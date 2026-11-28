A tartós aszály és az extrém alacsony vízállás miatt több magyarországi folyónál is műszaki beavatkozásra van szükség.
Ritkán látni ilyet a Balatonnál: az egész tó megbillent, 65 centimétert változott a vízszint a két végén
Szokatlan jelenséget produkált a Balaton csütörtökön: a viharos szél hatására jelentősen elmozdult a tó víztömege, Keszthely és Siófok között pedig 65 centiméteres vízálláskülönbséget mértek. A látványos kilendülés miatt azonban nem kell aggódni, a vízszint néhány nap alatt magától helyreállhat.
Szokatlan természeti jelenséget figyeltek meg a Balatonon csütörtökön: a tartósan erős, viharos szél hatására jelentősen átrendeződött a tó víztömege. Keszthely és Siófok között 65 centiméteres vízálláskülönbséget mértek, a szakemberek szerint azonban nincs ok aggodalomra, a vízszint néhány napon belül magától rendeződik - írja az Időkép.
2026. november 26-án hosszirányú kilendülés alakult ki a Balatonon. A jelenség során a tó víztömege a tartósan fennálló, viharos szél következtében elmozdult, így a medence egyik végében megemelkedett, a másikban pedig lecsökkent a vízállás.
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság beszámolója szerint Balatonmáriafürdő és Siófok között a maximális vízálláskülönbség elérte a 60 centimétert, míg a Keszthelyen és Siófokon mért értékek között 65 centiméteres eltérést regisztráltak.
A kilendülés következtében Keszthelyen megemelkedett a vízállás, miközben Siófoknál visszahúzódott a víz. A folyamat a szél irányától függően fordítva is lejátszódhat, vagyis a víztömeg a tó hossztengelye mentén egyik oldalról a másikra rendeződik át.
Nem csak hosszanti irányban billenhet meg a Balaton
A jelenségnek nem kizárólag hosszirányú változata létezik: a szél irányától függően keresztirányban is kialakulhat jelentős vízszintkülönbség. Az elmúlt években erre is több alkalommal volt példa a Balatonon.
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A kilendülés ráadásul több formában, akár hossz- és keresztirányban egyszerre is jelentkezhet. Ilyenkor a víztömeg a tó különböző részei között rendeződik át, ami látványos eltéréseket eredményezhet az egyes mérőállomásokon rögzített vízállásadatokban.
A mostani eset miatt azonban nem kell tartani komolyabb következményektől. A vízügyi szakemberek szerint a kilendülések hatása még a jelentősebb vízszintkülönbségek esetén is általában néhány nap alatt megszűnik, a Balaton vízszintje pedig külön beavatkozás nélkül visszarendeződik.
Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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