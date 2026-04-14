Svéd figyelmeztető tábla az úton lévő laza forgácsra Kumla Svédország 2023. október 8.
Súlyos bejelentés, egészségügyi vészhelyzet a vidéki nagyvárosban: 12 kilométeren át húzódik a durva szennyezés

2026. április 14. 09:45

Egészségre káros mennyiségű azbesztet mutattak ki Szombathely Oladi Platóján: a szennyezés mintegy 12 kilométernyi úthálózatot, összesen 24 utcát érint.

Rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be a városvezetés arról, hogy komoly egészségügyi kockázatot jelentő szennyezést találtak Szombathely egyik közkedvelt városrészében. Az Oladi platón, a Síp utca térségében végzett vizsgálatok szerint az útburkolat azbeszttartalma meghaladja a megengedett határértéket. A probléma nem elszigetelt: mintegy 12 kilométernyi úthálózatot, összesen 24 utcát érint - írta a Nyugat.hu.

A polgármester egyértelműen fogalmazott: „Egészségügyi vészhelyzet van, amit azonnal kezelni kell.” A szennyezés körülbelül 1100 embert érint közvetlenül. Az érintett útszakaszok feltöltéséhez használt kőzúzalék 2019-ben került a területre, jellemzően osztrák bányákból, ráadásul – mint elhangzott – minden esetben bevizsgált anyagként.

Ausztriai bányák lehetnek a háttérben

A városvezetés szerint az ügy akkor került fókuszba, amikor Ausztriában több bányát is bezártak magas azbeszttartalom miatt. Az ezt követő vizsgálatok mutatták ki a problémát Szombathelyen is. Nemény András hangsúlyozta: „A felelősség az osztrák bányákat és hatóságokat terhelheti.” A város büntetőfeljelentést tesz, miközben a Vas Vármegyei Kormányhivatal már megtette a szükséges hatósági lépéseket.

Amíg a végleges megoldás megszületik, az önkormányzat azonnali lépéseket vezet be a kockázat csökkentésére. A porzás mérséklése érdekében locsolják az utakat, és 10 km/órás sebességkorlátozást rendelnek el az érintett területen.

Milliárdos lehet a mentesítés

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a teljes mentesítés költsége akár több milliárd forint is lehet, amelyre jelenleg nincs fedezete a városnak. A polgármester egyeztetett Navracsics Tibor miniszterrel, aki ígéretet tett arra, hogy a kormány segítséget nyújt a probléma kezelésében.

Az ügy előzménye egy Greenpeace-jelentés volt, amely februárban azbesztszennyezést mutatott ki a térségben, főként ausztriai eredetű kövek kapcsán. Nem sokkal később egy laborvizsgálat is megerősítette, hogy a szombathelyi mintákban krizotil és tremolit típusú azbeszt található. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet: az egészségre leginkább a levegőbe jutó, mikroszkopikus azbesztszálak veszélyesek, különösen akkor, ha az anyag aprózódik és porzik.
