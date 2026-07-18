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Close-up shot of asbestos roof from an old building in León, Castile and León, Spain, Europe. The use of asbestos was banned in Spain and many other countries in the last decades due to the deleterious effect of asbestos exposure
HelloVidék

Most közölte a győri útkezelő: a lakosokkal szállíttatják el az azbeszttel szennyezett kőzúzelékot

Pénzcentrum
2026. július 18. 08:28

Az útkezelő téves tájékoztatása miatt a győri lakosság csak július elején értesülhetett arról, hogy azbeszttartalmú kőzúzalék került a város egyes lakóövezeteibe. Bár a szennyezés mértéke lényegesen kisebb, mint a szomszédos Vas vármegyében, az önkormányzatnak jelenleg nincs kerete a közutakba épített anyag eltávolítására, a magáningatlanok elé leterített, több tíztonnányi veszélyes zúzalék elszállíttatása pedig magukra a tulajdonosokra hárul - számolt be a 24.hu.

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Idén tavasszal derült ki, hogy több településen – köztük Szombathelyen, Kőszegen és Táplánszentkereszten – osztrák importból származó, azbeszttartalmú kőzúzalékot használtak fel utak és parkolók építéséhez.

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Győr azért maradt ki a kezdeti híradásokból, mert a helyi útkezelő áprilisban még arról tájékoztatta a polgármesteri hivatalt, hogy az önkormányzati megrendeléseknél nem alkalmaztak ausztriai bányákból származó anyagot.

Miután bebizonyosodott, hogy ez az állítás téves volt, Pintér Bence polgármester a hibás adatszolgáltatás miatt szóbeli figyelmeztetésben részesítette a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének igazgatóját.

Máthé-Tóth Péter, a győri útkezelő igazgatója kifejtette, hogy összesen tizenkét ingatlan előtt, mintegy 500 négyzetméteres felületen találtak magánszemélyek által leterített, azbeszttartalmú szerpentinitet. A becslések szerint ez nagyjából 65-70 tonnányi veszélyes anyagot jelent.

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A hatóság álláspontja alapján a zúzalékot alapvetően azoknak a lakóknak kell elszállíttatniuk, akik a területre hordatták azt. A környezetdiagnosztikai laboratóriumi eredmények időközben megérkeztek, így az illetékesek hamarosan tájékoztatják az érintetteket a pontos teendőkről és az elszállítás részleteiről.
Címlapkép: Getty Images
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