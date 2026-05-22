Többek között patkányokat, illegális hulladékot és veszélyes azbesztpalát találtak a Kelenföldi pályaudvar melletti, MÁV-tulajdonban lévő területen.
Több száz magyarországi helyszín lehet érintett: kemény lépést tett a kormány az azbesztügyben
Azonnali hatállyal leáll az azbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalék Magyarországra szállítása – jelentette be Gajdos László környezetvédelemért felelős miniszter. A megállapodás elérését követően a kormány a már leterített, egészségre veszélyes anyagok ártalmatlanítására és a kármentesítés költségeinek behajtására összpontosít - tudósított a 24.hu.
A tárcavezető a bécsi tárgyalásait követően közvetlenül az osztrák üzem tulajdonosával egyezett meg a hazánkba irányuló export beszüntetéséről. Ezzel a lépéssel úgy sikerült elhárítani a további veszélyt, hogy nem volt szükség a bányák bezárásának kezdeményezésére.
Gajdos László a kinevezését követő első feladataként személyesen mérte fel a helyzetet az érintett nyugat-magyarországi területeken. A vizsgálatok során három megyében több mint háromszáz olyan helyszínt azonosítottak, ahová a veszélyes kőzetből szállítottak. A miniszter leszögezte, hogy a lakosság egészségének védelme érdekében mielőbb gondoskodnak az anyag ártalmatlanításáról. A kármentesítési munkálatok költségeit pedig a felelősökön fogják behajtani.
A szennyezett zúzalék több osztrák bányából is származhat. Bár az azbeszt természetes módon fordult elő a kőzetben, a Greenpeace információi alapján felmerül a súlyos emberi mulasztás gyanúja. A pilgersdorfi bánya üzemeltetői és az osztrák hatóságok ugyanis vélhetően már 2011 óta tudtak a környezetszennyezésről, a kitermelést azonban csak jóval később állították le.
Az egészségre káros anyaggal terhelt kőzúzalék jelenlétét eddig Zalaegerszegen, Sopronban, Szombathelyen, Kőszegen, Szentgotthárdon, valamint mintegy negyven további Vas megyei településen mutatták ki.
