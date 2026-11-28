Eredménytelenül és a vártnál hamarabb ért véget a novemberi uniós csúcs, amelynek fő témája a 2028–2034-es többéves pénzügyi keret (MFF) elfogadása lett volna.
Vége a méregdrága gázfüggőségnek? Jelentős drágulások nélkül úszhatjuk meg a jövő energiaválságait
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) idei, 2026-os jelentése szerint a következő évtizedben az Európai Unióban eshet vissza a legdrasztikusabban a földgáz szerepe a villamosenergia-termelésben. A zöld átállás és az energiatárolás rohamos terjedése fokozatosan függetleníti az áramárakat a gázpiaci ingadozásoktól, ami a nagykereskedelmi villamosenergia-árak jelentős csökkenését hozza el. Ez a folyamat kulcsfontosságú Európa számára, mivel az energiaköltségek mérséklése érdemben javíthatja a kontinens versenyképességét az Egyesült Államokkal és Kínával szemben - jelentette a Portfolio.
Európa gazdasági versenyképességét jelenleg erősen rontják a fő riválisokhoz képest magas energiaköltségek. Tavaly az Európai Unió átlagos nagykereskedelmi földgázárai több mint a háromszorosát, az ipari fogyasztók esetében pedig a négyszeresét tették ki az amerikai áraknak, és a kínai szintnél is jóval magasabbak voltak.
Bár a földgáz az áramtermelési mixben tavaly mindössze 23,8 százalékos súlyt képviselt, az év óráinak mintegy 45 százalékában mégis ez az energiahordozó volt az ármeghatározó az európai nagykereskedelmi árampiacon. A gázpiaci kitettséget jól mutatja, hogy az idei év első tíz hónapjában a gázárak mintegy 50 százalékos drágulása 30 százalékos emelkedést okozott a villamos energia nagykereskedelmi árában.
Az IEA modelljei szerint azonban a megújuló energiaforrások, az atomenergia és az energiatároló kapacitások bővülésével ez a szoros korreláció a gáz- és áramárak között 2035-ig jelentősen meggyengül. A nap- és szélenergia változó költsége rendkívül alacsony, így a piaci behívási sorrendben (merit order) megelőzik a fosszilis erőműveket, kiszorítva a drága földgázt az ármeghatározó szerepből.
Jó példa a folyamat gyorsaságára Ausztrália, ahol idén a második negyedévben a hálózati akkumulátoros energiatárolók kapacitásának megtöbbszöröződése lehetővé tette, hogy a napközbeni bőséges napenergiát az esti csúcsidőszakban használják fel. Ennek köszönhetően a gázalapú áramtermelés 30 százalékkal, 2003 óta nem látott mélypontra esett vissza, a nagykereskedelmi áramárak pedig a felükre zuhantak.
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Hasonló jövő várhat Európára is. Az előrejelzések szerint a tiszta – megújuló és nukleáris – források részaránya az uniós áramtermelésben a jelenlegi 70 százalékról 90 százalék körüli szintre ugorhat 2035-re. Ha a tervezett szakpolitikai intézkedések megvalósulnak, az átlagos órás nagykereskedelmi áramárak az év nagy részében a 20-25 dollár/megawattóra (USD/MWh) sávba süllyedhetnek. Még egy, az ideihez hasonló drasztikus gázárrobbanás sem tudná tartósan 50 dollár fölé hajtani a villamos energia árát, szemben a tavalyi és idei, sokszor több száz dolláros árcsúcsokkal.
Bár a tiszta technológiák és a hálózatfejlesztés hatalmas kezdeti beruházási költséget (CAPEX) igényelnek, és az európai telepítési költségek továbbra is meghaladják a piacot domináló Kína árait, a rendszer hosszú távon stabilizálódik. A tüzelőanyag-költségek kiiktatása drasztikusan csökkenti a gázpiaci sokkoknak való kitettséget, így az energetikai átállás a leghatékonyabb eszköz arra, hogy az EU ledolgozza versenyhátrányát, és mérsékelje a lakossági, valamint az ipari fogyasztók terheit.
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