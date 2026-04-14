Súlyos bejelentés, egészségügyi vészhelyzet a vidéki nagyvárosban: 12 kilométeren át húzódik a durva szennyezés
Egészségre káros mennyiségű azbesztet mutattak ki Szombathely Oladi Platóján: a szennyezés mintegy 12 kilométernyi úthálózatot, összesen 24 utcát érint.
Rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be a városvezetés arról, hogy komoly egészségügyi kockázatot jelentő szennyezést találtak Szombathely egyik közkedvelt városrészében. Az Oladi platón, a Síp utca térségében végzett vizsgálatok szerint az útburkolat azbeszttartalma meghaladja a megengedett határértéket. A probléma nem elszigetelt: mintegy 12 kilométernyi úthálózatot, összesen 24 utcát érint - írta a Nyugat.hu.
A polgármester egyértelműen fogalmazott: „Egészségügyi vészhelyzet van, amit azonnal kezelni kell.” A szennyezés körülbelül 1100 embert érint közvetlenül. Az érintett útszakaszok feltöltéséhez használt kőzúzalék 2019-ben került a területre, jellemzően osztrák bányákból, ráadásul – mint elhangzott – minden esetben bevizsgált anyagként.
Ausztriai bányák lehetnek a háttérben
A városvezetés szerint az ügy akkor került fókuszba, amikor Ausztriában több bányát is bezártak magas azbeszttartalom miatt. Az ezt követő vizsgálatok mutatták ki a problémát Szombathelyen is. Nemény András hangsúlyozta: „A felelősség az osztrák bányákat és hatóságokat terhelheti.” A város büntetőfeljelentést tesz, miközben a Vas Vármegyei Kormányhivatal már megtette a szükséges hatósági lépéseket.
Amíg a végleges megoldás megszületik, az önkormányzat azonnali lépéseket vezet be a kockázat csökkentésére. A porzás mérséklése érdekében locsolják az utakat, és 10 km/órás sebességkorlátozást rendelnek el az érintett területen.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Milliárdos lehet a mentesítés
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a teljes mentesítés költsége akár több milliárd forint is lehet, amelyre jelenleg nincs fedezete a városnak. A polgármester egyeztetett Navracsics Tibor miniszterrel, aki ígéretet tett arra, hogy a kormány segítséget nyújt a probléma kezelésében.
Az ügy előzménye egy Greenpeace-jelentés volt, amely februárban azbesztszennyezést mutatott ki a térségben, főként ausztriai eredetű kövek kapcsán. Nem sokkal később egy laborvizsgálat is megerősítette, hogy a szombathelyi mintákban krizotil és tremolit típusú azbeszt található. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet: az egészségre leginkább a levegőbe jutó, mikroszkopikus azbesztszálak veszélyesek, különösen akkor, ha az anyag aprózódik és porzik.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.