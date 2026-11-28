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Orvosi végzettség nélkül végzett szépészeti beavatkozásokat: lecsaptak a rendőrök a dél-alföldi nőre
Kuruzslás miatt indított büntetőeljárást a rendőrség egy makói nő ellen, aki orvosi diploma nélkül végzett hialuronsavas arc- és ajakfeltöltéseket. A szolgáltatásait a közösségi médiában is hirdető nőt egy közérdekű bejelentés buktatta le, kihallgatásán pedig mindent beismert.
Az ügy egy 2025 decemberében érkezett bejelentéssel vette kezdetét, amely alapján a rendőrök helyszíni ellenőrzést tartottak az érintettnél, aki elismerte az illegális beavatkozásokat.
A hatóság azonnal felszólította a tevékenység beszüntetésére, az előjegyzett időpontok lemondására, valamint hirdetéseinek eltávolítására. A Makói Rendőrkapitányság végül kuruzslás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a nőt - áll a közleményben.
A vonatkozó jogszabályok értelmében az ilyen jellegű szépészeti beavatkozásokat kizárólag bőrgyógyászati vagy plasztikai sebészeti szakvizsgával, továbbá érvényes működési engedéllyel rendelkező szakorvos végezheti.
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