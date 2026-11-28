A tartós aszály és az extrém alacsony vízállás miatt több magyarországi folyónál is műszaki beavatkozásra van szükség. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) felmérése szerint összesen 72 vízrajzi állomáson merült fel valamilyen fejlesztés igénye, első körben pedig 29 kiemelt helyszínen kezdték meg a munkálatokat. A beavatkozások becsült összköltsége meghaladja a 119 millió forintot.

Szokatlan problémával szembesültek a vízügyi szakemberek az idei tartós aszály következtében: több folyószakaszon annyira lecsökkent a vízszint, hogy a vízmércék legalsó tagja már nem ért bele a vízbe. Ez a vízállásadatok pontos mérését is megnehezítheti, ezért az Országos Vízügyi Főigazgatóság országos felmérést indított annak megállapítására, hol van szükség műszaki beavatkozásra.

Az OVF az MTI érdeklődésére közölte: a vizsgálat összesen 72 vízrajzi állomáson tárt fel valamilyen fejlesztési igényt. Nemcsak a Duna és a Tisza mentén jelentkezett a probléma, hanem többek között a Rába, a Marcal, a Dráva, a Szamos, a Hernád, a Bodrog, a Berettyó, a Maros, a Zagyva és a Körösök egyes mérőállomásainál is.

A szükséges munkálatok helyszínenként eltérnek. Egyes vízmércéknél elegendő a meglévő szerkezetek meghosszabbítása, máshol új mérceelemek telepítésére, a vízállásérzékelők mélyebbre helyezésére vagy a mérőberendezések átalakítására van szükség. Bizonyos helyszíneken még a mércék megközelítését biztosító kezelőlépcsőket is meg kell hosszabbítani.

Budapesten is be kell avatkozni, 119 millió forintba kerülhetnek a munkálatok

A rendelkezésre álló források hatékony felhasználása érdekében az OVF több lépcsőben rangsorolta a szükséges beavatkozásokat. Első körben a Duna és a Tisza vízrendszeréhez kapcsolódó 29 kiemelt vízrajzi állomásnál kezdődhettek meg a munkálatok. Elsősorban azokat a helyszíneket vették előre, amelyek adatai közvetlenül hozzájárulnak a vízállás-előrejelzések elkészítéséhez.

A kiemelt állomások közül 20 a Dunán található. A munkálatok többek között Komáromot, Esztergomot, Nagymarost, Vácot, Budapestet, Dunaújvárost, Paksot, Baját és Mohácsot érintik.

A Tiszán nyolc állomásnál van szükség beavatkozásra, Záhony, Tiszadob, Tiszakeszi, Tiszadorogma, Kisköre, Tiszaroff, Szolnok és Martfű térségében. A 29. kiemelt helyszín a Maroson, Makónál található.

Az OVF tájékoztatása szerint a munkálatok még folyamatban vannak. A végleges, 29 állomást tartalmazó lista alapján a tervezett műszaki beavatkozások összesített becsült költsége megközelítőleg 119,4 millió forint.

A mérések a munkálatok alatt sem állnak le

A vízügyi főigazgatóság hangsúlyozta, hogy a vízrajzi monitoring folytonossága a végleges műszaki beavatkozások befejezésétől függetlenül valamennyi érintett helyszínen biztosított.

Ahol erre szükség volt, ideiglenes műszaki megoldásokat alkalmaztak annak érdekében, hogy az alacsony vízállások idején is folyamatos maradjon a vízállásadatok gyűjtése. Így a szakemberek a munkálatok ideje alatt sem maradnak nélkülözhetetlen információk nélkül a magyarországi folyók vízállásáról.

Az intézkedésekre azért van szükség, mert a pontos vízállásmérések nemcsak a folyók aktuális állapotának nyomon követésében fontosak, hanem az árvízi és a vízállás-előrejelzések elkészítéséhez is elengedhetetlenek.

