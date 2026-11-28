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Történelmi bejelentés: olyan szak indul az egyik magyar egyetemen, amilyen még soha nem volt
Hamarosan elindulhat Magyarország első mesterséges intelligencia alapszakja a Debreceni Egyetemen, miután a szaklétesítési kérelem megkapta a minisztériumi jóváhagyást. A lépés hiánypótló a hazai felsőoktatásban, és a jövőben más egyetemek előtt is megnyithatja az utat a képzés bevezetése felé
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy aláírta a debreceni program elindításához szükséges támogató nyilatkozatot. Bár a magyarországi felsőoktatásban mesterképzés formájában már eddig is lehetett mesterséges intelligenciával foglalkozni, önálló alapszak mostanáig nem létezett.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az MI a jövő egyik legmeghatározóbb technológiai területe, ezért elengedhetetlen a felkészült hazai szakember-utánpótlás biztosítása. A minisztérium aktívan közreműködött a koncepció előkészítésében, így a szakmai javaslataik közvetlenül beépültek az új programba.
A debreceni szaklétesítés engedélyezése nemcsak a cívisvárosi egyetem számára jelent sikert, hanem a teljes magyar oktatási rendszer számára is iránymutató. A miniszter a Debreceni Egyetem úttörő munkájának elismerése mellett arra bátorított minden hazai felsőoktatási intézményt, hogy csatlakozzanak ehhez az új és kiemelten fontos képzési területhez.
Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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