A 2026-os év hektikus áringadozásai után az energiapiacokon új egyensúly kezd kialakulni. Bár a geopolitikai feszültségek továbbra is jelen vannak, 2027-ben a bővülő kínálat és a mérséklődő kereslet jelentősen lejjebb szoríthatja az olaj és a földgáz árát. Ez a magyar gazdaság számára is létfontosságú hátszelet jelenthet, amely alacsonyabb inflációt, erősödő forintot és javuló külső egyensúlyt hozhat.

Idén az energiahordozók világpiaci ára hullámvasútszerűen mozgott, ám az év végéhez közeledve a piacok egyre inkább hozzászoknak az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusok teremtette helyzethez. A kockázati felárak fokozatosan beárazódnak, a volatilitás pedig mérséklődik. A Közel-Keletről érkező olajkínálat már megközelíti a háború előtti szintet, igaz, a szállítási útvonalak meghosszabbodása és a logisztikai hatékonyság romlása miatt a fuvardíjak érezhetően megugrottak - írta a G7-en megjelent cikkében Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője és gyakornoka, Homolya Zoltán.

A drágább energiaimport hatása a magyar és a régiós inflációban is megjelent, de komolyabb másodkörös hatások egyelőre nem alakultak ki. Ebben nagy szerepe van annak, hogy a vállalatok tanultak a korábbi válságokból, és ma már óvatosabban, hosszabb távú fedezeti ügyletekkel és nagyobb tartalékokkal kezelik az energiakitettségüket.

Az ING Bank elemzői szerint 2027-ben az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges feszültségek miatt a geopolitikai kockázati prémium várhatóan fennmarad az olajpiacon. Ha azonban elmaradnak a súlyos, elhúzódó ellátási zavarok, jövőre fokozatosan bővülhet a kínálat, így az irányadó Brent típusú kőolaj hordónkénti átlagára 77 dollár körül alakulhat. Egy esetleges amerikai–iráni megállapodás vagy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) belső megosztottsága – például Irak elégedetlensége nyomán – további árcsökkenést is eredményezhet.

Bár 2026 során az európai földgáz jelentősen drágult, 2027 végére az irányadó holland TTF-gáztőzsdén a jegyzés akár 40 euró alá is süllyedhet megawattóránként. Ehhez azonban több tényező szerencsés együttállására van szükség. Az egyik legfontosabb feltétel a közel-keleti cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításának jövő év eleji normalizálódása. A piacot emellett a magas árak miatti ipari keresletcsökkenés, valamint az újonnan belépő amerikai és katari LNG-kapacitások is tehermentesíthetik. Tovább javíthatná a helyzetet egy El Niño által hozott enyhébb tél is, amely jelentősen mérsékelné a fűtési célú gázfogyasztást.

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Magyarország számára az energiaárak várható csökkenése többszörös gazdasági előnnyel járna. Az alacsonyabb jegyzések mérsékelnék a háztartások és a vállalatok terheit, visszafognák az inflációt, valamint javítanák az ország külkereskedelmi és folyó fizetési mérlegét. A kisebb energiaszámla csökkentené a forint sérülékenységét, a stabilabb árfolyam pedig további dezinflációs hatást fejtene ki. Ráadásul a lakossági rezsicsökkentési rendszer fenntartása is kisebb terhet róna a központi költségvetésre.

Bár egy újabb geopolitikai konfliktus, egy tartós szállítási fennakadás vagy egy vártnál keményebb tél gyorsan felülírhatja a pozitív forgatókönyveket, a jelenlegi kilátások biztatóak. Ha a kedvező folyamatoknak csak egy része is megvalósul, a globális energiapiac 2027-ben az elmúlt évek ellenszele után végre hátszelet biztosíthat a magyar gazdaság számára. A fő kérdés már csupán az, hogy az ország ezt a javuló külső környezetet mennyire tudja valódi gazdasági előnyre váltani.