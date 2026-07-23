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Otthon

Kiszivárogtak a titkos jelentések: életveszélyes anyag került a magyar utakra, áll a bál azbesztügyben

Pénzcentrum
2026. július 23. 18:44

Miközben a bányákat képviselő szervezet az üzemek újranyitását sürgeti, Magyarországon már megkezdődött a kármentesítés, amelyet a kormány kiemelten kezel - jelentette a Telex.

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Nyomozás indult Ausztriában, miután illetéktelen kezekbe kerültek azoknak a bezárt kőbányáknak a jelentései, amelyekből azbeszttartalmú kőzúzalék került több nyugat-magyarországi település útjaira. Az osztrák hatóságok ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást, miután a négy kőbányát tömörítő ARGE Naturgestein feljelentést tett.

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A gyanú szerint a létesítményekről készült jelentéseket illegálisan szivárogtatták ki a sajtónak és a civil szervezeteknek, méghozzá úgy, hogy a dokumentumokat maguk az üzemeltetők még meg sem kapták. A leállás miatt súlyos anyagi bizonytalansággal küzdő bányatársaságok igazságtalannak tartják az eljárást, és a kitermelés folytatását követelik.

Állításuk szerint a meglévő vizsgálatok igazolják, hogy a kőzet azbeszttartalma a megengedett határérték alatt marad. Bár az osztrák hatóságok nem kommentálták az értesüléseket, sajtóhírek szerint már augusztusban döntés születhet az üzemek újraindításáról.

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A felelősség kérdése továbbra is komoly viták forrása. A bányák üzemeltetői azzal védekeznek, hogy a magyar előírások értelmében az érintett szombathelyi útszakaszokat már régen le kellett volna aszfaltozni, miközben az osztrák sajtó a helyi környezetvédelmi hatóságok mulasztására hívja fel a figyelmet.

A Greenpeace feljelentést is tett az egyik kőbánya ellen, mivel információik szerint a hatóságok legkésőbb 2011 óta tudtak a szennyezésről. Mivel egyelőre nem tisztázott, hogy ki fedezi majd a helyreállítás költségeit, a zöldszervezet osztrák tagozata uniós források bevonását szorgalmazza a kialakult egészségügyi válság kezelésére.

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Az ügy az év elején vett fordulatot, amikor a Greenpeace nyilvánosságra hozta, hogy Nyugat-Magyarországon több utcát is azbeszttartalmú kőzúzalékkal burkoltak le. Bár kezdetben csak a szombathelyi érintettségről lehetett tudni, később kiderült, hogy Győrbe is jutott a veszélyes anyagból. A probléma súlyát és kiterjedtségét látva a környezetvédő szervezet egy interaktív térképet készített, amelynek segítségével a lakosok maguk is bejelenthetik a gyanús helyszíneket.

Itt a friss azbeszttérkép: ezekre a magyar településekre jutott a szennyezett útalapanyagból, rengetegen vannak veszélyben
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Itt a friss azbeszttérkép: ezekre a magyar településekre jutott a szennyezett útalapanyagból, rengetegen vannak veszélyben
A lakosok is jelezhetik, hol gyanítanak azbesztszennyezést, a Greenpeace folyamatosan frissíti a térképet.

címlapkép: Filep István, MTI/MTVA 
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Felix DeSouza
23 perce
Szokás szerint nem az évtizedes folytatólagos bűncselekmény a probléma (amiből valakik nagyon meggazdagodtak) hanem csak az hogy kiszivárgott az igazság.
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