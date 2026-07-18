Most közölte a győri útkezelő: a lakosokkal szállíttatják el az azbeszttel szennyezett kőzúzelékot

Az útkezelő téves tájékoztatása miatt a győri lakosság csak július elején értesülhetett arról, hogy azbeszttartalmú kőzúzalék került a város egyes lakóövezeteibe. Bár a szennyezés mértéke lényegesen kisebb, mint a szomszédos Vas vármegyében, az önkormányzatnak jelenleg nincs kerete a közutakba épített anyag eltávolítására, a magáningatlanok elé leterített, több tíztonnányi veszélyes zúzalék elszállíttatása pedig magukra a tulajdonosokra hárul - számolt be a 24.hu.

Idén tavasszal derült ki, hogy több településen – köztük Szombathelyen, Kőszegen és Táplánszentkereszten – osztrák importból származó, azbeszttartalmú kőzúzalékot használtak fel utak és parkolók építéséhez.

Győr azért maradt ki a kezdeti híradásokból, mert a helyi útkezelő áprilisban még arról tájékoztatta a polgármesteri hivatalt, hogy az önkormányzati megrendeléseknél nem alkalmaztak ausztriai bányákból származó anyagot.

Miután bebizonyosodott, hogy ez az állítás téves volt, Pintér Bence polgármester a hibás adatszolgáltatás miatt szóbeli figyelmeztetésben részesítette a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének igazgatóját.

Máthé-Tóth Péter, a győri útkezelő igazgatója kifejtette, hogy összesen tizenkét ingatlan előtt, mintegy 500 négyzetméteres felületen találtak magánszemélyek által leterített, azbeszttartalmú szerpentinitet. A becslések szerint ez nagyjából 65-70 tonnányi veszélyes anyagot jelent.

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A hatóság álláspontja alapján a zúzalékot alapvetően azoknak a lakóknak kell elszállíttatniuk, akik a területre hordatták azt. A környezetdiagnosztikai laboratóriumi eredmények időközben megérkeztek, így az illetékesek hamarosan tájékoztatják az érintetteket a pontos teendőkről és az elszállítás részleteiről.