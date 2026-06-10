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Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: óriási bajt okozhatnak az önkormányzatok - mi lesz így a lakosággal?
Több száz magyarországi település több mint ezer helyszínére kerülhetett abból az osztrák bányákból származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalékból, amely súlyos egészségügyi és környezetvédelmi kockázatot hordoz magában. Bár az érintett önkormányzatok igyekeznek kezelni a helyzetet, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi ideiglenes megoldások szakszerűtlenek és gyakran kifejezetten veszélyesek, a biztonságos és végleges mentesítés pedig sürgős, több milliárd forintos kormányzati beavatkozást igényel - írta a Telex.
Az elmúlt tíz év során körülbelül 1,4 millió tonna kőzúzalék érkezett Ausztriából Magyarországra. Jóllehet a teljes mennyiségnek csak egy része szennyezett, a gyanú szerint az olcsó építőanyagból – különösen a rohonci bányából származó szállítmányokból – a legtöbb nyugat-magyarországi vármegyébe jutott. A probléma először Szombathelyen kapott nagyobb nyilvánosságot, mára azonban Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegye kormányhivatalaihoz is több száz bejelentés érkezett. A gyanús helyszínek között forgalmas útszakaszok, parkolók, magánudvarok és kocsibeállók egyaránt megtalálhatók, a független laboratóriumi vizsgálatok pedig az esetek túlnyomó többségében igazolják az azbeszt jelenlétét.
A kőzetben található azbeszt önmagában még nem jelent veszélyt, ám ha a forgalom hatására felaprózódik és porzik, a levegőbe kerülő rostok belélegzése súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. A helyi döntéshozók a lakosság megnyugtatása érdekében igyekeznek gyorsan intézkedni, így például sebességkorlátozásokkal, a felületek locsolásával, kalcium-kloridos nedvesítéssel vagy akár aszfaltozással próbálják megakadályozni a porzást, de arra is volt példa, hogy egyszerűen munkagépekkel és lapátokkal kezdték el felszedni a zúzott követ.
A környezetvédelmi és azbesztmentesítő szakértők ugyanakkor egybehangzóan állítják, hogy ezek az eljárások kifejezetten károsak, és csupán hamis biztonságérzetet nyújtanak. A markológépes felszedés például akár többezerszeres határérték-túllépést is előidézhet a levegőben szálló por koncentrációjában. A nedvesítésre használt ragacsos kalcium-kloridot a cipőtalpakon a lakásokba is be lehet hordani, a leaszfaltozás pedig csupán elodázza a problémát. Ha ugyanis a burkolat egy csőtörés vagy az idő múlása miatt megsérül, a veszélyes rostok újra a felszínre kerülnek, ráadásul a bitumennel kevert kőzúzalék későbbi felszedésekor már kétszer annyi veszélyes hulladékot kell majd ártalmatlanítani, ami jelentősen megdrágítja a munkálatokat.
A szakértők szerint a lakókörnyezetben az egyetlen elfogadható megoldást a végleges és szakszerű elszállítás jelenti. A hagyományos, rendkívül lassú zsilipes módszer helyett ma már létezik olyan komplex, zárt rendszerű technológia, amely biológiailag lebomló hab és ipari, HEPA-szűrős porszívóautók alkalmazásával pormentesen, közvetlenül a szállítózsákokba szippantja fel a veszélyes anyagot. Emellett felmerült az is, hogy a szennyezett kőzetet hibás termékként vissza kellene szállítani az osztrák bányaudvarokba, kötelezve erre a forgalmazót.
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Az egyre türelmetlenebb lakosság és a szakszerűtlen helyi beavatkozások miatt a szakemberek mielőbbi központi fellépést sürgetnek, és konkrét szakmai javaslatokkal várják a kormányzat megkeresését. A kármentesítés pontos költségvetése a rengeteg érintett helyszín miatt egyelőre megbecsülhetetlen, de az bizonyos, hogy sok milliárd forintos tételről van szó. Csupán Szombathelyen mintegy 3,6 milliárd forintra becsülik a mentesítés költségeit. Bár a kormányzat jelezte, hogy a munkálatokat a költségvetés tartalékainak terhére finanszírozzák majd, a konkrét intézkedések megkezdése rendkívül sürgető, mielőtt a lakosok maguk kezdenének bele a szennyezett anyag veszélyes, házilagos eltávolításába.
Címlapkép: MTI/Filep István
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