyalogos-, sem gépjárműforgalomra, ezért a kőanyag közvetlen bolygatása szinte kizárt.
Mélypontra került a tatai Öreg-tó vízszintje is. A tartós aszály és az egyre erősebb párolgás miatt a tó naponta akár két centimétert is apadhat, ami...
Beton helyett homokos, lassan mélyülő strandokat látnának szívesen a Balatonnál a kutatók. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a klímaváltozáshoz alkalmazkodva át kellene gondolni a...
Vége a szenvedésnek a kertben, árokparton: 7+1 csodanövény, ami kiválthatja a füvet a száraz nyarakon
Kiszárad az árokpart, és eleged van a nehéz fűnyírásból? Mutatjuk azokat a strapabíró növényeket, amelyekkel szebb, virágosabb lehet a ház előtti terület.
Két fesztivál egy hétvégén a Tisza-tónál: koncertek, lampionos csónakfelvonulás és családi programok várják a látogatókat Tiszafüreden.
Harmincéves a zalai jurta: különleges látványosság kedvéért bontják le, majd újra felépítik a legendás nemezsátrat.
Egy gyorsétterem-lánc érkezése borzolja a kedélyeket Balatonfüreden: a város attól tart, hogy egy újabb globális márka megjelenése változtathat a település hangulatán.
Szinte teljesen kiszáradt a Ronyva-patak Sátoraljaújhely közelében, a látvány pedig komoly aggodalmat keltett a helyiek körében.
Nem várt kiadás érheti a strandolókat: fizetőssé válhat a parkolás a népszerű Balaton-parti városban
Újra napirendre került a fizetős parkolás Balatonalmádiban. Kérdőívben méri fel a helyiek és a turisták véleményét arról, támogatnák-e a díjköteles parkolás bevezetését.
Maratoni vetítéssorozattal búcsúztatják az Apolló mozi ikonikus termét Debrecenben: július 17-19. között három napon át szinte megállás nélkül mozizhatunk itt.
A VIII. Palóc Világtalálkozót rendezik meg július 18-án a Nógrád vármegyei Somoskőújfaluban, az esemény fővédnöke Pindroch Csaba salgótarjáni születésű Jászay Mari-díjas színművész lesz.
Hazánkban Ajka nyerte a WWF One Planet City Challenge (OPCC) 2026-os kiírását, amely a világ legnagyobb és legrégebb óta működő városi klímavédelmi programja.
Jelentős segítséget kaphatnak idén nyáron a családok a strandoláshoz. Egyes népszerű fürdőkben 20–25 százalékos kedvezménnyel lehet belépőt váltani.
Itt a 10+1-es toplista: íme a vidéki Magyarország leggyerekbarátabb strandjai 2026-ban - friss árakkal
Csúszdaparkok, élményfürdők versengenek a nyaralók kegyeiért, de az árak között óriási a különbség. Megnéztük, melyik a 10+1 legjobb értékelést kapott fürdő ma vidéken...
Hónapokig tartó restaurálás után ismét a helyére került Dunaújváros egyik legfontosabb történelmi jelképe. A több száz éves Szentháromság-szobor felállításával régi főtér is visszanyerheti eredeti arculatát.
Sokan tartanak most attól, hogy a hosszan tartó hőség után elszaporodhatnak a kellemetlen vagy akár veszélyes algák a Balatonban. Most megérkeztek a legfrissebb mérések.
Július 10-én SunSet Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Ópusztaszeren. Fellép a francia származású Cooky, akit Lotfi Begi, majd Yamina követ...
Életveszély a kertekben: így fulladhatnak meg a kisállatok a medencékben – egy apró lépéssel életeket menthetsz
A frissen kirepült fecskék és más apró testű kisállatok a nyári időszakban különösen kiszolgáltatottak: tapasztalatlanságuk miatt könnyen a medence vízébe eshetnek.
Drasztikus vízügyi lépésre kényszerülnek: teljesen megbénul a hajózás ezen a fontos vízi úton + Fotók
Vízvisszatartás a Hortobágy–Berettyón: 45 centiméterrel emelik a vízszintet, megszűnik az áthajózás az Árvízkapunál.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.