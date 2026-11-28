Eredménytelenül és a vártnál hamarabb ért véget a novemberi uniós csúcs, amelynek fő témája a 2028–2034-es többéves pénzügyi keret (MFF) elfogadása lett volna. António Costa, az Európai Tanács elnökének egyeztetési kísérletei kudarcot vallottak, a tagállamok álláspontjai pedig ahelyett, hogy közeledtek volna, inkább távolodtak egymástól. Magyar Péter miniszterelnök feleslegesnek nevezte a találkozót. A nettó befizetőket és a nettó haszonélvezőket tömörítő táborok közötti mély ellentétek miatt a hétéves költségvetésről és az Ukrajnának szánt újabb hitelcsomagról is legkorábban december közepén születhet döntés

Az állam- és kormányfők találkozója azért jutott holtpontra, mert António Costa hiába próbált kisebb, vegyes csoportokban egyeztetni a nettó befizető "fukarok" és a források elosztásában érdekelt "Kohézió Barátai" – amelybe Magyarország is tartozik – táborának képviselőivel, a stratégia visszafelé sült el. A nettó befizetők egy idő után bojkottálták a megbeszéléseket, tartva attól, hogy Costa megpróbálja leszalámizni őket. Magyar Péter kormányfő beszámolója szerint a vezetők a nap végére még messzebb kerültek a megegyezéstől, Costa zárószavát pedig többen vitatták, mondván, az elnök egyáltalán nem a valós helyzetről beszélt. A kétnaposra tervezett csúcs így egyetlen nap alatt véget ért - írta a Telex.

A vita középpontjában az Európai Bizottság eredetileg 2025 végén bemutatott, mintegy 2000 milliárd eurós többéves pénzügyi keretterve áll. Costa legújabb javaslata ezen nagyjából tíz százalékot vágott volna úgy, hogy a közös agrárpolitika (KAP) és a kohéziós alapok forrásait – amelyek Magyarország számára is kulcsfontosságúak – szinte érintetlenül hagyta, cserébe a versenyképességi és a külügyi kiadásokból faragott le. Jelentős átalakulás várható a bevételek terén is, mivel a tagállami befizetések növelése helyett a Bizottság új, közvetlen saját forrásokat vezetne be. A magyar kormány által is kritizált nagyvállalati különadó helyett Costa egy francia nyomásra bekerült, a globális technológiai óriásvállalatokat célzó digitális adót javasolt, amely újabb törésvonalakat hozott létre a tagállamok között.

A megegyezést sürgeti, hogy 2027-ben több tagállamban, így Franciaországban is választásokat tartanak. A csúcs egyetlen konkrét döntése is részben ehhez köthető, ugyanis a tavaszi francia elnökválasztási kampányba tartó Christine Lagarde helyett Pablo Hernández de Cost jelölték az Európai Központi Bank (EKB) élére. A magyar kormány 2030-as euróbevezetési tervei szempontjából már a nyolc évre kinevezett új elnök lehet az, aki üdvözölheti hazánkat az euróövezetben.

A költségvetés mellett az Ukrajnának szánt legújabb, 45 milliárd eurós közös hitel ügyében sem született teljes egyetértés. A csomagból 25 milliárd euró katonai, 20 milliárd pedig polgári célokat szolgálna. Lengyelországot leszámítva a visegrádi négyek, így Magyarország is ellenállt az újabb közös uniós hitelfelvételnek. Magyar Péter egyértelművé tette, hogy hazánk kimarad ebből a konstrukcióból. A kormányfő hangsúlyozta, hogy szolidárisak a háborúban álló országgal, de Magyarország maga kívánja meghatározni, hogy saját forrásaiból milyen ukrajnai projekteket – például egészségügyi vagy energetikai beruházásokat – és mely területeken finanszíroz, kiemelten kezelve a kárpátaljai magyarok támogatását.

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A politikai és pénzügyi ellentétek feloldása így a december 17-én kezdődő uniós csúcsra maradt. Costa várhatóan egy átdolgozott tervezettel érkezik majd, amely a hírek szerint tovább csökkentené a költségvetés főösszegét, vélhetően a harmadik országoknak nyújtott támogatások kárára. A mostani tapasztalatok alapján a tagállami vezetőknek hosszú és kemény tárgyalásokra kell készülniük az év utolsó találkozóján.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MRTV