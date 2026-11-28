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Életveszélyes csalás terjed a hazai autógumi-árusoknál: aljas trükkre figyelmeztetnek a szakértők
Használt gumiabroncsok vásárlásakor egy rendkívül veszélyes csalásra hívják fel a figyelmet a szakemberek. Egyes eladók ugyanis csiszológéppel tüntetik el a gyártási időt jelző DOT-számot, hogy akár egy évtizednél is öregebb gumikat újszerűként értékesítsenek. A manipulált abroncsok nemcsak a tapadásukat veszítik el, de menet közben akár durrdefektet is kaphatnak. Emellett a téli szezonban a megfelelő guminyomás ellenőrzése is elengedhetetlen a balesetek és a felesleges kiadások elkerülése érdekében.
A trükk lényege, hogy a látszólag jó profilmélységű, valójában azonban végletesen elöregedett abroncsokról lecsiszolják az oldalfalon található azonosítót. Bár a futófelület mintázata még megfelelőnek tűnhet, a régi gumikeverék teljesen kiszárad és megkeményedik - írja a Blikk.
Ez hideg és nedves úton drasztikusan megnöveli a fékutat, ráadásul a jármű a kanyarokban is sokkal könnyebben megcsúszik. Ennél is nagyobb veszélyt jelent, hogy maga a csiszolás elvékonyítja és meggyengíti az abroncs oldalfalának szerkezetét. Egy ilyen sérült gumi nagyobb terhelésnél vagy egy kátyúba hajtva könnyen kirepedhet, nagy sebességnél pedig szét is robbanhat.
Vásárlás előtt ezért mindig alaposan át kell vizsgálni a gumiabroncs felületét. A szabályos DOT-szám egy ovális keretben található, amelynek első két számjegye a gyártás hetét, a második kettő pedig az évét jelöli – a 2422-es kód például a 2022-es év 24. hetét jelenti. Ha ez a jelölés hiányzik, olvashatatlan, vagy egyértelmű csiszolásnyomok és sérülések látszanak körülötte, semmiképpen sem szabad megvásárolni a terméket.
Az abroncsok felszerelése után a megfelelő guminyomásra is folyamatosan ügyelni kell. A helytelenül beállított érték nemcsak a közlekedésbiztonságot rontja a hosszabb fékút és a nehezebb irányíthatóság miatt, hanem komoly többletköltséget is okoz. Akár már fél bar nyomáshiány is a negyedével csökkentheti az abroncsszett élettartamát, miközben a jármű üzemanyag-fogyasztását is érezhetően megnöveli. A pontos gyári értékeket az autó kezelési útmutatójában, a tanksapka belső oldalán vagy az ajtóoszlopon elhelyezett matricán lehet ellenőrizni.
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