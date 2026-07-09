2026. július 9. csütörtök Lukrécia
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Makrofotó a krizotil azbeszt ásvány szálai a gazdakőzetből csipesszel kivett szálakról.
HelloVidék

Itt a friss azbeszttérkép: ezekre a magyar településekre jutott a szennyezett útalapanyagból, rengetegen vannak veszélyben

Pénzcentrum/MTI
2026. július 9. 11:03

Interaktív azbeszttérképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosság is bejelentheti a gyanús szennyezési helyszíneket. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye az azbeszttel érintett területek helyzetét, és segítse az érintettek tájékozódását. A szervezet szerint továbbra sincs országos intézkedési terv az azbesztmentesítésre, ezért közérdekű adatigényléssel fordult a kormányhoz. A Greenpeace szerint a szakszerű eltávolítás és kezelés mielőbbi megoldást igényel.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Interaktív azbeszttérképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbesztszennyezésre gyanakodnak – közölte a szervezet. A közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintett lakosság tájékozódását, és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint írták, a térkép megjeleníti a Greenpeace és a hatóságok által már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat a helyszíneket is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági bejelentéseket, az igazolt szennyezésekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet.

Kapcsolódó cikkeink:

A Greenpeace szerint "továbbra sem nyilvános, milyen döntések születtek a magyar-osztrák azbesztügyi munkacsoportban és a Tárcaközi Azbeszt Munkacsoportban", és nem született országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett lakosság és önkormányzatok számára.

A szervezet ezért közérdekű adatigényléssel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy megismerje a magyar-osztrák azbesztügyi munkacsoport és a Tárcaközi Azbeszt Munkacsoport döntéseit, jelentéseit, valamint az azbesztmentesítés ütemezésére és módszereire vonatkozó dokumentumokat.

Jelenleg az országos szakmai iránymutatás hiánya miatt több önkormányzat olyan megoldásokat alkalmaz, amelyek hosszú távon akár ronthatnak is a helyzeten

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

– hangsúlyozták.

A Greenpeace álláspontja szerint az azbeszttartalmú kőzeteket mielőbb szakszerűen el kell távolítani, majd megfelelő lerakóban kell elhelyezni, illetve ahol lehetséges, vissza kell szállítani azokba a bányákba, ahonnan származnak. A szervezet úgy véli, a burkolással vagy kalcium-kloridos kezeléssel végzett ideiglenes megoldások hosszú távon nem rendezik a problémát.

Mint írták, a sürgős beavatkozás szükségességét a hivatalos egészségügyi kockázatbecslések is alátámasztják. A Greenpeace ezért "ismét felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul hozzon átlátható, országosan egységes intézkedési tervet az azbesztszennyezés kezelésére, valamint biztosítsa a transzparens működést, és vonja be az érintett civil és szakmai szervezeteket a döntéshozatali folyamatba".
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kormány #magyarország #veszély #gazdaság #térkép #környezetvédelem #lakosság #környezetszennyezés #önkormányzatok #hellovidék #bánya #azbeszt #azbesztszennyezés #azbesztveszély

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:28
11:15
11:03
10:42
10:32
Pénzcentrum
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
Komoly csapás a magyar vidéki szálláshelyekre: elképesztő terhek miatt telt be a pohár a hazai vendéglátósoknál
Meghökkentő igazság az öregedésről: teljesen máshogy gondolkodnak a magyarok, mint a világ többi része
Hiába az orosz gázról való leválás, még durvább kitettségbe keveredett Európa: ennek még nagyon rossz vége lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 9. csütörtök
Lukrécia
28. hét
Július 9.
A pizza világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
2
2 napja
Nem semmi elismerés: ez a vidéki magyar város nyerte el a WWF 2026-os klímavédelmi díját
3
2 hete
Óriási a gond: 76 centis a Balaton, de nem is ez a legnagyobb baja a magyar tengernek
4
1 hete
Kiderült, ebben a vidéki nagyvárosban nyit új boltot a Lidl: már toborozzák a dolgozókat + Videó
5
2 hete
Újabb 30 magyar településen vezetnek be vízkorlátozást: tilos locsolni, autót mosni, kiürültek a tározók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)
Természetes személy abban az esetben kerülhet fel a BAR-ra, ha a lejárt tartozásának összege meghaladja a havi minimálbért és több mint 90 napig fennáll. Bankkártyabirtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya- vagy csekk-birtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget. Továbbá aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 9. 11:28
Testközelből tapasztalja az orosz benzinhiányt két magyar motoros: kérdésessé vált, haza tudnak-e jutni egyáltalán + videó
Pénzcentrum  |  2026. július 9. 11:15
Meghalt Bonnie Tyler
Agrárszektor  |  2026. július 9. 11:33
Fokozódik a helyzet ebben a térségben: ismét megjelent a rettegett vírus